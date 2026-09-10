La Argentina se mantiene al margen de un nerviosismo mundial que va en ascenso

Las tasas de interés internacionales subieron por la caída de los bonos soberanos en Estados Unidos, Europa y Japón. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Las tasas del mundo vuelan. El rendimiento de los bonos soberanos marca el ritmo de alza de los retornos en Europa, Estados Unidos y Japón en particular. Los inversores y algunos Bancos Centrales salen de los bonos abaratando sus precios. Saben que la deuda se va a complicar con estas tasas mientras no ceda el conflicto de Medio Oriente. Los déficits fiscales son crecientes. Por eso el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió ayer a la Argentina y su anuncio fue leído como un respaldo para las elecciones de 2027 equiparable al que prestó para las de 2025, cuando llegó al extremo de intervenir en el mercado cambiario local.

Los títulos del Tesoro de Estados Unidos cayeron y rinden 4,85%, el nivel más alto desde el 1 de setiembre de 2023. Cuando superen esa marca y lleguen a 5,90% estarán en el rendimiento más alto desde el 1 de junio de 2007.

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Que los bonos hayan dejado de ser refugio de los inversores ante la crisis y que el oro no lo suplante de manera más eficiente, se traduce en un estado de volatilidad permanente. El refugio ahora son las Obligaciones Negociables -no las acciones- emitidas por las empresas de nuevas tecnologías. Hay países conservadores que venden sus tenencias en títulos norteamericanos y europeos para suplantarlas por estas inversiones.

Los títulos de Francia rinden 4,3% y los de Japón, 3%. Japón fue un país de tasa cero hasta no hace mucho tiempo.

El mundo no va a salir indemne. El petróleo volvió a superar los USD 100 al subir 4% por la fuerte demanda de China, que recompone sus reservas. Este precio se traslada a toda la cadena de producción del mundo y se transforma en mayor inflación y caída de salarios reales y consumo. Los países del mundo tienen un nudo comparable al de la Argentina en cuanto a actividad y consumo. Y si faltara algo para que el país sea parte de la crisis del mundo, los Estados Unidos tienen el índice de morosidad más elevado desde 2017, mientras que en Francia y Alemania son los más altos desde 2015.

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Scott Bessent elogió a la Argentina en un contexto internacional marcado por la suba de tasas y la creciente tensión financiera (Reuters)

Los inversores se acostumbraron a operar en medio del conflicto. Compran y venden mientras vuelan misiles. Ayer fue el día más intenso de la guerra. Las Bolsas de Nueva York tuvieron bajas generalizadas inferiores a 1%. Las europeas siguieron ese mismo camino y el petróleo se disparaba un 4%.

Donald Trump ya no habla de un cese del fuego o una paz inmediata. Ahora sus asesores lanzan los pronósticos a fechas más lejanas. Dicen que la guerra terminará cuando finalice su mandato. De ser así, el próximo presidente de Estados Unidos sabrá que heredará un conflicto bélico, pero no tiene dimensión del problema económico.

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Lo que es seguro es que las tasas de interés aumentaron en el mercado internacional y que a la Argentina se le cerró esa opción de financiamiento pese al buen comportamiento de los bonos soberanos. Ayer los precios de los títulos de la deuda argentina tuvieron leves alzas y bajas y el riesgo país se mantuvo en 490 puntos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 620 millones, pero el Banco Central compró apenas USD 11 millones. El dólar subió $1,50 (0,1%) a $1.513,50.

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El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “en futuros el volumen de operaciones se elevó a 1.408.615 contratos que es el doble del registro previo. El interés abierto, por su parte, sufrió un incremento de USD 84 millones y es el segundo mayor para una rueda en lo que va del mes. No obstante, los ajustes para las primeras 4 posiciones arrojaron variaciones neutrales y para los primeros 6 contratos, que concentran casi el 95% del interés abierto la variación diaria que más se aleja de 0% fue de -0,03% en lo que va de la semana, cuando para el tipo de cambio esta fue del +0,1%. Por lo tanto, más allá del incremento en el volumen de esta última jornada se observa una estabilidad poco habitual en futuros. La curva de tasas implícitas se desplazó a la baja y con rendimientos en pesos levemente más altos los sintéticos mejoraron su atractivo. En la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) también se notó un salto importante en el volumen de operaciones ya que alcanzó los 430 millones (VN) con el vencimiento de septiembre y octubre como protagonistas, justo los que reforzó el BCRA mediante el canje al Tesoro publicado este lunes en el Boletín Oficial”.

Donald Trump ya no habla de una paz inmediata en Medio Oriente y en su entorno proyectan el fin del conflicto hacia el cierre de su mandato (Reuters)

En la plaza financiera, el dólar MEP subió $5 (+0,3%) a $1.532, mientras el contado con liquidación (CCL) se mantuvo en $1.591. El “blue” cedió $5 (-0,3%) a $1.540.

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El Merval de las acciones líderes anotó otra suba de 1,1% en pesos y dólares. Lo más destacado fue YPF (+3,6%) tras la fuerte suba del petróleo en el mundo. La petrolera acumula ganancias de 60% en el año y es por lejos la acción de mejor comportamiento. La sigue Telecom con 18%. Salvo YPF, ninguna acción superó a la inflación del año.

La petrolera emitió ayer una Obligación Negociable récord de USD 1.200 millones a nueve años con una tasa de 7,85%. La rápida cobertura de la emisión muestra que participaron fondos del exterior que eligen bonos de empresas privadas sobre soberanos de cualquier país.

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El evento que aguarda el mercado es la licitación de Letras del Tesoro de mañana.

El menú de bonos es el siguiente:

LECAP con vencimiento el 13 de noviembre.

LECER con vencimiento el 29 de enero.

Bono a tasa TAMAR (la que se paga por depósitos a plazo fijo a entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones que actualmente está en 24,19%) con vencimiento el 26 de febrero.

Bono a tasa TAMAR con vencimiento el 30 de julio de 2027.

Letras dollar linked con vencimiento el 30 de octubre, el 30 de noviembre, 31 de marzo y 30 de junio.

Según Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, “nuevamente todos los instrumentos tienen vencimientos preelectorales y por segunda licitación consecutiva, no se ofrecen hard dollar (AO29). Los vencimientos por $8,1 billones se reparten entre tasa fija (S15S6), una LECAP a tasa fija que vence el 15 de setiembre y Duales fija/TAMAR (TTS26) con vencimiento en la misma fecha”.

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En tanto, anoche en el mercado overnight, las Bolsas de Nueva York, salvo el Dow Jones que abría con un alza de 0,22%, tendían a operar en rojo. Las europeas seguían la tendencia negativa. El petróleo Brent estaba estable en USD 101,62 y el oro marcaba un retroceso de 0,16%. Todo el mercado está con la guardia alta porque mañana se conocerá la inflación de Estados Unidos, dato clave que definirá si la semana próxima se suben las tasas de interés, una medida que afectará al mundo por la caída del consumo y la actividad económica.