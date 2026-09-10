Economía

La mora de empresas se quintuplicó en menos de 2 años: cuáles son los sectores más afectados

La irregularidad golpea principalmente a las pymes y surgen dudas por las medidas para expandir el crédito en dólares

Manos con una lapicera sobre un formulario de crédito personal junto a billetes de mil pesos argentinos sobre una mesa de granito.
El crédito en moneda extranjera presenta niveles de incumplimiento inferiores a los denominados en pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La morosidad no es solo una problemática de las familias: en las empresas se quintuplicó en menos de dos años y alcanzó en julio su nivel más alto desde la pandemia. Las pymes son las más expuestas, en un escenario marcado por la caída del consumo, el creciente atraso en los pagos y un sistema financiero que endurece las condiciones para prestarles.

Según un informe de Equilibra, la irregularidad de los préstamos a empresas pasó de 0,7% en noviembre de 2024 a 3,7% en julio. Si bien el salto es significativo, el nivel todavía se encuentra lejos del máximo de 8,1% registrado a comienzos de 2020, durante la combinación del default de Vicentin, el cepo cambiario y la cuarentena. Aun así, advierte que la probabilidad de que un crédito empresarial entre en mora “ya triplica la media de los últimos 20 años”.

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El deterioro se produce al mismo tiempo que el financiamiento creció con fuerza. El stock pasó de representar 5,7% del PBI a fines de septiembre de 2023 a 9,8% a fines de junio pasado. Dos tercios de ese incremento se explican por los préstamos en dólares, que aumentaron de 0,8% a 3,5% del producto.

Se destaca que el crédito en moneda extranjera presenta niveles de incumplimiento inferiores a los denominados en pesos. Por caso, la prefinanciación de exportaciones exhibe una mora de apenas 0,6%, frente al 3,6% promedio de las empresas.

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El informe remarca que el BCRA habilitó, por primera vez desde el colapso de la Convertibilidad, el acceso a préstamos en dólares para cualquier empresa. Las entidades podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos, lo que representa una disponibilidad estimada de unos USD 6.500 millones.

La medida, para Equilibra, plantea un interrogante sobre un eventual descalce de monedas, teniendo en cuenta la apreciación cambiaria. “¿Qué pasa si a fines de 2027 asume un presidente que modifica diametralmente la política económica?”, se preguntó.

Mora por sector

El panorama es particularmente desigual según la actividad. Construcción y comercio encabezan el ranking de morosidad, con niveles de 7,7% y 6,5%, respectivamente. La industria manufacturera, en tanto, presenta una irregularidad del 3,7%, aunque la evolución entre las distintas ramas es heterogénea.

Textiles y cueros aparecen entre las más comprometidas, con una mora de 14,6%. En el extremo opuesto se encuentran vehículos y transporte, con apenas 0,4% de los créditos en situación irregular.

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En contraste, las actividades vinculadas a minería y energía y la intermediación financiera, las “ganadoras” de la economía mileísta, exhiben una morosidad inferior al 0,5%. El agro constituye una excepción entre los sectores más dinámicos, con una irregularidad de 4,3%.

Las pymes, en el centro del problema

Con menos margen de maniobra y una persistente caída en las ventas, la situación de las pymes es más crítica. Para los préstamos inferiores a $5 millones, la mora alcanza el 9,3%. Ese segmento representa alrededor del 60% de las firmas, aunque concentra apenas 0,2% del crédito.

Equilibra resaltó que el número de personas jurídicas con incumplimientos más que se duplicó en dos años: pasó de 16.200 a casi 37.500. En las pymes con avales de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), la cifra prácticamente se triplicó, al subir de 3.354 a 9.679.

A su vez, las pequeñas empresas enfrentan mayores dificultades para conseguir nuevo financiamiento. El informe señala un “endurecimiento de requisitos” por parte del sistema financiero.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El número de personas jurídicas con incumplimientos más que se duplicó en dos años y alcanzó el 13,4% del total (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión también se refleja en la cadena de pagos. Entre el tercer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, los atrasos de las pymes con bancos, proveedores e impuestos se duplicaron. No obstante, las compañías parecen priorizar sus obligaciones financieras por sobre el resto.

De acuerdo a la Fundación Observatorio PyME (FOP), ello ocurrió en paralelo al retroceso de la actividad. Durante el segundo trimestre, la producción del sector se contrajo 3,6% en términos desestacionalizados y cayó 11% interanual, ubicándose en el nivel más bajo de los últimos siete años.

Es importante mencionar que, según CAME, las ventas minoristas de las pymes mostraron un descenso de 0,2% interanual y 2,7% mensual en agosto. De este modo, acumularon una caída de 2,4% en lo que va del año.

“La dinámica negativa respondió a la reducción del poder adquisitivo por los incrementos en las tarifas y por el endeudamiento familiar. Además, el menor movimiento posvacacional y la pérdida de tracción de los ingresos acentuaron la cautela del consumidor, limitando las operaciones comerciales a gastos indispensables”, sostuvo la entidad.

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