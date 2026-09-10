Cuba

Opositor cubano Maikel Armentero vuelve al sistema penitenciario tras una protesta por los apagones

Cubalex informó que fue enviado al penal de Guamajal luego de la anulación de su libertad condicional, tras ser detenido el 14 de agosto

Dos manos de piel morena sujetas con esposas metálicas y con los dedos entrelazados detrás de una reja de metal.
Cubalex alertó que Maikel Armentero Oramas volvió a prisión en Guamajal tras la revocación de su libertad condicional en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cubalex informó que Maikel Armentero Oramas fue trasladado el 8 de septiembre a la prisión de Guamajal, en Villa Clara, después de que las autoridades cubanas revocaran la libertad condicional que tenía desde su salida de prisión. El opositor deberá cumplir el resto de una condena de seis años vinculada con su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

Según la información recibida por la organización, el traslado ocurrió tras varias semanas de reclusión en dependencias policiales de Santa Clara. Armentero Oramas había sido arrestado el 14 de agosto cuando se manifestó frente a la Quinta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en protesta por los apagones prolongados y las condiciones de vida de la población.

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Cubalex indicó que, después de su detención, fue llevado a la Tercera Unidad de la PNR de Santa Clara. Allí inició una huelga de hambre, que mantuvo hasta este 9 de septiembre, de acuerdo con el reporte de la entidad.

La organización también señaló que las autoridades le impusieron una multa de 4,000 pesos (USD 5.82). La advertencia establecía que, si no pagaba el monto en un plazo de tres días, podría enfrentar otro proceso penal relacionado con la manifestación de agosto.

El arresto de Maikel Armentero Oramas ocurrió el 14 de agosto tras una protesta en Santa Clara por los apagones y las condiciones de vida. (Cortesía: Cubalex)
El arresto de Maikel Armentero Oramas ocurrió el 14 de agosto tras una protesta en Santa Clara por los apagones y las condiciones de vida. (Cortesía: Cubalex)

La revocación de la libertad condicional lo obliga a cumplir la condena pendiente

La revocación del beneficio penitenciario implica que Maikel Armentero Oramas deberá regresar al sistema carcelario para completar la pena de seis años que recibió por los hechos del 11J, como se conoce a las protestas contra el régimen que se extendieron por distintas ciudades de Cuba el 11 de julio de 2021.

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En una alerta publicada el 4 de septiembre, Cubalex había anticipado que el activista podría volver a prisión. En ese momento, la entidad informó que la medida estaba vinculada con su arresto tras la protesta en Santa Clara y con la decisión de las autoridades de retirar su libertad condicional.

El reporte de Cubalex señala que Armentero Oramas ya había afrontado otros episodios de detención y amenazas contra su situación legal durante 2026. En abril permaneció varias semanas bajo custodia, en un contexto de advertencias sobre una posible anulación de su beneficio penitenciario.

Pintura al óleo de un hombre con cabello corto y mirada fija, frente a hojas verdes y una estructura urbana.
Cubalex sostuvo que la revocación de beneficios penitenciarios en Cuba puede funcionar como presión contra excarcelados por causas políticas que protestan o critican al régimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización sostuvo que el caso expone el riesgo que enfrentan las personas excarceladas por causas políticas cuando recuperan la libertad bajo regímenes de condicionalidad.

Cubalex informó que, desde el inicio de 2026 hasta el cierre de agosto, documentó 54 hechos represivos contra 28 manifestantes del 11J que se encontraban fuera de prisión cuando ocurrieron esos episodios. El registro incluye detenciones, vigilancia, citaciones, amenazas y otras formas de hostigamiento.

La entidad precisó que, durante este año, al menos cinco personas vinculadas con las manifestaciones de julio de 2021 regresaron a prisión después de haber obtenido la excarcelación o algún beneficio penitenciario. Entre los casos mencionados figuran Denis Hernández, Yoan de la Cruz, Yunaykis de la Caridad Linares, Leonel Tristá García y José Enrique Pablo Oliva.

Cubalex documentó 54 hechos represivos contra 28 excarcelados del 11J en 2026 y advirtió que al menos cinco regresaron a prisión. (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Cubalex documentó 54 hechos represivos contra 28 excarcelados del 11J en 2026 y advirtió que al menos cinco regresaron a prisión. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Cubalex advirtió que esa cifra puede ser mayor, dado que su monitoreo no necesariamente incluye todos los incidentes contra personas que volvieron a ser encarceladas.

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