Política

El Papa León XIV tomará contacto con la CGT en el Vaticano: qué le pedirán los sindicalistas antes de su visita a la Argentina

Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo verán este sábado al Sumo Pontífice en una audiencia privada como parte de una comitiva del encuentro Fratelli Tutti. Le entregarán un documento multisectorial elaborado en dos días de debate en Roma

Papa León XIV, Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo
Papa León XIV, Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo
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La CGT tendrá dentro de 48 horas la gran oportunidad de pedirle personalmente al Papa León XIV mantener una reunión cuando el jefe de la Iglesia Católica visite la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

El contacto, anticipado por Infobae, se producirá este sábado, a las 11 (las 16 en la Argentina), cuando el Papa reciba en una audiencia privada en el Vaticano a una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales de distintos países, que este jueves y viernes participarán del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur.

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En ese encuentro estarán dos líderes de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes, además del pedido de reunión en la Argentina, tienen previsto darle detalles al Sumo Pontífice sobre la situación socioeconómica en nuestro país, con énfasis en los problemas que atraviesan los trabajadores por las políticas del gobierno de Javier Milei.

La CGT le pedirá al Papa León XIV que le conceda una audiencia cuando visite la Argentina
La CGT le pedirá al Papa León XIV que le conceda una audiencia cuando visite la Argentina

En diálogo con Infobae, Martínez confirmó que “la idea es exponerle el pedido de la CGT de tener una conversación con él en nuestro país” y se mostró esperanzado en que la presencia del Papa contribuya a que el Gobierno flexibilice sus posiciones: “Ojalá la primera muestra de qué puede llegar a suceder con la visita sea solucionar la situación desgarradora que viven millones de familias que se ven expuestas a un endeudamiento sin tener los recursos para afrontarlo”.

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El líder de la UOCRA afirmó que espera que la visita de León XIV quede asociada a un mensaje sobre desigualdad, protección de jubilados y niñez, migraciones y acceso a la salud, mientras vinculó esa expectativa con la encíclica Magnifica Humanitas, a la que presentó como una reflexión sobre inteligencia artificial, robótica y cibernética, con la advertencia de que esa tecnología debe servir a la humanidad y no producir “una justicia social artificial”.

Desde esa mirada, el dirigente sostuvo que el trasfondo del debate actual es la necesidad de un nuevo contrato social. A su juicio, los componentes que estructuraron ese pacto desde la Revolución Industrial ya no alcanzan para responder a los problemas contemporáneos.

Gerardo Martínez en la OIT
Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo, en la conferencia anual de la OIT

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, además, afirmó que León XIV recibirá el sábado un documento con conclusiones alineadas con objetivos consensuados por los participantes del Fratelli Tutti, como “afianzar el diálogo como llave maestra para acercar a las partes, atendiendo a la responsabilidad de las distintas entidades sociales para mejorar el empleo y la distribución de la riqueza”.

Acompañado por Jerónimo, uno de los cotitulares cegetistas, el líder de la UOCRA hablará este jueves en la primera jornada del encuentro en Roma, en un bloque dedicado a la Agenda Multisectorial de Responsabilidad Compartida: allí, habrá una intervención de Gustavo Máñez Gomis, coordinador de Cambio Climático para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, y luego Martínez se enfocará en el diálogo social como instrumento eficaz para construir puentes entre trabajadores y empresarios frente a la crisis socioambiental.

El encuentro Fratelli Tutti abrirá con una entrevista sobre diálogo social, sinodalidad, transición justa y justicia social con el cardenal Jaime Spengler, del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, y con el obispo Daniel Flores, de la Conferencia Episcopal de EEUU. También participarán Liz Schuller, de la AFL-CIO, y Fred Humphries, de Microsoft. Y luego habrá un diálogo abierto sobre amistad social coordinado por Nicolás Meyer, de Cáritas, y Daniel Rhodes, de Black Mountain.

Alejandro Gramajo UTEP
Alejandro Gramajo, titular de la UTEP

A continuación, se efectuará otro diálogo abierto sobre la lógica de la subsidiariedad, coordinado por Ignacio Alonso, de la Comisión Católica Internacional de las Migraciones (ICMC), y Amber Barth, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Después habrá una charla sobre discernimiento social comunitario, trabajo en grupos sobre cultura de la negociación y un plenario.

El viernes, el encuentro se iniciará con una entrevista sobre la inteligencia artificial con el padre Andrea Ciuchi, de la Pontificia Academia para la Vida; Luis Scasso, de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y Andrés Suárez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que luego, entre otros, hablará el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, acerca de los movimientos sociales y su predisposición a sentarse en una mesa de diálogo multisectorial.

Otro de los paneles previstos para ese día estará enfocado en la reconstrucción de la ciudad. Allí se abordarán temas como finanzas, tecnología, investigación y desarrollo, con participaciones de Rafael Freire, de la Confederación Sindical de las Américas (CSA); Pablo Gentili, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); Anderson Pedroso, de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), y Nicolás Mallo Huergo, de Integra Capital.

El ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja (Foto: EFE/Alejandro Bolívar/Archivo)
El ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja (Foto: EFE/Alejandro Bolívar/Archivo)

La siguiente actividad, como parte del bloque llamado Discernimiento Social Comunitario, será un plenario coordinado por César Piscoya, teólogo peruano y amigo del Papa, y Marta Pujadas, del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), órgano consultivo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien es abogada de la UOCRA e integrante del equipo jurídico de la CGT.

En estas jornadas también participará Daniel Funes de Rioja, ex titular de la UIA, en su carácter de presidente de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL) de la OEA.

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