Una tenista argentina jugó apenas 17 minutos en el US Open y recibió una fuerte multa: cuánto deberá pagar

Luisina Giovannini durante un entrenamiento

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Luisina Giovannini tuvo una participación fugaz en el US Open y recibió una fuerte sanción económica. Una lesión forzó el retiro de la tenista argentina luego de apenas 17 minutos de juego en su partido de primera ronda de la clasificación ante la italiana Lucia Bronzetti. Sin embargo, la organización le aplicó una multa de US$20.000 por no cumplir con el estándar profesional de rendimiento estipulado en los torneos de Grand Slam.

El partido fue el 24 de agosto en la Cancha 11 de Flushing Meadows. Giovannini, número 198 del ranking mundial, perdía 5-0 ante la europea, séptima preclasificada en el cuadro de la qualy y número 135 del mundo, cuando decidió abandonar el encuentro. En los 29 puntos disputados hasta entonces, la italiana había ganado 21 y la argentina apenas ocho.

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Giovannini, que llevaba un vendaje en el tobillo derecho, le comunicó a la jueza de silla que no podía continuar debido a un problema físico. La cordobesa, de 19 años, había llegado al torneo después de un período sin competencia: su último partido previo al US Open había sido dos meses antes, en Wimbledon.

Sin embargo, el retiro derivó en una sanción económica. La multa fue aplicada bajo la regla “First-Round Performance”, estipulada formalmente por el Grand Slam Board (Junta de los Grand Slams), que es el organismo encargado de coordinar y regular de manera conjunta los cuatro torneos más importantes del tenis mundial: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

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La norma integra el reglamento oficial de la ITF y establece que los jugadores deben competir con el nivel profesional requerido en los partidos de primera ronda. Busca evitar que atletas lesionados desde antes del torneo le quiten el lugar a un lucky loser (perdedor afortunado de la fase previa) que sí esté apto para competir al ciento por ciento.

En el caso de Giovannini, la sanción fue de US$20.000, una cifra particularmente elevada en relación con el premio que había obtenido por participar en la clasificación del US Open. Por ingresar al cuadro de la qualy le correspondían US$32.000, por lo que la multa representa el 62,5% de ese dinero. Después del castigo, el monto que le quedaría de ese premio sería de US$12.000.

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Luisina Giovannini publicó en sus redes una imagen del vendaje en su tobillo. (Crédito: Instagram / @lulu_giova06)

La decisión administrativa no establece que Giovannini haya fingido el problema físico ni que su lesión no haya existido. La argentina efectivamente abandonó el partido por una molestia y llevaba un vendaje en el tobillo, que luego mostró a través de imágenes publicadas en sus redes sociales. La penalización estuvo vinculada a la evaluación de su actuación bajo la regla de rendimiento en primera ronda.

Ante el contacto de Infobae, Giovannini reconoció haber recibido la multa, aunque evitó explayarse sobre el caso. Mencionó, por el contrario, su intención de enfocarse en el tramo final de su recuperación para llegar en buenas condiciones a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuyo inicio está previsto para el fin de semana.

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La sanción llegó en medio de una temporada en la que Giovannini había dado varios pasos importantes en su carrera profesional. La jugadora de Coronel Moldes disputó las clasificaciones de los cuatro Grand Slam de 2026 y sumó cuatro títulos en el circuito World Tennis durante la primera mitad del año.

Es, además, una integrante habitual del equipo argentino en la Billie Jean King Cup. Su estreno fue en abril de 2024, ante Venezuela, por la Zona Americana I disputada en Bogotá, Colombia. Giovannini ganó el partido de dobles en compañía de Julieta Estable. Tenía 17 años y fue el debut más joven de una jugadora nacional en la competencia.

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Luisina Giovannini en la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)