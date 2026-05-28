Intento de robo en Corrientes terminó con un sospechoso muerto luego de la intervención de los vecinos

Un delincuente es detenido por la policía en una casa de Bella Vista, Corrientes, tras un intento de robo donde resultó muerto (El Litoral)

Un supuesto intento de robo domiciliario ocurrido el último martes por la noche en la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes, terminó con la muerte de un hombre de 34 años, quien falleció horas después de ser reducido por un grupo de vecinos que respondió a los pedidos de ayuda de una familia afectada.

El hecho, que sacudió a esta comunidad, se encuentra bajo investigación judicial mientras persisten interrogantes sobre la secuencia de los acontecimientos y la responsabilidad de los involucrados.

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La alarma se encendió cuando el sospechoso, según informaron fuentes judiciales, escaló un muro e ingresó sin autorización a una vivienda ubicada sobre la calle Buenos Aires. Una vez dentro, el hombre fue sorprendido por uno de los integrantes del grupo familiar, con quien mantuvo un forcejeo. De acuerdo con el fiscal Alfredo Muth, el sospechoso intentó agredir físicamente a la víctima utilizando un “objeto contundente”, lo que precipitó la reacción de los habitantes de la casa y la intervención de los vecinos.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, los gritos y los pedidos de auxilio de la familia alertaron de inmediato a los residentes de las viviendas linderas. Ante la flagrancia del episodio, varios vecinos decidieron actuar por sus propios medios, ingresando al patio de la propiedad y logrando neutralizar y desarmar al presunto delincuente. Esta intervención ciudadana, que se produjo en cuestión de minutos, fue clave para evitar mayores daños a la familia, aunque derivó en un desenlace fatal para el sospechoso.

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Según medios de comunicación locales, el individuo fue maniatado y golpeado por los vecinos antes de ser entregado a las autoridades policiales. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera de Bella Vista constataron el estado del aprehendido, quien presentaba lesiones visibles. “Se dispuso de forma inmediata el examen médico de la persona aprehendida, y a partir de ahí se lo trasladó de urgencia al Hospital El Salvador, siendo atendido por el médico de guardia. Minutos más tarde se produce el deceso”, relató el fiscal Muth.

El fallecimiento del hombre, que se produjo poco después de su arribo al centro de salud, abrió un nuevo capítulo en la investigación. La Justicia busca ahora esclarecer las circunstancias que rodearon tanto el ingreso a la vivienda como la reacción vecinal, poniendo el foco en el uso de la fuerza durante la retención del sospechoso.

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La Justicia investiga a los vecinos que ayudaron al dueño de casa

El fiscal informó que “todos están debidamente identificados, e incluso ya tomamos las primeras entrevistas”, en relación con las personas que participaron en el episodio. La pesquisa apunta a determinar si la respuesta de los vecinos se mantuvo dentro de los límites de la legítima defensa o si existió un exceso en el uso de la fuerza.

Por su parte, los peritos de la Policía de Corrientes inspeccionaron el lugar e identificaron el punto exacto por donde el fallecido ingresó a la propiedad. Además, se investiga la posible participación de un segundo sospechoso, quien habría actuado como campana y logró huir antes de ser identificado por la policía o los vecinos.

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Las autoridades judiciales dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad de Corrientes, donde se realizará la autopsia forense para determinar con precisión las causas de la muerte. El resultado de este procedimiento será clave para definir eventuales imputaciones y el rumbo de la causa.

La investigación judicial continúa su curso, con la toma de declaraciones a los testigos y el análisis de los elementos recolectados en la escena. Desde la fiscalía se indicó que se evaluará la situación procesal de todos los involucrados una vez que se reúnan los informes médicos y periciales solicitados.

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La comunidad aguarda definiciones por parte de la Justicia, en tanto se mantiene la atención sobre el desarrollo del caso y el impacto que pueda tener en futuras intervenciones ciudadanas ante hechos similares.