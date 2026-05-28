La defensa de la falsa médica de Chaco imputada por homicidio dijo que apelará la prisión preventiva

Este miércoles la Fiscalía Penal N° 4 de Chaco dictó la prisión preventiva contra Lidia Mabel Ojeda, conocida como la “falsa médica”, justo en la fecha en la que se cumplía el plazo de 10 días hábiles que establece el Código Procesal Penal de la provincia.

Ante la decisión tomada por la unidad que dirige el Dr. Gustavo Valero, y bajo subrogación del fiscal Marcelo Soto, la defensa anticipó que apelará la medida contra su defendida, quien se encuentra imputada por usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y además por la muerte de un paciente de 63 años.

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En paralelo existen otras investigaciones relacionadas con homicidios, como el caso de una mujer de 74 años que falleció tras recibir su atención; y lesiones graves, entre ellas el caso de un joven que sufrió la amputación de una pierna, según informó Diario Chaco.

Los abogados Cesar López y Felipe Fontanetto indicaron que la solicitud es para que su defendida pueda continuar el proceso en libertad, teniendo en cuenta las obligaciones familiares que tiene. “Solicitamos que se le permita transitar el proceso en libertad. Hemos ofrecido un fiador y acreditamos que tiene arraigo familiar, cinco hijos, tres nietos y un nieto de cuatro meses del que estaba a cargo”, expresó el segundo de ellos.

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Además, argumentaron que “no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación”, y remarcaron que “de manera subsidiaria, pedirá que en caso de no concederse la libertad se le otorgue arresto domiciliario”.

Sin embargo, pocos días antes de que el caso tomara estado público, la policía de Chaco activó un pedido de detención dado que no lograron ubicarla luego de los allanamientos realizados en su residencia. Varios días después la encontraron en una vivienda de la localidad bonaerense de Santos Lugares, partido de Tres de Febrero.

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Al momento de su arresto, la acusada se hallaba oculta en un domicilio situado en la calle Roberto Lage al 800, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña, a menos de diez cuadras de una comisaría. Llevaba puesto un jean oscuro, un buzo negro y zapatillas blancas.

Secuestraron insumos médicos y documentación falsificada en el domicilio de la falsa médica del Chaco

La primera denuncia fue presentada por el director de Zona Sanitaria Orlando Di Núbila por presunta falsificación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, a mediados de abril. “Fue contratada para realizar una guardia activa, pero el resto del personal se dio cuenta de que le faltaba mucha capacitación”, explicó el profesional a Diario Chaco. Poco a poco la investigación se fue ampliando al punto de quedar vinculada a fallecimientos de pacientes a los que había atendido.

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Hasta el momento se sabe que la mujer de 43 años atendió a más de 1.200 personas con una matrícula ajena y llegó a firmar certificados de defunción, en un lapso de por lo menos dos años. Desde agosto de 2024 hasta abril de 2026 realizó tareas en el hospital Emilio F. Rodríguez de Quitilipi, atendiendo pacientes con cuadros graves que llegaban a la guardia.

Uno de los hospitales locales donde trabajaba

En el expediente se acumulan denuncias a las que tuvo acceso Infobae, y en ellas se repiten situaciones parecidas como pacientes con dolores físicos, heridas infectadas o cuadros graves que, según sus familiares, no recibieron la atención debida. “Es normal, ya se te va a pasar”, “Tomate un paracetamol” y “Esto iba a pasar” eran algunas de las indicaciones que daba.

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El representante legal de tres grupos familiares con víctimas fatales y a la familia de Franco Escobar, un joven de 26 años que permanece internado en grave estado en el hospital Perrando tras la amputación de una pierna, señaló a Infobae que "son tantas las personas que atendió que es muy probable que aparezcan otras víctimas. Será un caso histórico”.