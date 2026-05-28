Crimen y Justicia

Detuvieron en Chaco a un joven acusado de golpear a un vecino con una botella de vidrio tras exigirle dinero

El incidente ocurrió en el barrio Matadero de la localidad de Quitilipi y quedó registrado en video. Las autoridades confirmaron que el detenido estaba buscado por otra causa judicial

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Una mano sostiene un trozo grande y afilado de una botella de vidrio rota, de color ámbar, con gotas de líquido o sangre en sus bordes
Detuvieron a uno de los sospechosos de atacar a un hombre con una botella de vidrio durante un intento de robo en Quitilipi, Chaco

Un operativo policial realizado este último lunes en la localidad chaqueña de Quitilipi concluyó con la detención de un joven de 27 años acusado de haber amenazado y agredido a un vecino con una botella de vidrio. El incidente se produjo tras el rechazo de la víctima a entregar dinero, desencadenando una violenta reacción que quedó registrada en cámaras de seguridad y circuló ampliamente en redes sociales.

De acuerdo a lo informado por el portal de Diario Chaco, la aprehensión se llevó a cabo en el contexto de una investigación por “supuestas lesiones leves”, luego de que efectivos policiales implementaran un operativo cerrojo para localizar al sospechoso. Al momento de la detención, las autoridades constataron que el joven tenía además un pedido de captura vigente por otra causa de “supuestas amenazas”, emitido por el Juzgado Correccional de Sáenz Peña desde el 16 de mayo.

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De acuerdo con la denuncia presentada en la comisaría local, dos hombres identificados por los apodos de “Miguelito” y “Pochaca” se presentaron en el domicilio de la víctima y le exigieron dinero. Ante la negativa, los agresores habrían comenzado a golpearlo y lo atacaron con una botella de cerveza de vidrio. La secuencia completa fue captada por las cámaras de seguridad de la vivienda, lo que facilitó la intervención policial y permitió que las imágenes se difundieran rápidamente en distintas plataformas digitales.

Una vez radicada la denuncia, la policía local inició tareas de investigación que incluyeron el análisis de las grabaciones de seguridad y el relevamiento de testimonios en la zona. Según se informó, el procedimiento permitió identificar rápidamente a los presuntos agresores, lo que derivó en la implementación de un dispositivo cerrojo para evitar su fuga.

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El otro de los implicados, identificado como “Pochaca”, permanecía prófugo hasta el cierre de este reporte, mientras continuaban los esfuerzos de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

La circulación de los videos en plataformas digitales propició la rápida intervención de la policía y la identificación de los agresores. Desde la comisaría local se señaló que la colaboración ciudadana fue fundamental para avanzar en la causa y ubicar a los sospechosos.

El joven detenido fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de aprehendido. Las autoridades informaron que la causa principal es investigada bajo la carátula de “supuestas lesiones leves”, aunque el antecedente de “supuestas amenazas” en otra causa complica su situación procesal.

La policía continúa trabajando para dar con el segundo involucrado y esclarecer todos los aspectos del caso. Se indicó que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán incorporadas al expediente como prueba y que la investigación sigue abierta.

Policía de Chaco
El joven detenido fue puesto a disposición de la Justicia (Gobierno)

Un joven apuñaló a un vecino y fue detenido en Córdoba

Semanas atrás, un joven de 23 años fue detenido en Villa Nueva, provincia de Córdoba por el intento de homicidio a un hombre de 38 años. El hecho ocurrió el martes por la tarde y la víctima permanece internada con pronóstico reservado y riesgo para su vida en el Hospital Regional Pasteur.

El joven abordó a la víctima y lo atacó con un arma blanca, propinándole una puñalada en el pecho. El acusado permanece imputado por homicidio en grado de tentativa. La investigación intenta esclarecer las razones por las que el aprehendido realizó la agresión.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, encabezada por Silvia Maldonado, dispuso las medidas urgentes que permitieron identificar al detenido, sobre quien pesan antecedentes delictivos. El operativo que culminó con la captura también incluyó dos allanamientos simultáneos realizados en los barrios Medalla Milagrosa y Florida.

Finalmente, agentes del Grupo ETER de la Policía de Córdoba arrestaron al sospechoso e incautaron tres armas blancas de distintas características, las cuales serán sometidas a peritaje en el marco de la causa. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para confirmar los detalles de lo sucedido en Villa Nueva.

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