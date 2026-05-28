Política

Ernesto Sanz: “El radicalismo está pasando por una crisis muy importante”

El referente de la Unión Cívica Radical analizó en Infobae al Regreso la fragmentación del partido y la falta de una alternativa electoral que convoque a la mayoría desencantada

Guardar
Google icon
La UCR enfrenta su peor momento de presencia nacional, con apenas cinco gobernadores y acuerdos limitados con el gobierno

En una entrevista con Infobae al Regreso, Ernesto Sanz desmenuzó el presente y futuro de la Unión Cívica Radical, anticipando los desafíos de cara a las elecciones de 2027.

El exsenador subrayó la necesidad de construir una propuesta política capaz de canalizar el descontento de quienes no se sienten representados por los polos antagónicos.

PUBLICIDAD

El desafío de la UCR frente al bicoalicionismo y la polarización

Para el exsenador, la situación actual difiere de aquel escenario: “Estamos ya desde hace varios años con un esquema de bipartidismo antagónico, de guerra permanente de extremos. No es un sistema político virtuoso, es una rueda viciosa donde los antagónicos se alimentan mutuamente porque les da vida”.

Sanz remarcó que esta lógica deja fuera a un amplio sector: “Hoy hay una mayoría huérfana de representación. Esa mayoría debería tener el año que viene un canal de representación. ¿Está construido hoy? No. ¿Se puede construir? Yo creo que sí”.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
Ernesto Sanz señala una crisis profunda en la Unión Cívica Radical y advierte sobre la fragmentación interna del partido (Infobae en Vivo)

La fragmentación interna del radicalismo se expresa también en la Cámara de Diputados, el Senado y los gobiernos provinciales, donde los acuerdos con el oficialismo varían según la coyuntura. “El radicalismo está pasando por una crisis muy importante, muy brava. Tiene cinco gobernadores, acuerdos de más o menos intensidad con el Gobierno nacional, y eso diluye su presencia nacional. Tenemos 19 provincias donde no somos gobierno y donde hay mucho radicalismo. Pero es el peor momento de la dimensión nacional del partido”, admitió.

El rol del radicalismo y la necesidad de renovación

Sanz rechazó la idea de que el futuro de la UCR dependa de una figura personalista: “Me cuesta hablar de nombres. No creo que este proceso deba ser identificado con un nombre. Puede ser Macri o cualquiera, pero sería negativo identificarlo con alguien”.

En cambio, planteó: “Se identifica con valores, con ideas fuerza. Esa mayoría huérfana cree en el orden fiscal, en la disciplina fiscal, en el equilibrio fiscal, en conductas republicanas, en un modelo de desarrollo y crecimiento”.

A la hora de evaluar el rumbo económico del país, Sanz destacó el equilibrio de las cuentas públicas como condición necesaria pero advirtió sobre las limitaciones del modelo actual: “El Gobierno logró el objetivo de combatir la inflación y acumular reservas, pero le está fallando la tercera pata, que es el crecimiento. Hoy hay sectores que no están contemplados en este modelo de desarrollo. Las PyMEs la están pasando muy mal”.

(Infobae en Vivo)
Ernesto Sanz invita a superar la lógica amigo-enemigo y promover el debate de ideas para fortalecer la democracia (Infobae en Vivo)

El dirigente se mostró autocrítico al analizar el lugar de la UCR en la nueva etapa política: “Hay quienes se plantean si el radicalismo ya cumplió su objetivo central, que era el de democracia para siempre, de aquel 83 y de Alfonsín. Yo creo que el radicalismo todavía tiene mucho por ofrecer. Pero no puede estar anclado solo en una visión del pasado. Si pretendemos representar a esa mayoría huérfana solo con los discursos de Alfonsín, ahí sí vamos a desaparecer”.

Superar la lógica amigo-enemigo y el péndulo político

La conversación abordó también la vigencia del antagonismo en la política argentina y la dificultad para salir de la lógica amigo-enemigo. “Argentina tiene la enfermedad del péndulo, de pasar del estadocentrismo al mercadocentrismo en un viaje sin escalas, y luego vuelve al péndulo. Este es un momento para construir algo que nos aleje de esa posibilidad”, sostuvo Sanz, evocando el concepto de Carl Schmitt sobre la construcción política basada en la confrontación.

El exsenador reivindicó la importancia de recuperar la persuasión y el debate de ideas: “Gobernar es explicar, decía Fernando Henrique Cardoso. Alfonsín hablaba de la persuasión. Si perdemos la capacidad de persuadir y discutir ideas, es mucho más fácil para los que buscan los extremos armar esos antagonismos”.

Para Sanz, la tarea pendiente es ofrecer una alternativa que supere esa dicotomía: “Ojalá que el año que viene la mayoría huérfana tenga una opción electoral genuina y no tenga que refugiarse en extremos que no la representan”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Ernesto SanzUCRRadicalismoJavier MileiperonismoInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un intendente de Santa Fe pidió licencia para ir al Mundial con los amigos: “Lo necesito, trabajo mucho”

Rolvider Antonio Santacroce, jefe comunal de Funes, donde tiene su casa Lionel Messi, fue autorizado por el Concejo Deliberante local para cumplir con una “tradición personal”. “Fui a seis mundiales, a este también voy”, manifestó

Un intendente de Santa Fe pidió licencia para ir al Mundial con los amigos: “Lo necesito, trabajo mucho”

La votación por una deuda millonaria de Espinoza en La Matanza reactivó la interna libertaria en las redes

Un sector del oficialismo acusó a los concejales violetas, que responden a Sebastián Pareja, de respaldar el proyecto del intendente de La Matanza para no tener que pagar más de 69 millones de pesos. En la vereda de enfrente se defendieron

La votación por una deuda millonaria de Espinoza en La Matanza reactivó la interna libertaria en las redes

Primeros indicios de desabastecimiento en la distribución de bebidas por medidas de fuerza de Camioneros

En Capital y GBA, los camiones regresan a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar por el trabajo a reglamento de los choferes. El gremio reclama el pago del presentismo y el aumento de los adicionales

Primeros indicios de desabastecimiento en la distribución de bebidas por medidas de fuerza de Camioneros

Intendentes y dirigentes afines a Kicillof presionan con medidas para frenar cambios a la ley de Zona Fría

Jefes comunales y concejales del interior bonaerense harán un “frazadazo” en el Senado, saldrán a juntar firmas y a mover declamaciones territoriales para instalar el tema. No hubo contacto con legisladores nacionales por el momento

Intendentes y dirigentes afines a Kicillof presionan con medidas para frenar cambios a la ley de Zona Fría

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro se encontraron en Entre Ríos con la visita de Macri y la salida de la crisis en la agenda

El mandatario local y el de Santa Fe compartieron una jornada institucional. Dialogaron sobre la llegada del líder del PRO a la región en unos días. Coincidieron en que hay signos de que el gobierno nacional está superando el mal momento

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro se encontraron en Entre Ríos con la visita de Macri y la salida de la crisis en la agenda

DEPORTES

River Plate empata contra Blooming en el Monumental por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana

River Plate empata contra Blooming en el Monumental por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana

La lesión que dejó a Facundo Colidio afuera del último partido de River Plate antes del parate por el Mundial

Dos autos chocaron de frente en una duna en el Desafío Ruta 40: los candidatos que abandonaron

El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

Empujones, insultos y tarjetas: el fuerte cruce entre Di María y Sornoza que eclipsó el duelo Independiente del Valle-Rosario Central

TELESHOW

Marta Fort compartió su nuevo método de entrenamiento y causó impacto en redes: “Probando ejercicios”

Marta Fort compartió su nuevo método de entrenamiento y causó impacto en redes: “Probando ejercicios”

Nazarena Vélez recordó con humor el incómodo momento de pareja que vivió: “La culpé a la perra”

Eduardo Carrera de Gran Hermano vio a su hija luego de 20 años de ausencia: “Le voy a pedir perdón toda la vida”

Lola Latorre contó la angustia que siente cuando la tildan de ‘cheta’ en redes: “Me molesta que lo usen como algo negativo”

Las postales de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza: paisajes, comida típica y amor

INFOBAE AMÉRICA

Colegio de Médicos detecta alteración de certificados para justificar ausencias laborales en Costa Rica

Colegio de Médicos detecta alteración de certificados para justificar ausencias laborales en Costa Rica

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla

Estados Unidos aportará $3 millones para la limpieza ambiental de Darién, tras el paso de los migrantes

Bolivia impulsa el diálogo con los líderes de las protestas mientras Paz se arma con la ley de excepción

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones iraníes tras detectar amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz