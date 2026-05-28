Trump respaldó a Nikol Pashinyan antes de las elecciones parlamentarias en Armenia y lo definió como “un gran amigo y líder” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, de cara a las elecciones parlamentarias previstas para el 7 de junio, en una campaña que las encuestas muestran ajustada y marcada por el acercamiento de Armenia a Occidente y el distanciamiento de Moscú.

Trump publicó el miércoles un mensaje en Truth Social en el que apoyó abiertamente la continuidad de Pashinyan al frente del gobierno armenio y destacó el proyecto de corredor de tránsito acordado entre Armenia y Azerbaiyán en el marco de un acuerdo de paz mediado por Washington.

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“Pronto, Estados Unidos y Armenia comenzarán a trabajar juntos” en el proyecto denominado Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales (TRIPP, por sus siglas en inglés), escribió el mandatario estadounidense. Según afirmó, la iniciativa “transformará el Cáucaso Meridional y ayudará a nuestras maravillosas compañías energéticas estadounidenses a obtener acceso desde Asia Central hasta Estados Unidos”.

El acuerdo prevé el establecimiento de un corredor de tránsito a través del territorio armenio para conectar Azerbaiyán con el enclave de Najicheván. La iniciativa forma parte de los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington tras años de tensiones regionales y después de la ofensiva militar lanzada por Azerbaiyán sobre Karabaj en 2023.

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El conflicto dejó bajo control azerbaiyano la región y provocó el éxodo de unos 100.000 armenios étnicos. Armenia aún afronta las consecuencias políticas y sociales derivadas de ese episodio, mientras el gobierno de Pashinyan busca redefinir la política exterior del país.

El acuerdo prevé el establecimiento de un corredor de tránsito a través del territorio armenio para conectar Azerbaiyán con el enclave de Najicheván (REUTERS)

La votación parlamentaria del 7 de junio se presenta como una instancia decisiva para el futuro de esa estrategia. Pashinyan impulsó medidas orientadas a reducir la dependencia armenia respecto de Rusia y reforzó los vínculos con Estados Unidos y otros países occidentales.

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En su mensaje, Trump elogió al primer ministro armenio y sostuvo que comparte sus objetivos para la región. “Nikol comparte plenamente mi visión de PAZ y PROSPERIDAD para Armenia y toda la región del Cáucaso Meridional”, escribió.

El presidente estadounidense también calificó a Pashinyan como “un gran amigo y líder” que está “haciendo que su país fuera fuerte, próspero y muy seguro”.

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Trump cerró su mensaje con un respaldo explícito a la candidatura oficialista. “Por estas razones, Nikol cuenta con mi respaldo COMPLETO y TOTAL para la reelección el 7 de junio de 2026”, afirmó, con una fórmula similar a la que suele utilizar en sus apoyos políticos internos en Estados Unidos.

Pashinyan respondió el jueves con un mensaje en la red social X, donde agradeció el apoyo del mandatario republicano. El primer ministro armenio expresó su reconocimiento por el “gran aprecio y palabras amables” de Trump.

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El respaldo estadounidense llegó un día después de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Armenia, en el tramo final de una gira diplomática por India y otros países de la región.

El presidente estadounidense también calificó a Pashinyan como “un gran amigo y líder” que está “haciendo que su país fuera fuerte, próspero y muy seguro” (REUTERS)

Trump también hizo referencia a la participación de Rubio en las negociaciones y aseguró que el secretario de Estado “impulsó varios acuerdos importantes para ambos países”.

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La relación entre Armenia y Rusia atraviesa un período de tensión desde la guerra en Karabaj y la posterior ofensiva azerbaiyana. El gobierno de Pashinyan cuestionó la respuesta de Moscú y de la alianza militar liderada por el Kremlin frente a la crisis regional.

(Con información de AFP)

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