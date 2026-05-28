Dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso por el homicidio del jubilado descuartizado en Río Gallegos

El principal sospechoso, Marcelo Félix Curtti, acusado por el brutal homicidio de Anibal Cepeda

La Justicia de Santa Cruz dictó la prisión preventiva de Marcelo Félix Curtti y lo procesó por el asesinato y descuartizamiento de Aníbal Cepeda, el hombre de 72 años hallado desmembrado en Río Gallegos, en una causa que quedó encuadrada como homicidio criminis causa y que prevé prisión perpetua si es hallado culpable.

La resolución también ordenó trabar un embargo sobre los bienes de Curtti por $20 millones, según La Opinión Austral. En paralelo, la querella pidió la detención inmediata de otras dos personas que estarían presuntamente vinculadas con el homicidio.

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El procesamiento fue firmado por el juez Gerardo Giménez, quien consideró que existen elementos suficientes para atribuirle a Curtti responsabilidad penal como autor del delito previsto en los artículos 45 y 80 inciso 7° del Código Penal Argentino. Esa figura castiga a quien mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad.

La decisión judicial implica que, en esta etapa de instrucción, el magistrado considera acreditada la existencia del delito y probable la participación del acusado. La prisión preventiva, a su vez, busca garantizar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza el expediente.

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Anibal Cepeda fue visto por última vez con Félix Marcelo Curtti, de 61 años

La investigación por el asesinato de Aníbal Cepeda avanzó a partir de pericias criminalísticas, análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintos procedimientos policiales y judiciales. En ese recorrido, Curtti quedó en el centro de la pesquisa hasta que se dispuso su procesamiento con prisión preventiva.

Detuvieron a otras dos personas

Además de la prisión preventiva de Curtti, la querella solicitó la detención de otras dos personas que habían sido demorados en los primeros allanamientos de la División de Investigaciones, cuando todavía se desconocía el paradero de Cepeda. Uno de esos procedimientos se realizó en la calle Cantarutti y el otro en Cañadón León.

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Las autoridades amplían el perímetro de búsqueda por el crimen de Aníbal Cepeda en Río Gallegos (Fuente: La Opinión Austral)

Esos operativos se originaron después de que, tras la desaparición de Cepeda, se pidiera a entidades bancarias que alertaran sobre movimientos en las tarjetas del hombre, según La Opinión Austral. En uno de los domicilios allanados se encontraron el DNI y las tarjetas de la víctima.

Sin embargo, los sospechosos sostienen su inocencia: “Nosotros solo encontramos la tarjeta y la usamos”. La querella sostiene ahora que la Justicia debe avanzar sobre su posible intervención en el crimen. La causa sigue abierta y los investigadores trabajan para establecer si, además de Curtti, hubo otras personas que participaron, colaboraron o tuvieron una intervención secundaria en el homicidio. Mientras tanto, Curtti continuará detenido bajo prisión preventiva.

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El 10 de mayo, cuando fueron encontrados restos humanos descuartizados que luego se identificaron como pertenecientes a Cepeda, comenzaron a conocerse detalles sobre la mecánica del hecho. La autopsia determinó que la víctima murió por una profunda herida punzocortante en el cuello y que después el cuerpo fue desmembrado presuntamente para facilitar su traslado y ocultamiento, informó ese medio.

Uno de los elementos que abrió una línea nueva de análisis fue el hallazgo del teléfono móvil destruido de Cepeda en un descampado cercano al cementerio. La familia indicó que, tras la desaparición, allegados recibieron mensajes cuya redacción no coincidía con la forma habitual de escribir del jubilado, lo que llevó a los investigadores a intentar determinar si alguien manipuló el dispositivo después del asesinato.

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En la misma línea, la Justicia continúa con peritajes sobre rastros de sangre hallados en una parrilla del complejo habitacional donde se presume que ocurrió el crimen, además de los estudios sobre teléfonos celulares y movimientos bancarios vinculados a la víctima.

La familia de Cepeda sostiene que el crimen no pudo haber sido cometido por una sola persona. Isabel Britos, nuera de la víctima, dijo: “Estamos muy tristes, muy dramático todo. No creíamos que íbamos a encontrarnos con esto”. La mujer también expresó su convicción sobre la posible participación de terceros y reclamó que se esclarezcan todas las responsabilidades.

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