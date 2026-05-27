Política

La votación por una deuda millonaria de Espinoza en La Matanza reactivó la interna libertaria en las redes

Un sector del oficialismo acusó a los concejales violetas, que responden a Sebastián Pareja, de respaldar el proyecto del intendente de La Matanza para no tener que pagar más de 69 millones de pesos. En la vereda de enfrente se defendieron

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Ilustración en acuarela de Santiago Caputo gesticulando, frente a Karina Milei y Sebastián Pareja, con iconos de redes sociales y elementos de interfaz web.
La tropa digital de Santiago Caputo apuntó contra Pareja, alfil de Karina Milei (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que el propio presidente Javier Milei intervinó para tratar de recomponer el vínculo entre los diferentes sectores de su Gobierno, y cuando todo parecía haberse calmado, una confusa votación por una deuda millonaria en La Matanza reactivó la interna de La Libertad Avanza en las redes sociales y las críticas al armado.

A lo largo de todo el miércoles, diferentes cuentas vinculadas al ala de Santiago Caputo cuestionaron el accionar de los concejales del espacio en ese municipio, que responden directamente al titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

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Los militantes digitales aseguraron que los representantes de su agrupación, “en una estafa contra el Estado Nacional”, apoyaron una ordenanza impulsada por el intendente local, Fernando Espinoza, para evitar pagar más de 69 millones de pesos.

Ese monto corresponde al concepto “Tasas por Servicios Generales” de un predio ubicado sobre la calle Diego Armando Maradona y la Ruta Provincial N° 21, situado en la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

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El lugar en cuestión sí es propiedad de la Nación, pero en el 2014 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) firmó un contrato para cederle el terreno de 40 mil metros cuadrados “en comodato” a La Matanza, que se encargó a partir de ese momento de todos los gastos y obligaciones tributarias.

FERNANDO ESPINOZA
Fernando Espinoza, intendente de La Matanza

En rigor, la ordenanza que presentó Espinoza este miércoles en el Consejo Deliberante lo que planteaba era la condonación de la deuda que Ciudad Evita mantenía con el municipio por los impuestos no abonados durante estos años, que acendían a un total de 69.816.989,18 pesos.

“La Matanza no pagó ni una sola vez durante 12 años y ahora Espinoza y sus concejales a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda impulsó una ordenanza en la que se perdona el 100% de la dueda. En vez de eso, deberían retirarle el comodato por incumplimiento del contrato y recuperar el predio del Estado Nacional; pero los concejales de Sebastián ‘Mantequilla’ Pareja al parecer prefieren bajarse el calzón ante los kukas”, escribió en X Esteban Glavinich, conocido en las redes sociales como “Traductor Te Ama”.

El proyecto de ordenanza tuvo, efectivamente, la firma de Gabriel Chaile, que es el jefe del bloque libertario en el Concejo Deliberante, el cual cuenta con cuatro integrantes, al igual que la bancada de Leila Gianni, que tiene un espacio paralelo llamado Alianza Libertad Republicana.

Entre las dos agrupaciones suman 8 miembros que, según aseguraron fuentes del partido en la provincia de Buenos Aires, si bien acompañaron en un principio el dictamen, luego en la votación se expresaron en contra.

De hecho, durante el debate el propio Chaile pidió la palabra para aclarar la situación: “Se generó una controversia sobre este tema. Es verdad, yo firmé el despacho para que se diera tratamiento sobre esta cuestión, pero porque entendí que la deuda es del municipio con el propio municipio”.

“Entonces, los fondos salen, pegan la vuelta y vuelven a entrar al Tesoro. Aclaro que esa fue mi postura porque no hay un movimiento en el patrimonio. Pero quiero dejar en claro que soy contrario a Espinoza. Los que me conocen saben de mi trabajo y que soy leal a La Libertad Avanza. Eso es lo importante, que los que me aprecian sepan a quién represento, a las ideas de Javier Milei”, señaló.

Karina Milei junto a Sebastián Pareja en un encuentro de líderes del partido de todo el país
Karina Milei junto a Sebastián Pareja en un encuentro de líderes del partido de todo el país

En medio de la discusión, en la cúpula del espacio bonaerense ya remarcaban que las críticas habían sido en vano porque después el bloque votó en contra. “Yo le diría a Traductor Te Ama que deje de escribir boludeces”, respondían.

De igual forma, también Gianni se expresó en contra de la medida y ordenó a su bancada no acompañar la iniciativa, al considerar que “si la deuda fuera de un contribuyente, la cobrarían”.

“Mientras los vecinos de La Matanza pagan tasas cada vez más caras y conviven con calles destruidas, basurales y falta de servicios, mañana Fernando Espinoza impulsa en el HCD una ordenanza para borrar una deuda municipal de $69.816.989,18 por Tasa de Servicios Generales. No es una condonación: es un autoperdón de la política”, comentó en X.

Tal como anticipó este medio, a pesar de los gestos de Milei en sus últimas apariciones públicas, en el sector de “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que tiene como máximo referente a Caputo, sostienen que el conflicto por el armado político no está saldado.

Después de lo que todo el mundo vio que hacia Rufus (la cuenta de X atribuida al titular de la Cámara baja, Martín Menem), si nos ven haciéndonos los boludos nos cuelgan en la Plaza de Mayo. Hablo de los pibes de carne y hueso, los que bancan este movimiento, no son mogólicos”, sostuvo uno de los integrantes de ese bando.

En tanto, por la noche el bloque de La Libertad Avanza en La Matanza emitió un comunicado en el que remarcó que “votó negativo, tal como consta en actas y en el material digital de la sesión“.

“Asimismo, lamentamos las desinformaciones y operaciones mediáticas impulsadas por quienes buscan perjudicar a quienes asumimos la enorme tarea de enfrentar los privilegios y las prácticas de la vieja política en La Matanza. Vamos a seguir defendiendo la transparencia, la igualdad ante la ley y el respeto por el esfuerzo de cada contribuyente matancero”, agregó el espacio.

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