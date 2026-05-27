Hernán Lombardi habló sobre el futuro de Mauricio Macri: “A los del PRO nos gusta que sea candidato”

El ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, reafirmó la centralidad de Mauricio Macri en el PRO y destacó la gestión de Jorge Macri al frente del gobierno porteño, en un momento de redefinición interna del espacio y de intensos debates sobre la política económica nacional.

En su paso por Infobae en Vivo, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Lombardi planteó: “Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. Vos fijate que a veces se lo trata de correr y Mauricio está siempre, con su experiencia como estadista, con lo que él ha demostrado, con luces y sombras, el gobierno de los cuatro años fue un gobierno que puso en marcha...”. El ministro remarcó que “a los del PRO nos gusta que sea candidato, no lo queremos esconder”.

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“Aprovechar la experiencia de Mauricio y de muchos dirigentes del PRO es bueno para Argentina, no necesariamente solamente para el gobierno”, dijo. Al ser consultado sobre posibles alianzas electorales o el rol de Macri como candidato, sostuvo: “No es el año de alianzas electorales, ni de pensar en eso. Hay que trabajar, trabajar y trabajar”.

Lombardi defendió la gestión de Jorge Macri en la Ciudad y la contrastó con etapas anteriores: “Hoy, mientras estamos hablando, se hace el desalojo número ochocientos del gobierno de Jorge Macri. No se había desalojado una. Algo pasaba con esa idea de que están todos adentro del barco y después todo se volvía gris y monótono. Ahora, devolvimos la propiedad a ochocientas familias. No solo es para la familia, es para el barrio alrededor: una casa tomada significa un foco de inseguridad”.

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Mauricio Macri junto a Martín Yeza y Hernán Lombardi

Sobre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, marcó diferencias: “Se buscaba muchos acuerdos electorales y después eso los paralizó. Es bueno que haya habido hoy ochocientas familias a las cuales le devolviste la propiedad”.

Lombardi abordó el escenario económico y la búsqueda de consensos básicos: “La inflación nos destrozó y fueron décadas y décadas. Hubo un diagnóstico correcto de la sociedad y del gobierno elegido de ir contra la inflación. El esfuerzo lo están haciendo todos los argentinos”. El ministro consideró que el superávit fiscal debe ser una política de Estado: “Se tendría que hacer un acuerdo de los argentinos, como un acuerdo básico: nunca más dictaduras, nunca más dejarle ni un centímetro a la inflación”.

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En relación a la gestión local, defendió la política de alivio fiscal y estímulo productivo: “Se bajaron los ingresos brutos a ciento cuarenta mil servicios, no profesionales. Se agilizó la devolución de saldos a cuarenta y ocho horas. Se eliminó el impuesto a los sellos de tarjetas de crédito. Se suspendió el ABL para la gastronomía y el turismo, que estaban sufriendo mucho estos seis meses”.

Planteó la noción de “acupuntura económica” frente a la “motosierra”: “El Estado tiene que ser alguien que ayuda y no que ponga obstáculos. Estamos trabajando con los centros comerciales a cielo abierto, con planes de marketing y actividades de promoción. Hay que ser inteligentes, cuidar el equilibrio fiscal y al mismo tiempo ser cercanos”.

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