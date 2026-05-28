Política

Toma en los colegios: el Nacional Buenos Aires volverá a clases, mientras que el Carlos Pellegrini sostiene la medida de fuerza

Las autoridades del ESCCP suspendieron todas las actividades académicas, extracurriculares y administrativas tras la ocupación estudiantil, rechazaron la propuesta de diálogo y advirtieron a las familias que no podían garantizar la integridad física de los alumnos dentro del edificio

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El Nacional Buenos Aires confirmó la vuelta a clases para el jueves 28 de mayo, un día después de que sus estudiantes levantaran la ocupación del establecimiento
El Nacional Buenos Aires confirmó la vuelta a clases para el jueves 28 de mayo, un día después de que sus estudiantes levantaran la ocupación del establecimiento

El Colegio Nacional de Buenos Aires dio por terminada la toma que sus estudiantes habían iniciado el martes por la noche y confirmó que todas las actividades académicas y administrativas se reanudan este jueves 28 de mayo. La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP), en cambio, permanece bajo ocupación estudiantil, con sus actividades suspendidas hasta que se garantice el normal funcionamiento del edificio.

Ambos establecimientos, dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), habían resuelto la toma el martes en asambleas con decenas de alumnos, con el reclamo central de que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada en octubre de 2025 pero con aplicación suspendida por la vía judicial.

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El Poder Ejecutivo apeló los fallos que ordenaban su puesta en marcha y promueve en el Congreso un nuevo proyecto que condiciona las actualizaciones presupuestarias a que la inflación anual supere el 14,3%.

La decisión de levantar la medida en el Nacional Buenos Aires llegó tras una jornada de tensión. El establecimiento se limitó a informar, en un comunicado escueto, que “concluida la medida llevada adelante por las y los estudiantes, se restablecen todas las actividades académicas y administrativas de la institución a partir de mañana, jueves 28 de mayo”. Sin mayores explicaciones, la institución cerró ese capítulo —al menos por ahora.

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El comunicado del Colegio Nacional Buenos Aires
El comunicado del Colegio Nacional Buenos Aires

Distinta fue la situación en la ESCCP, donde el equipo de conducción emitió un comunicado con un tono más extenso. Las autoridades del colegio informaron que, frente a la ocupación, tanto las autoridades de la UBA como las del propio establecimiento se ofrecieron a permanecer dentro del edificio para mantener un contacto directo con los estudiantes.

La representación estudiantil rechazó la propuesta. Ante esa negativa, las autoridades suspendieron todas las actividades académicas, extracurriculares y administrativas, y solicitaron a las familias el retiro de sus hijos del establecimiento, advirtiendo que no podían garantizar la integridad física de los alumnos durante la medida. El calendario escolar será readecuado para compensar las jornadas perdidas.

Estudiantes del Carlos Pellegrini rechazaron la propuesta de las autoridades de la UBA de permanecer en el edificio durante la toma para mantener un contacto directo con los alumnos
Estudiantes del Carlos Pellegrini rechazaron la propuesta de las autoridades de la UBA de permanecer en el edificio durante la toma para mantener un contacto directo con los alumnos

El presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, había precisado en declaraciones a A24 que la voluntad de la comunidad estudiantil “es visibilizar la crisis y defender la educación pública”, y anticipó que la continuidad de la ocupación se evaluaría en asambleas diarias.

La toma se desarrolló bajo una modalidad que no implicaba la interrupción total de clases: cada alumno podía optar por adherirse a la medida, mientras que en paralelo se organizaron clases públicas en el marco de la protesta.

El reclamo tiene como trasfondo una brecha salarial que afecta a los docentes de los colegios preuniversitarios. Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional Buenos Aires y profesor de la UBA, señaló en diálogo con Infobae que los docentes de esos establecimientos cobran un 30% menos que sus pares de las escuelas comunes de la Ciudad de Buenos Aires, una relación que se invirtió respecto de años anteriores.

“Cuando yo era rector cobraban un 30% más. Hoy cobran un 30% menos”, afirmó. Zorzoli, quien históricamente se opuso a las tomas como primera medida de protesta, reconoció que en este caso no puede pedirles a los alumnos que negocien. “El Congreso aprobó una vez, hubo veto, aprobaron otra vez, la justicia dijo que sí”, argumentó ante Infobae, y reclamó que la Corte Suprema se expida: “Tiene tiempos políticos, una responsabilidad política y tiene que responder ante la falta de clases en el Colegio Nacional Buenos Aires”.

Colegio Nacional de Buenos Aires tomado
La Fedun, la Conadu y la Conadu Histórica anunciaron un paro docente de 24 horas para este viernes en reclamo de paritarias y recomposición salarial

Pitrola, por su parte, sostuvo que “los profesores se están yendo al sector privado, dejando la labor de la enseñanza pública” y calificó la situación como “límite”. El dirigente estudiantil también cuantificó la diferencia salarial: “Los profesores del Nacional Buenos Aires están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad“, dijo en declaraciones a A24, y recordó que “históricamente, los docentes de los colegios preuniversitarios ganaban un 30% más que sus pares de la ciudad”.

La protesta estudiantil se enmarca en un conflicto más amplio que involucra al conjunto del sistema universitario. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de 24 horas para este viernes, con el reclamo de convocatoria urgente a paritarias y recomposición salarial. Los sindicatos Conadu y Conadu Histórica se suman a la medida. La Fedun sostiene que los salarios del sector perdieron un 52,1% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Este martes, docentes y no docentes organizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir una definición de la Corte Suprema sobre la ley.

Zorzoli también alertó ante Infobae sobre la pérdida de recursos humanos en el sistema público. “Un docente hoy en la ciudad de Buenos Aires tarda en promedio siete años en recibirse y va a tener un sueldo bastante pobre”, dijo, y advirtió que los mejor formados terminan migrando al sector privado. La situación, precisó, es particularmente grave en las áreas de Matemática, Física y Química.

Desde 2024, estudiantes y trabajadores del sector universitario encabezaron al menos cuatro movilizaciones federales. La promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario en octubre de 2025 no destrabó la situación, ya que su implementación quedó supeditada a la asignación de fondos en el Presupuesto, mientras el Gobierno envió al Congreso una nueva iniciativa que no contempla recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.

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