Política

En 20 fotos: así se vivió el Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires con Javier Milei y su gabinete

El Presidente de la Nación, junto a ministros y asesores, participó de la ceremonia en el templo católico, en el marco de los actos por un nuevo aniversario del 25 de Mayo

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El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
Javier Milei en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires
El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
Javier Milei y la comitiva oficial llegaron caminando a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires
El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
Javier Milei junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva
El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
Un granadero saludó a Javier Milei en el ingreso a la Catedral
Grupo de funcionarios de gobierno, militares y clérigos de pie frente a un edificio blanco con arcos, observados por una multitud desde abajo
Miembros del gobierno y la Iglesia participaron en el Tedeum 2026
Vista frontal de Javier Milei en abrigo negro y Fátima Flórez en abrigo beige, junto a funcionarios y militares, de pie al aire libre durante una ceremonia
El presidente Javier Milei, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, María Belén Ludueña. Más atrás, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem
Presidente y funcionarios en trajes oscuros y uniformes militares, junto a civiles, de pie en un evento. Parte de una bandera argentina en primer plano
El presidente Javier Milei, junto a miembros de su gabinete y fuerzas armadas, participa del Tedeum 2026, un evento tradicional de conmemoración nacional
Varias personas, incluyendo hombres en traje y una mujer, observan desde el balcón de un edificio rosado con arcos ornamentados
El presidente Javier Milei, su hermana y Karina y otros funcionarios observan la Plaza de Mayo desde el balcón de la Casa Rosada
Una mujer de cabello castaño, chaqueta oscura y blusa blanca sonríe y saluda, acompañada de hombres en traje, con personal de seguridad al fondo
Patricia Bullrich saluda a a los ciudadanos durante la jornada en la que se celebró el Tedeum 2026
Una mujer rubia con abrigo beige y bufanda blanca sonríe y saluda con la mano, rodeada de hombres de traje y una multitud que sostiene teléfonos para fotografiar
Karina Milei sonríe y saluda a la gente
Un grupo de hombres en traje y uniforme militar, junto a mujeres en abrigos, aplauden de pie frente a una fachada blanca, con una multitud desenfocada en primer plano
El saludo entre Jorge Macri y Javier Milei
Primer plano de dos hombres blancos sonriendo y mirando hacia abajo a la derecha; uno lleva un abrigo azul oscuro, el otro un abrigo marrón y boina negra
Manuel Adorni y Santiago Caputo
Presidente Javier Milei con cabello castaño y abrigo negro, sonriendo y haciendo un gesto de aprobación con el pulgar. A su lado, hombres en traje y uniforme militar. Fondo claro, manos de personas con teléfonos
El presidente Javier Milei saluda durante el Tedeum 2026
Un director de banda militar con uniforme azul y rojo, sombrero de copa y guantes blancos, gesticula con las manos frente a otros músicos y una multitud
Un director de banda militar de Granaderos lidera la ceremonia del Tedeum 2026 frente a una multitud de espectadores
Una niña con cabello largo y oscuro es cargada sobre los hombros de un adulto, sosteniendo una pequeña bandera argentina. Otros adultos la rodean en el fondo
Una niña sonriente es llevada en hombros mientras ondea una pequeña bandera argentina, en medio de una multitud durante la celebración del Tedeum 2026
El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
Javier Milei sale desde Casa Rosada
Grupo de personas, incluyendo hombres y mujeres con abrigos de invierno, caminan sonrientes en un evento al aire libre; un caballo blanco con arnés ceremonial se ve detrás
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
Tres oficiales militares en uniforme de gala azul oscuro, con medallas y gorras, realizando un saludo. Caballos blancos se ven al fondo
Los oficiales de las Fuerzas Armadas presente s en el Tedeum 2026
Soldados con uniformes de gala oscuros y sombreros rojos marchan por una calle. Al fondo, un edificio clásico con columnas, adornado con banderas y una grúa de cámara
Granaderos en la puerta de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, conmemorando el tradicional Tedeum 2026 en un acto oficial
Hombre de traje azul y corbata clara, oficial militar uniformado y mujer de abrigo blanco sonrientes, en un evento público formal
El canciller Pablo Quirno y autoridades civiles y militares asisten a la ceremonia del Tedeum 2026 en un evento formal al aire libre

Fotos: Jaime Olivos, Presidencia, Reuters y AFP

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