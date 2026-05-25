En 20 fotos: así se vivió el Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires con Javier Milei y su gabinete

Javier Milei en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires Javier Milei y la comitiva oficial llegaron caminando a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires Javier Milei junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva Un granadero saludó a Javier Milei en el ingreso a la Catedral Miembros del gobierno y la Iglesia participaron en el Tedeum 2026 El presidente Javier Milei, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, María Belén Ludueña. Más atrás, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem El presidente Javier Milei, junto a miembros de su gabinete y fuerzas armadas, participa del Tedeum 2026, un evento tradicional de conmemoración nacional El presidente Javier Milei, su hermana y Karina y otros funcionarios observan la Plaza de Mayo desde el balcón de la Casa Rosada Patricia Bullrich saluda a a los ciudadanos durante la jornada en la que se celebró el Tedeum 2026 Karina Milei sonríe y saluda a la gente El saludo entre Jorge Macri y Javier Milei Manuel Adorni y Santiago Caputo El presidente Javier Milei saluda durante el Tedeum 2026 Un director de banda militar de Granaderos lidera la ceremonia del Tedeum 2026 frente a una multitud de espectadores Una niña sonriente es llevada en hombros mientras ondea una pequeña bandera argentina, en medio de una multitud durante la celebración del Tedeum 2026 Javier Milei sale desde Casa Rosada El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri Los oficiales de las Fuerzas Armadas presente s en el Tedeum 2026 Granaderos en la puerta de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, conmemorando el tradicional Tedeum 2026 en un acto oficial El canciller Pablo Quirno y autoridades civiles y militares asisten a la ceremonia del Tedeum 2026 en un evento formal al aire libre
Fotos: Jaime Olivos, Presidencia, Reuters y AFP