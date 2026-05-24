Con la histórica consagración de Belgrano ante River, así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Belgrano se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 al vencer a River Plate en la final épica disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y con ese título escribió la página más importante de su historia en el fútbol profesional argentino. El Pirata logró así su primera Liga en la máxima categoría, un trofeo que esperó durante más de tres décadas y que llegó de local, ante su propia gente.

El título también tiene consecuencias deportivas inmediatas. Belgrano clasificó a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones 2026 ante el ganador del Clausura.

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El triunfo cordobés rompió el favoritismo del Millonario, que llegaba a la definición con el antecedente de haberle ganado 3-0 en el Estadio Más Monumental apenas semanas atrás. El equipo de Ricardo Zielinski sostuvo la presión, aprovechó sus chances y se quedó con el título agónico tras dar vuelta el resultado en tres minutos y ante 57.000 espectadores que colmaron el mítico estadio Kempes.

Belgrano sumó su primera estrella. Todos los campeones de Liga

El camino de Belgrano hasta la final fue progresivo y con momentos de épica. El equipo eliminó a Talleres en el clásico cordobés, superó a Unión en cuartos de final y clasificó a la definición al vencer por penales a Argentinos Juniors tras empatar 1-1 en La Paternal. Lucas Zelarrayán, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni fueron las figuras del ciclo. River, por su parte, llegó a la final luego de superar a San Lorenzo por penales, golear 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y derrotar 1-0 a Rosario Central en semifinales.

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El título tiene un peso histórico que excede al propio Belgrano. Con esta liga, el Pirata abre su cuenta en el ranking histórico de títulos del fútbol argentino, una tabla que sigue encabezada por River Plate con 38 coronas, seguido por Boca Juniors con 35 y Racing Club con 18. Belgrano se suma ahora a ese listado con su primera estrella en la máxima categoría.

En lo que respecta a los más ganadores de títulos locales, que suma Ligas y Copas Nacionales, River Plate lidera con 54, seguido por Boca Juniors con 52 y Racing con 33. En tanto, si se suman todos los títulos en el fútbol argentino, los nacionales y los internacionales, Boca Juniors está en lo más alto con 74 trofeos, seguido por River Plate con 72, Independiente 45, Racing Club 41, San Lorenzo de Almagro 22, Estudiantes y Vélez 19.

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Tabla Histórica de Títulos del fútbol argentino