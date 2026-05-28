Crimen y Justicia

Confirmaron la fecha del juicio contra el ex legislador Oscar González tras ser acusado por la muerte de una docente

A más de tres años del choque fatal, la hija de la docente fallecida logró recuperarse. Sin embargo, su amiga quedó parapléjica producto de las lesiones

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Oscar González, ex legislador de Córdoba
El ex dirigente será enjuiciado por el accidente ocurrido en las Altas Cumbres de Córdoba (X @OscarGonzalezLC)

La Justicia de Córdoba confirmó la fecha de inicio del juicio oral contra el ex legislador Oscar González por el accidente vial ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, en donde murió la docente Alejandra Bengoa y dos jóvenes sufrieron graves lesiones.

Según resolvió la Cámara del Crimen de Villa Dolores, el proceso judicial comenzará el lunes 3 de agosto y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Así, poco más de tres años del siniestro vial, González será juzgado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

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El choque ocurrió el 29 de octubre de 2022, cuando el ex legislador, al volante de un BMW de uso oficial, circulaba presuntamente en dirección Córdoba–Mina Clavero e invadió el carril contrario, lo que provocó que impactara de frente contra el automóvil en el que se trasladaba Bengoa.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, en el asiento trasero del vehículo viajaban también Marina, hija de la docente, y su amiga Alexa, ambas de 14 años al momento del hecho. Mientras que Marina logró recuperarse sin secuelas, Alexa sufrió lesiones irreversibles y quedó parapléjica tras el impacto.

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Un legislador cordobés se niega a hacerse pericias psicológicas tras haber causado la muerte de una docente en un choque
A más de tres años del choque fatal, el ex legislador será llevado a juicio

La elevación de la causa a juicio se produjo luego de que fracasara una propuesta de la defensa de González, que pretendía una salida alternativa mediante una reparación económica. Sin embargo, la solicitud fue rechazada durante el proceso.

La investigación también dirigió su atención al vehículo oficial que conducía González en el momento del siniestro. En este sentido, el uso del BMW, perteneciente a la administración pública, es una de las aristas que será analizada durante el debate oral.

A fines de febrero, González fue excarcelado en el marco de otra causa derivada del mismo episodio. En este expediente, permanece imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. No obstante, el proceso penal por el accidente vial avanzará de manera independiente.

Así fue la tragedia de las Altas Cumbres

El sábado 29 de octubre de 2022, el siniestro vial ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, a pocos kilómetros de Mina Clavero, marcó el inicio de una investigación judicial que aún sigue su curso. En el hecho, el dirigente peronista y ex presidente provisorio de la Unicameral impactó su camioneta BMW X1 contra un Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, junto a las dos menores de edad.

En su primera declaración ante la fiscal Analía Gallarato, González aseguró que no recordaba los momentos previos al accidente y negó haber cruzado la línea amarilla para adelantar otro vehículo. Sin embargo, manifestó sentirse responsable por lo sucedido. “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”, manifestó.

Legislador cordobés a bordo de una camioneta melliza chocó en Altas Cumbres y provocó una tragedia
Así quedó el auto en el que viajaban las víctimas del choque (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)

A partir del análisis testimonial, la funcionaria judicial concluyó que el ex legislador tuvo una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Además, confirmó que no contaba con los permisos requeridos para utilizar el auto oficial, luego de que este fuera regresado a la Legislatura de Córdoba.

Una vez concluida la etapa investigativa, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio del caso, tras señalar la existencia de pruebas que comprobarían la culpabilidad del imputado. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuraron documentos periciales accidentológicos realizados tanto por el perito oficial de la Sección Accidentología Vial de Policía Judicial como por peritos de control de la parte querellante y defensora, una aclaratoria de la pericia accidentológica y el informe de reconstrucción virtual.

La acusación adelantó que también presentará testimonios, informes técnicos y pruebas informativas, documentales y periciales. Hace algunos meses, los resultados del peritaje accidentológico permitieron sostener la acusación contra González, luego de que su abogado defensor, Martín Ortíz Pellegrini, afirmara que la docente habría cambiado de carril, provocando la colisión frontal.

Sin embargo, el informe ordenado por la fiscal Gallarato reveló que ambos vehículos cruzaron la doble línea amarilla, pero el impacto ocurrió en el carril de la víctima. En línea con esto, los peritos determinaron que la mujer había adelantado a una grúa, pero al regresar a su carril, se encontró con el ex legislador quien transitaba por la vía contraria luego de haber salido de una curva.

El impacto involucró el costado frontal derecho de la BMW X1 y el frente del Renault Sandero, por lo que ambos volcaron. Asimismo, confirmaron que ninguno de los dos circulaba por encima de los 100 km/h permitidos, ya que González circulaba a 87 km/h y la docente a 74 km/h.

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