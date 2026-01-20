Política

El Gobierno oficializó la inclusión de la Fuerza Quds en la lista de entidades terroristas

Lo hizo a través de una resolución firmada por el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Guardar
Argentina calificó como grupo terrorista
Argentina calificó como grupo terrorista a las Fuerzas Quds iraníes (Reuters)

A través de una resolución conjunta publicada en Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la inscripción de la “Fuerza Quds” y de los individuos relacionados, en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Entre los argumentos esgrimidos, señalaron: “Representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.

La normativa, firmada por la cartera de Seguridad Nacional y la Cancillería Argentina, fundamentó la decisión en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el país y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y represión del terrorismo y su financiación, según consta en la normativa 1/2026.

La medida se apoya en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la legislación nacional vigente.

Esta publicación surge luego de que el Gobierno se expidiera a través de un comunicado oficial, compartido días atrás, en donde señalaban: “La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”. Y continuó: “La República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.

A su vez, destacaron el rol de Ahmad Vahidi en la organización terrorista; de hecho, estuvo al frente de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Según el texto, Vahidi está vinculado al atentado contra la AMIA y registra una notificación de alerta roja emitida por INTERPOL. El documento señaló que las autoridades iraníes no han facilitado su enjuiciamiento y, por el contrario, lo promovieron al cargo de comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Gobierno confirmó que Vahidi ya se encuentra inscripto en el RePET.

Por su parte, el Gobierno de Irán rechazó la decisión a través de una rueda de prensa, en donde Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, calificó la medida como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”.

El comunicado que había emitido
El comunicado que había emitido el Gobierno el fin de semana

En cuanto a la resolución emitida durante la madrugada de este martes, desde el Gobierno que el país “se ha comprometido a promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional” y a establecer un régimen jurídico y administrativo para erradicar la financiación del terrorismo.

“El crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”, argumentaron, entre otras cosas.

La normativa nacional establece agravantes para los delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades a actuar de determinada manera, tal como lo habían adelantado en el comunicado. “Sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”, además de resguardar al sistema financiero argentino, según anticiparon.

En este plano, le compete al Ministerio de Seguridad Nacional “entender en la producción de información que concierne a las Fuerzas de Seguridad y Policiales, en la determinación de la política criminal y de prevención del delito, incluyendo la elaboración de planes y programas para su aplicación, y en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en el territorio de la Nación”.

A través de la resolución, encomendaron al Ministerio de Justicia que avance con la correspondiente inscripción en el RePET, que fue creado para “brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento, y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento”.

Temas Relacionados

Ministerio de Seguridad NacionalCancillería ArgentinaFuerza QudsRePET

Últimas Noticias

El PJ bonaerense afina los padrones ante una posible interna por la sucesión de Máximo Kirchner

Esta semana se exhibirá el listado de afiliados habilitados para votar en una virtual interna en la conducción del PJ. El espacio de Kicillof sigue juntando avales

El PJ bonaerense afina los

Extraordinarias: el Senado deberá integrar dos comisiones y aumentará la presión por las bicamerales

Al incluir el convenio Mercosur-Unión Europea, intervendrá la de Relaciones Exteriores. Al aterrizaje de Fernando Iglesias como embajador le corresponderá un paso por la de Acuerdos. La dilación oficialista para armar otras y obviar temas será compleja de sostener

Extraordinarias: el Senado deberá integrar

La Argentina no pagará los mil millones de dólares para ingresar al Board of Peace de Trump

Las autoridades nacionales no tienen previsto abonar esta membresía, que es solamente para asegurarse un lugar en el grupo a futuro. El país fue invitado a formar parte del organismo por el presidente norteamericano

La Argentina no pagará los

Reforma laboral: a pesar del reclamo de las provincias, el Gobierno intenta sostener la baja de Ganancias

Los dirigentes abocados a las negociaciones se reúnen con más de dos mil representantes de diferentes sectores para escuchar reclamos y sugerencias, pero por el momento no hay intenciones de modificar el artículo vinculado a este impuesto

Reforma laboral: a pesar del

Cancillería argentina emitió un mensaje de condolencias por el trágico accidente ferroviario en España

El ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Pablo Quirno expresó su solidaridad por la tragedia ocurrida en el municipio de Córdoba tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que provocó la muerte de al menos 40 personas

Cancillería argentina emitió un mensaje
DEPORTES
Un regalo de 400 mil

Un regalo de 400 mil dólares y “noviazgo fingido”: la insólita estrategia de una estrella de la NBA para recuperar un anillo tras separarse

“Me cortaron las piernas”: el desconocido origen de la frase más desgarradora e icónica de Diego Maradona

“La jugada más irreal que he visto en toda mi vida”: el increíble touchdown en la NFL que recorre el mundo

Paul Scholes recogió el guante y le contestó con dureza a Lisandro Martínez: la otra gloria del United que también criticó al argentino

Un equipo de la Fórmula 1 compartió un video de Soledad Pastorutti y causó furor en las redes sociales

TELESHOW
Graciela Alfano, a pura sensualidad

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

El enojo de Wanda Nara: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano”

MasterChef Celebrity definió su repechaje: las dos figuras que se incorporan junto a Rusherking

Lowrdez de Bandana, a corazón abierto tras ser víctima de violencia de género: “Me enfermé”

INFOBAE AMÉRICA

Irak afirmó que sus tropas

Irak afirmó que sus tropas están “preparadas” para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas desde Siria

La tragedia reinventada: ‘Hamnet’ y el poder transformador del dolor en la creación artística

Los mejores documentales de 2026: Elon Musk, Salman Rushdie y la colisión creativa entre James Cameron y Billie Eilish

Isabel Zapata y un idioma “nuevo y antiguo a la vez”: dos poemas de su libro “Montaigne, etc.”

Marco Aurelio entre la filosofía y el poder, su dilema en un imperio romano en transición