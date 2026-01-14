Política

El Gobierno declaró como organización terrorista a la “Hermandad Musulmana”: tiene presencia en Líbano, Egipto y Jordania

Por decisión de Cancillería, el grupo fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. Intervinieron en la decisión los ministerio de Seguridad, Justicia y la Secretaría de Inteligencia

La República Argentina declaró organización terrorista a la Hermandad Musulmana en sus capítulos de Líbano, Egipto y Jordania para fortalecer la seguridad internacional

La República Argentina dio un paso en su política de seguridad internacional al declarar organización terrorista a la Hermandad Musulmana, en sus capítulos de Líbano, Egipto y Jordania. La medida, oficializada el miércoles 14 de enero por la Oficina del Presidente en la red social X y fundamentada en compromisos internacionales vigentes, determinó la incorporación del grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). El procedimiento fue impulsado por la Cancillería, con la intervención del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia, quienes coordinaron la decisión en base a informes oficiales que evidencian actividades ilícitas transnacionales y conexiones con otras organizaciones terroristas.

La inclusión de los capítulos libanés, egipcio y jordano de la Hermandad Musulmana en el RePET responde a la necesidad de robustecer los mecanismos de prevención, detección y sanción del terrorismo en el país. Según el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la administración nacional fundamentó la decisión en informes que acreditan la comisión de actos terroristas, llamados públicos al extremismo violento, así como la existencia de vínculos operativos y financieros con otras agrupaciones catalogadas como terroristas por autoridades internacionales. Con esta resolución, se busca impedir que miembros y aliados de la Hermandad Musulmana operen con libertad en territorio argentino y fortalecer la cooperación con países que han adoptado una postura similar.

El presidente Javier Milei remarcó, indica el comunicado oficial, su “compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, y recordó medidas previas adoptadas por su gestión contra Hamás y el Cártel de los Soles. La declaración de la Hermandad Musulmana como entidad terrorista se inscribe en la estrategia de reposicionar a la Argentina dentro de los países “alineados a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones”, en palabras de la Oficina del Presidente, que destacó la voluntad de combatir frontalmente a quienes buscan socavar esos valores.

El gobierno de Javier Milei reafirmó su intención de combatir el terrorismo, recordando anteriores sanciones contra Hamás y el Cártel de los Soles

La Hermandad Musulmana, fundada en Egipto en 1928, ha sido objeto de controversias a nivel internacional por su estructura transnacional y sus vínculos con otros movimientos islámicos. En esta oportunidad, la decisión argentina se alinea con recientes disposiciones adoptadas por gobiernos como los de Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos árabes Unidos y el propio Egipto, donde el grupo tiene su origen. En todos estos casos, las autoridades han justificado la designación en la existencia de conexiones directas con organizaciones como Hamás y Hezbollah, así como por la promoción de actividades extremistas que suponen una amenaza para la seguridad internacional.

En la jornada previa al anuncio argentino, el Gobierno de Estados Unidos comunicó la inclusión de las filiales de la Hermandad Musulmana en Egipto, Jordania y Líbano en su lista de organizaciones terroristas, atendiendo demandas de aliados árabes y sectores conservadores estadounidenses. De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Estado, la iniciativa busca proteger tanto a la población estadounidense como a sus socios ante el respaldo explícito de estas ramas al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ya reconocido como grupo terrorista por Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que estas designaciones representan “las primeras acciones de un esfuerzo sostenido para frustrar la violencia y desestabilización de los capítulos de los Hermanos Musulmanes dondequiera que ocurran”, y aseguró que el Gobierno estadounidense “utilizará todos los recursos disponibles para privar a estas facciones de los medios necesarios para participar o apoyar el terrorismo”.

Según información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las filiales designadas “continúan promoviendo, incitando y glorificando el terrorismo”, lo que supone una amenaza directa para intereses estadounidenses y sus aliados. El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, declaró que el Ejecutivo norteamericano “utilizará todas las herramientas” disponibles para responsabilizar a estas filiales por la violencia promovida en Oriente Próximo y el mundo. En particular, la filial egipcia ha coordinado desde 2025 junto a Hamás “posibles actividades terroristas contra intereses israelíes en Oriente Próximo”.

