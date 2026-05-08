“¿Ustedes cobran sobresueldos?“: las preguntas incómodas que no se contestaron en la conferencia de prensa de Adorni, Monteoliva y Caputo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros de Economía -Luis “Toto” Caputo- y Seguridad -Alejandra Monteoliva- encabezaron una conferencia de prensa este mediodía en Casa Rosada.

Luego de una introducción del jefe de Gabinete con diversas novedades de gestión -como solía hacer cuando era vocero- y de la intervención de los funcionarios invitados para hablar sobre el nuevo RIGI que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso y el hallazgo de una avioneta narco en Santa Fe, Adorni invitó a los periodistas acreditados a realizar preguntas.

PUBLICIDAD

Ariel Rodríguez, de Cadena3, se dirigió a Caputo: “Por lo que yo estuve relevando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni y ayer, sin ir más lejos, en una reunión que hubo sobre la Unión Europea, los empresarios la felicitaban a la exministra Patricia Bullrich por lo que dijo el jueves intimando al jefe de Gabinete a que presente su declaración jurada".

La frase de Rodríguez alude a versiones que indicaban que el ministro de Economía estaba preocupado por el impacto en la economía de una situación política: la continuidad de Adorni en el Gabinete en medio de la investigación judicial sobre su patrimonio. Y la mención a la senadora Bullrich es por su pedido para que el ministro coordinador anticipe la presentación de su declaración jurada para despejar rápidamente acusaciones.

PUBLICIDAD

“Y otro tema más, si me permiten preguntarle a cualquiera de los tres que quiera responder: ¿cobran sobresueldos o han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este Gobierno?“, agregó Rodríguez. El segundo interrogante también estaba vinculado a un tema de actualidad: recientemente en una columna periodística se especificó sobre el posible pago de sobresueldos en la Administración Pública. Sin ir más lejos, ayer el analista Andrés Malamud habló de la cuestión en Infobae en Vivo.

Los interrogantes generaron la intervención de Adorni, que tomó el micrófono y aclaró que los funcionarios sólo iban a responder preguntas sobre los dos temas de agenda.

PUBLICIDAD

“Perdón que me meta, pero la verdad que la conferencia es sumamente relevante. El tema del SuperRIGI podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos por décadas hacia adelante. Y lo que ha hecho la ministra Monteoliva en materia de incautación de droga y de la lucha contra el narcotráfico, especialmente en algunas zonas del país, me parece que amerita, más allá de la buena voluntad de los ministros de poder responder cualquier tipo de preguntas... queremos que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas”, aclaró Adorni.

Y agregó: “Y si hacemos la conferencia de prensa con dos ministros de la Nación exponiendo dos temas tan importantes como estos, me parece que habría que aprovechar, digamos, el momento para hablar de temas que realmente hagan a su gestión”.

PUBLICIDAD

Las preguntas de Fabián Waldman

Sobre el final de la conferencia se dio una situación similar ante las preguntas del periodista Fabián Waldman de “FM La Patriada”, quien le solicitó al jefe de Gabinete que le transmita un mensaje al Presidente vinculado al trato a la prensa.

Luego avanzó y le consultó a Monteoliva: “La Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Guerrero (el gendarme que disparó a Pablo Grillo en una manifestación frente al Congreso) por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas en cinco oportunidades. Quería conocer su opinión al respecto, tomando en cuenta de que tanto usted como la exministra Bullrich han hecho una defensa cerrada del cabo Guerrero diciendo que justamente no había disparado".

PUBLICIDAD

“Y por último preguntarle si en las condiciones de trabajo que están actualmente las fuerzas de seguridad con sueldos magros, considera que la situación dentro de las fuerzas es realmente estable, tomando en cuenta de alguna manera algunas cuestiones que han tenido con reclamos y movilizaciones de distintos sectores”, prosiguió Waldman.

“Es una conferencia para aprovechar el conocimiento y las novedades que tenían los ministros en sus diferentes áreas.” Nuevamente Adorni se excusó y aclaró que no habría respuestas para esos interrogantes: “Fabián, no sé si llegaste recién, pero tuvimos la misma respuesta con tu compañero”.

PUBLICIDAD

“Es una conferencia para aprovechar el conocimiento y las novedades que tenían los ministros en sus diferentes áreas. Si no es de interés, no hay obligación de preguntar y se le puede dar el lugar a otro compañero para quien quiera preguntar sobre incautación de drogas, no tenemos ningún tipo de inconveniente”, cerró el jefe de Gabinete.