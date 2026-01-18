Política

Irán rechazó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds y advirtió: “Habrá respuesta”

El portavoz de la cancillería cuestionó la legalidad internacional de la calificación hecha por la Rosada y advirtió sobre posibles acciones

Guardar
Argentina calificó como grupo terrorista
Argentina calificó como grupo terrorista a las Fuerzas Quds iraníes

El Gobierno de Irán rechazó la reciente decisión de Argentina de declarar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista. En una rueda de prensa, Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, calificó la medida como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”. Baghaei subrayó que “etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable” y advirtió que la decisión “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”.

La declaración argentina fue difundida el sábado. Según el comunicado, “la Oficina del Presidente informa de que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista”. El Gobierno argentino responsabilizó a la Fuerza Quds por los atentados perpetrados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Ambos ataques, que no han sido resueltos judicialmente, fueron atribuidos en el comunicado a Irán y al grupo libanés Hezbollah.

El texto precisó que, a partir de la resolución adoptada, el grupo quedó incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según indicó la Oficina del Presidente, la medida implica la aplicación de “sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”, además de resguardar al sistema financiero argentino.

El comunicado de la Oficina
El comunicado de la Oficina del Presidente sobre las Fuerzas Quds

La decisión se adoptó en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, y fue impulsada por el presidente Javier G. Milei. El comunicado destacó que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedarán alcanzados por las disposiciones previstas en el régimen vigente.

En el comunicado, el Gobierno también hizo referencia a Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. “Se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL”, afirmó el texto oficial, y agregó que el régimen iraní “no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido”, designándolo como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El comunicado indicó que Vahidi ya figura incluido en el RePET.

En el cierre del documento, la Oficina del Presidente sostuvo que Milei “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, y enumeró antecedentes recientes en esa línea, como Hamás, el Cártel de los Soles y distintos capítulos de la Hermandad Musulmana en Medio Oriente.

Mostafa Shanghaghi en Caracas junto a Nicolás Maduro

La Fuerza Quds actúa como brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, una unidad de élite fundada tras la Revolución Islámica de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní. Además de sus funciones militares, la Guardia Revolucionaria gestiona un extenso emporio económico y tiene el mandato de proteger el sistema de la República Islámica. En el plano internacional, Estados Unidos designó a la Fuerza Quds como grupo terrorista en 2007. Más adelante, bajo la administración de Donald Trump (2017-2021), Washington incluyó a la Guardia Revolucionaria en la lista negra de organizaciones terroristas.

Agentes de las Fuerzas Quds
Agentes de las Fuerzas Quds junto a Nicolás Maduro en una imagen de 2024

Fuerte respaldo internacional a la medida argentina

La decisión del gobierno de Javier Milei recibió un fuerte respaldo internacional, principalmente de Estados Unidos e Israel.

El Departamento de Estado emitió este sábado un comunicado en el que remarcó que la Fuerza Quds, considerada el brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ha promovido actos de violencia en Medio Oriente y otras regiones.

“Estados Unidos celebra la decisión de Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. Como brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la Fuerza Quds ha promovido la violencia en todo Medio Oriente y más allá, al tiempo que reprime a su propio pueblo en su país. Este importante paso refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní”, escribió el Departamento de Estado de EEUU - Asuntos del Cercano Oriente en su cuenta oficial de la red social X. También adjuntó una imagen del comunicado oficial de Argentina en el que se informaba de la medida.

El comunicado del Departamento de
El comunicado del Departamento de Estado

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, calificó la decisión del Gobierno argentino como “un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA”.

A través de su cuenta de X, el jefe de la diplomacia israelí también instó a que otros países sigan el ejemplo de Argentina y califiquen a estas agrupaciones como terroristas. “La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre”, completó Sa’ar en su mensaje, donde menciona a su par de Cancillería, Pablo Quirno.

<br>

Temas Relacionados

Fuerza QudsIránJavier MileiGuardia RevolucionariaArgentinaTerrorismoGuardia Revolucionaria IslámicaIsraelúltimas noticias

Últimas Noticias

Una ciudad de Mendoza pelea por su autonomía y busca reformar la Carta Orgánica: el caso llegó a la Justicia

La provincia tendrá elecciones en seis departamentos el próximo 22 de febrero. En San Rafael, además, se elegirán convencionales constituyentes en un contexto marcado por la histórica distancia con la capital

Una ciudad de Mendoza pelea

El 67% de los funcionarios públicos jerárquicos declaró trabajos anteriores en la actividad privada

Así surge del análisis de Infobae de las declaraciones juradas de antecedentes laborales que presentaron ante la Oficina Anticorrupción para prevenir posibles conflictos de interés. En el gobierno de Alberto Fernández, el 72% provenía de la función pública

El 67% de los funcionarios

PJ Bonaerense: Kicillof comenzó a armar listas y se anticipa una tensa negociación con el kirchnerismo

El sector de CFK pone paños fríos a la avanzada que hacen desde el Movimiento Derecho al Futuro. Antes del 8 de febrero se sabrá si hay internas para suceder a Máximo Kirchner

PJ Bonaerense: Kicillof comenzó a

El Gobierno blinda el cronograma del Senado para aprobar la reforma laboral en la primera quincena de febrero

Desde mañana, la comisión técnica reunirá los reclamos de cambios que pretende la oposición dialoguista. A partir del 26 de enero, Patricia Bullrich se reunirá con legisladores. Se espera que el Ejecutivo active sesiones extraordinarias desde el lunes 2

El Gobierno blinda el cronograma

Círculo rojo: un verano con Milei en el centro de la escena, negociaciones subterráneas en PBA y viajes a China

El Presidente exprime su agenda regional. Quirno, al tope de las preferencias. La vuelta de la mesa política, los movimientos de Bullrich. El costo fiscal de la reforma laboral. Las vacaciones de Sturzenegger por el gigante asiático, la delegación libertaria en ese país. Un festejo muy convocante en Pinamar: rosca judicial y política

Círculo rojo: un verano con
DEPORTES
Con la presencia del último

Con la presencia del último campeón Independiente Rivadavia de Mendoza, la Copa Argentina 2026 comenzará con dos partidos

Boca Juniors disputará su segundo amistoso del año frente a Olimpia de Paraguay: hora, TV y formaciones

El especial saludo de River Plate a Marcelo Gallardo en el día de su cumpleaños 50: “Toda una vida en casa”

El sentido homenaje de Francisco Cerúndulo a Guillermo Salatino tras avanzar de ronda en el Australian Open

Australian Open: los argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña ganaron en el debut

TELESHOW
Company, el fenómeno teatral que

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Francia solicitará activar la “bazuca”

Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

Nasry Asfura busca estrechar los vínculos entre Honduras e Israel para un futuro de “tranquilidad y paz” para ambos países

Los portugueses acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales marcadas por el avance de la extrema derecha

El régimen de Irán advirtió que los manifestantes detenidos sufrirán castigos “firmes y rápidos”

Un hombre enfrentará cadena perpetua por matar a cinco de sus hijos, menores de seis meses