Redes terroristas, confesiones en Chad y la sombra de la Fuerza Quds: el plan de Irán para desestabilizar África

La confesión de Ali Abdoulaye Mahamat

El relativamente reciente desmantelamiento de dos redes terroristas vinculadas a Irán en Chad puso en evidencia la creciente estrategia del régimen teocrático del Ayatollah Alí Khamenei para desestabilizar África mediante la infiltración, el adoctrinamiento y el apoyo a golpes de Estado, según revelaron fuerzas de seguridad de Chad tras la detención de varios agentes encubiertos. Los interrogatorios a los terroristas detenidos permitieron conocer en detalle cómo la estructura iraní, a través de la Fuerza Quds y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional (MOIS), recluta y entrena a ciudadanos africanos para ejecutar ataques contra intereses occidentales y, a cambio, les promete respaldo logístico y militar para derrocar gobiernos locales. Esos objetivos se repiten: son estadounidenses o israelíes.

La Fuerza Quds ​es una división de la Guardia Revolucionaria Islámica. Su especialidad es la guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar y es responsable de llevar a cabo operaciones extraterritoriales.​ Esa división fue designada como grupo terrorista y sancionada no sólo por los Estados Unidos, sino también por la Unión Europea y otras potencias occidentales.

Entre los datos más recientes de su operación en África, se destaca la confesión de Ali Abdoulaye Mahamat a la que Infobae tuvo acceso, quien admitió haber sido reclutado por el MOIS y relató que, tras estudiar en el conocido Al-Mustafa Islamic College en Qom, Irán, fue contactado por agentes de inteligencia iraníes que le encomendaron tareas de espionaje y preparación de atentados en Chad.

Durante el interrogatorio hecho por autoridades de Chad, Mahamat confirmó que mantuvo reuniones secretas en hoteles iraníes durante 2022 y 2023, donde recibió instrucciones para identificar objetivos occidentales e israelíes, reclutar nuevos miembros y mapear las conexiones entre organizaciones rebeldes y los iraníes. Según su testimonio, los agentes del MOIS le exigieron regresar periódicamente a Irán para informar sobre sus avances, hasta que fue finalmente descubierto en Chad, arrestado y su red desmantelada.

Filmaciones del interrogatorio al rebelde Abdoulaye Ahmat Sheikh Alamine

Mahamat describió cómo fue reclutado y presionado para colaborar con agentes extranjeros. En su relato, la figura de Karim, un oficial de inteligencia iraní, emerge como el eje de una red de demandas y vigilancia. “El oficial me entregó a otro oficial de inteligencia iraní llamado Karim, quien siempre me llevaba a hoteles, restaurantes y lugares mucho más secretos, donde me quitaba el teléfono”, relató.

La interacción con Karim no se limitó a encuentros casuales, sino que incluyó interrogatorios detallados sobre su entorno y sus conocimientos. La exigencia principal del reclutador iraní se centró en la obtención de datos sensibles sobre la presencia y las actividades de potencias extranjeras en la región. “De hecho, este oficial me pidió que le proporcionara toda la información relativa a la presencia militar, las actividades y los movimientos de los estadounidenses, los israelíes, los franceses y también los servicios secretos israelíes, y me preguntó si conocía algún nombre”, detalló Mahamat.

Acorralado, Mahamat accedió a compartir información sobre agentes de su propio país y sus vínculos con otros servicios de inteligencia. “Le proporcioné los nombres de agentes oficiales del servicio secreto chadiano y, a continuación, información sobre agentes chadianos que están en contacto con israelíes. Esa fue la primera petición”.

El caso de Mahamat no es aislado. Abdoulaye Ahmat Sheikh Alamine, otro rebelde chadiano, fue capturado y confesó haber sido reclutado por la Fuerza Quds, el brazo de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria Islámica. Durante su interrogatorio, Alamine reveló que la red a la que pertenecía fue dirigida por el Departamento 400 de esa unidad, especializado en manipular milicias en Irak, África y otros países.

Este departamento, bajo el mando de Hamed Abdollahi y con la participación de Abu Ali y Aydin Salahlou, reclutó a elementos radicales y criminales en Chad, entre ellos al jefe de la milicia Mussa Batrane Abakar El-Miskin, un reconocido terrorista radical islámico responsable de sumar nuevos miembros a la red, incluido el propio Alamine.

Abu Ali y Mussa Batrane Abakar El-Miskin

“Me explicaron cómo usar un Kalashnikov, cómo colocar el cargador, cómo apuntar al objetivo y cómo apretar el gatillo para darle. Nos enseñaron a usar diferentes tipos de armas, como el Kalashnikov, el RPG y el KFX”, confesó Alamine.

Alamine reveló que, durante su entrenamiento en Irak, los miembros de la red se habían reunido con sus nexos iraníes, y que habían viajado a aquel país con el pretexto de hacer un paseo con fines religiosos. Estos viajes, bajo cobertura religiosa, son un modus operandi bien conocidos del Departamento 400 y la Fuerza Quds para llevar operativos de campo a Irak para someterlos a entrenamiento militar, en las bases de las milicias chiítas que allí se encuentran.

La implicación de la Fuerza Quds en actividades subversivas en África no es nueva. En 2019, Ismail Mohamad Djidah, alto operativo del Departamento 400 residente en Níger, fue vinculado a ataques violentos contra funcionarios saudíes y a la recopilación de inteligencia sobre objetivos occidentales, estadounidenses y europeos. Además, se le encomendó promover acciones desestabilizadoras contra los gobiernos de Chad y Gambia.

Ali Abdoulaye Mahamat y Aydin Salahlou

El MOIS, por su parte, ha intentado mantener una imagen de organismo civil, pero los hechos recientes demuestran su implicación directa en el terrorismo y la desestabilización fuera de Irán. Mahamat relató que, tras su estancia en Al-Mustafa Islamic College, fue contactado por supuestos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen iraní, quienes resultaron ser oficiales del MOIS. Le encomendaron recopilar información sobre la presencia internacional en Chad, reclutar activos para entrenamiento militar y coordinar acciones contra Israel y Estados Unidos, además de identificar las necesidades de grupos rebeldes como el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT) y sus vínculos con Irán.

Al-Mustafa Islamic College, fundado en 2007 en Qom, se consolidó como un centro internacional de adoctrinamiento y reclutamiento para los servicios de inteligencia y seguridad iraníes. Con más de cincuenta sucursales en Asia, África y Europa, y un presupuesto anual de USD 80 millones, la institución se dedica a difundir la doctrina de la revolución iraní y a captar estudiantes extranjeros para convertirlos en agentes de influencia y acción. Según informes, alrededor del 80% de sus estudiantes no son iraníes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó en diciembre de 2020 a esa casa de estudios como “Terrorista Global Especialmente Designado” bajo la Orden Ejecutiva 13224, debido a su papel en el apoyo a la Fuerza Quds y en el reclutamiento de estudiantes extranjeros para actividades terroristas, lo que permite la imposición de sanciones secundarias en determinadas circunstancias.

Las revelaciones de los interrogatorios en Chad confirman que la estrategia iraní en África combina el adoctrinamiento religioso, el entrenamiento militar y la promesa de poder político a cambio de ejecutar acciones violentas contra intereses occidentales y de Israel. Pese a la crisis política que vive internamente el país, la acción de los servicios de seguridad chadianos permitió frustrar, al menos por ahora, los planes del régimen de Teherán para expandir su influencia y desestabilizar la región.

