Política

El Gobierno admite el impacto del caso Adorni y pone énfasis en cómo afecta lo que ocurre en las redes

En Casa Rosada reconocen un cambio de clima tras la polémica por el jefe de Gabinete, pero alegan una acumulación de motivos con particular relevancia en la situación económica. El dato de la conversación digital

Guardar
Google icon
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica (REUTERS/Agustin Marcarian)
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica (REUTERS/Agustin Marcarian)

Casi dos meses le llevó al gobierno nacional admitir que el estallido de la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, impactó de manera negativa en los indicadores que miden la percepción pública de la administración libertaria. El reconocimiento marca un cambio sorpresivo entre los alfiles violetas, que hasta entonces minimizaban las repercusiones del caso.

Las sucesivas encuestas respaldan lo que en Balcarce 50 comienzan a reconocer en público, aunque se cuidan de aclarar que los números son un acumulado de diversos factores, en particular el impacto de la compleja situación económica, algo similar al análisis que publicó la revista británica The Economist.

PUBLICIDAD

En ese contexto, en el oficialismo detectan una caída de más de 10 puntos en la imagen del presidente Javier Milei, en particular entre su núcleo duro, y un crecimiento del rechazo los que aseguran que nunca lo votarían. Otras voces, sin embargo, relativizan el retroceso y lo ubican entre los 7 y 8 puntos en función de la encuesta realizada por el consultor Jorge Giacobbe del mes de marzo, previo a la polémica.

Asimismo, también ponen el foco en la situación del ex vocero y, según reconocen en privado, ubican su imagen en torno al 23%, un nivel que refleja el impacto de la polémica. Esto parece no detener al funcionario que mañana brindará un nuevo reportaje con el periodista Alejandro Fantino en el streaming Neura y la semana próxima volvería a protagonizar una nueva conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei expone (REUTERS/Pedro Lázaro Fernández)
El presidente Javier Milei expone (REUTERS/Pedro Lázaro Fernández)

La complicación en los números la marca la proximidad con el 2027, cuando La Libertad Avanza (LLA) se esfuerce por sostener el proyecto reeleccionista del mandatario, con la mira puesta en una eventual confrontación directa con Axel Kicillof, en representación del Partido Justicialista (PJ), a quien el oficialismo ya posiciona como principal adversario para la polarización.

Es en ese marco que la última medición elaborada por Latam Pulse (AtlasIntel y Bloomberg) detectó un deterioro en la percepción pública: la aprobación del Presidente se ubica en torno al 35,5%, mientras que el 59,3% califica negativamente la gestión y un 30,6% la aprueba.

El escenario tampoco mejora en el ecosistema digital, terreno predilecto de disputa para el oficialismo. Fuentes que monitorean la conversación en redes detectaron un repunte de menciones sobre el caso el martes pasado, tras la declaración del contratista Matías Tabar, a cargo de la refacción de la vivienda de la familia Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Aunque las mediciones no son exactas, en el entorno libertario reconocen una tendencia marcada de mensajes críticos hacia el funcionario, con varios picos de mayor volumen en función de los episodios judiciales. “No es lineal, pero el chiste está muy fácil”, admitieron ante Infobae.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la sala de conferencias
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la sala de conferencias

Un informe de Ad Hoc señaló que abril fue uno de los meses más complejos para la administración en la conversación digital: solo el lunes se registraron más de 124 mil menciones al jefe de Gabinete tras movimientos en la causa. Además, el estudio concluyó que los intentos del Poder Ejecutivo por retomar la agenda tuvieron un impacto limitado y contabilizó 2,5 millones de menciones a Adorni en los últimos 59 días.

En la misma línea, un análisis de Monitor Digital indicó que la polémica por los viajes y las propiedades del ministro coordinador concentró el 41,15% de las menciones, seguida por la difusión de la criptomoneda $LIBRA (29,05%) y la causa ANDIS (11,59%). Sin embargo, el dato que más preocupa es la proliferación de contenidos en clave de memes, chistes e ironías.

Pese el complejo panorama, en Casa Rosada garantizan que la tendencia será revertida en los próximos meses, marcados por el Mundial 2026, que iniciará el 11 junio, y prometen que el repunte económico que detectan torcerá la suerte del Gobierno.

“Manuel está firme y se queda”, coinciden desde los dos vértices del Triángulo de Hierro en pugna. No obstante, el alineamiento en la interna no es unánime: varios funcionarios admiten que la paciencia parece agotarse ante cada revelación nueva del caso.

Google icon

Temas Relacionados

GobiernoManuel AdorniJavier MileiÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kicillof afianza la relación con Hugo Moyano, Daer y la CGT para su proyección electoral a nivel nacional

Días atrás, el gobernador recibió a la familia que conduce Camioneros. En su recorrida por Córdoba cerrará una actividad del gremio de Sanidad. Prepara una foto contundente en las próximas semanas. El reclamo de Máximo Kirchner a los líderes sindicales por la situación de CFK

Kicillof afianza la relación con Hugo Moyano, Daer y la CGT para su proyección electoral a nivel nacional

Con la oposición del peronismo, Río Negro avanza en la aprobación del uso de armas no letales

La Legislatura provincial aprobó en primera vuelta el proyecto. La iniciativa surgió de un partido provincial que comulga con los ideales libertarios

Con la oposición del peronismo, Río Negro avanza en la aprobación del uso de armas no letales

“Los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, afirmó un intendente, tras los datos de caída en la recaudación

Santiago Passaglia, jefe comunal de San Nicolás, advirtió que los estados locales pueden mantener la solvencia aún cuando los ingresos por coparticipación disminuyan. Alentó a enfocar la gestión en resultados “y no en la queja permanente”

“Los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, afirmó un intendente, tras los datos de caída en la recaudación

Ley de propiedad privada: oficialismo y aliados se acercaron en el Senado y buscan dictaminarla para sesionar

Quieren reunir las firmas en las próximas horas para ir al recinto el jueves 14, aunque no está asegurado. El problema es que, durante el último plenario, se pasó a cuarto intermedio y tendrían que llamar a una nueva reunión, con poca anticipación. Adiós a las modificaciones sobre el Renabap, cuyo capítulo será quitado de manera total

Ley de propiedad privada: oficialismo y aliados se acercaron en el Senado y buscan dictaminarla para sesionar

La UBA insistió con su reclamo por la falta de fondos para los hospitales universitarios y apuntó contra el Gobierno

El vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti, compartió una carta que firmó el subsecretario de Políticas Universitarias en donde reconoce que todavía no se había depositado el dinero. La respuesta del Poder Ejecutivo

La UBA insistió con su reclamo por la falta de fondos para los hospitales universitarios y apuntó contra el Gobierno

DEPORTES

La inusual lista de convocados de Coudet para la visita de River Plate a Carabobo: cinco ausencias de peso y un borrado que regresa

La inusual lista de convocados de Coudet para la visita de River Plate a Carabobo: cinco ausencias de peso y un borrado que regresa

Quién es José Ortiz, el jockey puertorriqueño que ganó el Kentucky Derby 2026

PSG empató 1-1 con Bayern Múnich y jugará la final de la Champions League frente al Arsenal

El detrás de escena del encuentro entre Lionel Messi y Quico: “No podía morirme sin darle la mano”

Cuándo y dónde se disputará la final de la Champions League entre Arsenal y París Saint-Germain

TELESHOW

María Becerra cumplió una promesa personal y visitó la Basílica de Luján: “Gracias por tanto, mi virgencita hermosa”

María Becerra cumplió una promesa personal y visitó la Basílica de Luján: “Gracias por tanto, mi virgencita hermosa”

Nacho Elizalde: “Ya tengo ganas de ser padre”

La justicia volvió a fallar a favor de un ex Gran Hermano y la mujer que lo acusó de abandonar a su hijo deberá indemnizarlo

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

Sofía Zámolo contó cómo fue trabajar con Ricardo Arjona en Malibú: “Uno de los momentos más lindos de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego: el objetivo era el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah

Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego: el objetivo era el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah

Rusia volvió a amenazar con un ataque masivo sobre Kiev si Ucrania perturba el desfile del 9 de mayo

El hotel en Caracas que se convirtió en centro de poder tras la caída de Maduro donde se reúnen diplomáticos de Estados Unidos

Condenan a 15 reclusas a 920 años de prisión por masacre en cárcel femenina de Honduras

Inscripción de panameños en partidos políticos muestra este año un leve descenso