El Gobierno admite el impacto del caso Adorni y pone énfasis en cómo afecta lo que ocurre en las redes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica (REUTERS/Agustin Marcarian)

Casi dos meses le llevó al gobierno nacional admitir que el estallido de la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, impactó de manera negativa en los indicadores que miden la percepción pública de la administración libertaria. El reconocimiento marca un cambio sorpresivo entre los alfiles violetas, que hasta entonces minimizaban las repercusiones del caso.

Las sucesivas encuestas respaldan lo que en Balcarce 50 comienzan a reconocer en público, aunque se cuidan de aclarar que los números son un acumulado de diversos factores, en particular el impacto de la compleja situación económica, algo similar al análisis que publicó la revista británica The Economist.

PUBLICIDAD

En ese contexto, en el oficialismo detectan una caída de más de 10 puntos en la imagen del presidente Javier Milei, en particular entre su núcleo duro, y un crecimiento del rechazo los que aseguran que nunca lo votarían. Otras voces, sin embargo, relativizan el retroceso y lo ubican entre los 7 y 8 puntos en función de la encuesta realizada por el consultor Jorge Giacobbe del mes de marzo, previo a la polémica.

Asimismo, también ponen el foco en la situación del ex vocero y, según reconocen en privado, ubican su imagen en torno al 23%, un nivel que refleja el impacto de la polémica. Esto parece no detener al funcionario que mañana brindará un nuevo reportaje con el periodista Alejandro Fantino en el streaming Neura y la semana próxima volvería a protagonizar una nueva conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei expone (REUTERS/Pedro Lázaro Fernández)

La complicación en los números la marca la proximidad con el 2027, cuando La Libertad Avanza (LLA) se esfuerce por sostener el proyecto reeleccionista del mandatario, con la mira puesta en una eventual confrontación directa con Axel Kicillof, en representación del Partido Justicialista (PJ), a quien el oficialismo ya posiciona como principal adversario para la polarización.

Es en ese marco que la última medición elaborada por Latam Pulse (AtlasIntel y Bloomberg) detectó un deterioro en la percepción pública: la aprobación del Presidente se ubica en torno al 35,5%, mientras que el 59,3% califica negativamente la gestión y un 30,6% la aprueba.

PUBLICIDAD

El escenario tampoco mejora en el ecosistema digital, terreno predilecto de disputa para el oficialismo. Fuentes que monitorean la conversación en redes detectaron un repunte de menciones sobre el caso el martes pasado, tras la declaración del contratista Matías Tabar, a cargo de la refacción de la vivienda de la familia Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Aunque las mediciones no son exactas, en el entorno libertario reconocen una tendencia marcada de mensajes críticos hacia el funcionario, con varios picos de mayor volumen en función de los episodios judiciales. “No es lineal, pero el chiste está muy fácil”, admitieron ante Infobae.

PUBLICIDAD

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la sala de conferencias

Un informe de Ad Hoc señaló que abril fue uno de los meses más complejos para la administración en la conversación digital: solo el lunes se registraron más de 124 mil menciones al jefe de Gabinete tras movimientos en la causa. Además, el estudio concluyó que los intentos del Poder Ejecutivo por retomar la agenda tuvieron un impacto limitado y contabilizó 2,5 millones de menciones a Adorni en los últimos 59 días.

En la misma línea, un análisis de Monitor Digital indicó que la polémica por los viajes y las propiedades del ministro coordinador concentró el 41,15% de las menciones, seguida por la difusión de la criptomoneda $LIBRA (29,05%) y la causa ANDIS (11,59%). Sin embargo, el dato que más preocupa es la proliferación de contenidos en clave de memes, chistes e ironías.

PUBLICIDAD

Pese el complejo panorama, en Casa Rosada garantizan que la tendencia será revertida en los próximos meses, marcados por el Mundial 2026, que iniciará el 11 junio, y prometen que el repunte económico que detectan torcerá la suerte del Gobierno.

“Manuel está firme y se queda”, coinciden desde los dos vértices del Triángulo de Hierro en pugna. No obstante, el alineamiento en la interna no es unánime: varios funcionarios admiten que la paciencia parece agotarse ante cada revelación nueva del caso.

PUBLICIDAD