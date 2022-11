Los mapuches levantaron los cortes en Vaca Muerta, pero continúa el bloqueo de vecinos en Añelo

Se llegó a un acuerdo con las comunidades mapuches para que levanten los cortes de ruta en los accesos al yacimiento petrolífero Vaca Muerta.

Tras 12 horas de protesta en el acceso al yacimiento petrolífero Vaca Muerta -sobre la ruta provincial 17- para reclamar por el avance del relevamiento territorial, las autoridades de Neuquén llegaron a un acuerdo con los miembros de las comunidades mapuches de la provincia y se levantaron los cortes de ruta en Puerto Hernández, Loma La Lama, Fortín de Piedra y Tratayen

Jorge Nawel, referente de la Confederación Mapuche, expresó en diálogo con Telefe Neuquén que “fue una jornada intensa con mucha fuerza de las comunidades reclamándole al Gobierno, pidiéndole un llamado de atención porque no logramos resolver el conflicto a pesar de que hay una Ley de Relevamiento Territorial que no se cumple”.

En este sentido, el referente mapuche explicó que la zona más complicada es la de Vaca Muerta porque “está plagada de intereses y por la urgencia que tiene la industria para la explotación”.

Como producto de la reunión que se llevó a cabo ayer por la tarde con las comunidades mapuches, el gobierno provincial se comprometió a conformar una comisión especial dedicada a relevar los 14 territorios que están involucrados en la formación Vaca Muerta, según consigna el medio LMNeuquen.

Asimismo, Nawel contó que se va a crear un registro de comunidades mapuches, “para que las comunidades tengan plena identidad, respondan a las pautas culturales de la comunidad y no sea un estatuto de simple asociación que poca identidad tiene y que a veces contradice a la forma de vida de las comunidades mapuches”.

Mientras se desarrollaban las manifestaciones, el jefe de Gabinete provincial, Sebastián González, había asegurado que solo habría una instancia de diálogo si primero accedían a levantar las medidas de fuerza. Además, según consigna el diario Río Negro, consideró que los reclamos “no son atendibles” porque afirmó que están cumpliendo el cronograma fijado para el relevamiento territorial.

Mapuches justificaron los cortes de ruta en Vaca Muerta

“Ni el gobierno nacional ni la provincia de Neuquén quieren avanzar con el relevamiento territorial, no permiten a las comunidades acceder al mapeo de nuestras tierras y ello tiene que ver con los recortes que realizaron sobre nuestro territorio”, explicaron a Infobae desde la Confederación Mapuche de Neuquén.

Los cortes de ruta pusieron en duda el acto que se realizará hoy en Vaca Muerta para inaugurar el gasoducto que está ubicado en Tratayen, a 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén, y que unirá el yacimiento con Buenos Aires. A la presentación se espera que asistan el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, la secretaria de Energía, Flavia Royón, y los gobernadores de Neuquén (Omar Gutiérrez), La Pampa (Sergio Ziliotto) y Río Negro (Arabela Carreras).

Vecinos de Añelo continúan con los cortes de ruta por la falta de agua potable

A pesar de que se llegó a un acuerdo para que las comunidades mapuches levantaran los cortes de ruta en el acceso a Vaca Muerta, un grupo de vecinos de la localidad neuquina de Añelo continúa con los cortes en las rutas provinciales 7 y 17 para reclamar por la falta de agua potable que afecta a la región desde hace cinco dias.

“En el pueblo faltan cloacas, agua, que es fundamental, y un montón de cosas más. Hasta que la gente no corta y esto no toma repercusión nacional, no hay ninguna solución”. explicó ayer Nani, un vecino de Añelo que participa de la medida de fuerza, en diálogo con radio Rivadavia.

En relación a ese reclamo, el intendente de Añelo, Milton Morales, apuntó al gobierno neuquino por la falta de ejecución de los trabajos, a pesar de que se rubricaron distintas actas para confirmar el inicio de los trabajos. A su vez, dijo que se anunció hace un tiempo la segunda parte de la plata potabilizadora y todavía no hubo ninguna concreción.

Referentes políticos de la provincia petrolera expresaron su preocupación por los cortes. Por su parte, Fernando Banderet, concejal de UP, y representante de los manifestantes denunció: “Hace cuatro días que en el barrio La Meseta no hay agua y si siquiera nos están abasteciendo con camiones para llenar los tanques como habían hecho hasta hace un año atrás”.

