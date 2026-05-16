El dolor de Graciela Alfano tras la muerte de Ori, la paloma que había rescatado: “Es un día triste”

Graciela Alfano expresa su dolor tras la muerte de la paloma que había adoptado

Desde tenerla en brazos a acobijarla en su pecho, Graciela Alfano buscó cuidar y proteger lo más posible a Ori, la pequeña paloma que había rescatado una semana atrás. Desde entonces, la exvedette atravesó todo tipo de nervios y sustos. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, en las últimas horas, la influencer contó con tristeza que el ave había muerto.

La mediática compartió en sus redes sociales una reflexión sobre la mascota, a la que llamó Ori, luego de enterrarla en un parque. “Hoy es un día triste. Sabía que esto iba a pasar porque cuando encontré a Ori tenía tres días, estaba infestada de parásitos y el veterinario me advirtió que probablemente no sobreviviría”, relató Alfano, visiblemente afectada, en un video publicado en sus redes.

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Y luego continuó: “Quise asegurarme de que tuviera una muerte digna. La abracé y la mantuve abrigada contra mi pecho. Ayer dejó de respirar, era algo previsible”. Alfano repasó los días que compartió con el animal: “Tuvo una buena vida, ocho días en los que fue DJ, participó en el programa La posta con Gustavo Méndez y tuvo un perro como hermano que la protegió de un aguilucho”.

“La cuidé con todo mi amor, dedicación y responsabilidad. La adoraba”, expresó. “Un amigo me dijo que probablemente Ori había experimentado abandono y que llegó a esta vida corta para recibir el amor incondicional que yo pude darle”, agregó Alfano, con un tono más sereno. La actriz mencionó lo que aprendió del vínculo con el ave: “En un ambiente donde abunda el maltrato y las descalificaciones, ella me mostró que sigo teniendo corazón”. Cerró su despedida con un mensaje directo: “Gracias, Ori. Sigo siendo un ser humano”.

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Graciela Alfano presentó a Ori, su particular mascota

Ese mismo día, Alfano asistió al programa “La posta” (Canal Siete) de Gustavo Méndez y llevó a la paloma, aún con vida, envuelta en una manta. “Sus padres la abandonaron. La encontré sola en una maceta y la rescaté”, relató. Contó también que el veterinario le advirtió sobre el delicado estado de salud del animal, pero decidió cuidarla hasta el final: “No conocía esta faceta de mí, me adueñé de una jeringa, le abría el pico, le daba Nestum vitaminado y ella dormía y vivía sobre mí”, describió. “La ponía en mi pecho para darle calor y amor”, añadió.

La aparición de Graciela Alfano con la paloma sorprendió a la audiencia. Llevó al animal, envuelto en un paño blanco con detalles verdes, al ciclo televisivo conducido por Gustavo Méndez. Narró los nervios y la preparación para la presentación en cámara: “Hoy es un día especial para Ori. Va a tener su primera vez ante las cámaras. Esperemos que haga algo, porque está enorme”, comentó con humor.

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La emotiva despedida de Graciela Alfano a su inesperada mascota Ori (Diego Barbatto)

Durante el traslado al canal, Alfano compartió en redes sociales detalles del transcurso del viaje: “Vamos bien abrigadas, llevamos saquito y toallita por si hace frío o por si pasa algo. Ori va a la tele”. Una vez en el estudio, documentó la llegada: “Ya llegamos a ATC, estamos por prepararnos y Ori ya está sobre el televisor. Como diría Flavia Palmiero: ‘Señor televisor, encantada’. Ori, ¿cómo te sentís en tu primera vez? Está perfecta, nació para la cámara. Totalmente alfanizada”, bromeó.

Durante la emisión, Ori se mostró tranquila y se posó sobre el televisor, llamando la atención por su serenidad. Alfano destacó el vínculo que construyó con el animal desde el rescate.

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La historia de Ori no solo llamó la atención por tratarse de una paloma como mascota, sino también por cómo Alfano la convirtió en protagonista de una historia emotiva, narrada con su estilo personal e impactando en la audiencia.