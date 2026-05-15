La Casa Blanca planteó a Santiago Caputo su preocupación por la ofensiva de China para acceder a los recursos estratégicos de la Argentina

Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei

(Desde Washington, Estados Unidos) Santiago Caputo llegó a Washington invitado por la administración Trump y con un mandato explícito de Javier Milei, que consistía en ratificar el alineamiento de los intereses permanentes de la Argentina con la agenda geopolítica de los Estados Unidos.

El asesor presidencial transmitió en la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado que la intención de Milei es fortalecer las relaciones políticas con Donald Trump, en un escenario global atravesado por la ofensiva de China, la disputa por los minerales críticos y la compleja situación en Medio Oriente.

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Caputo aterrizó el martes en DC, y anoche emprendió la vuelta a Buenos Aires.

En todos los encuentros oficiales, Caputo escuchó la preocupación de los funcionarios de Estados Unidos respecto a la voracidad de China en Argentina, y también en América Latina.

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Sus interlocutores en la Casa Blanca y el Capitolio recordaron la propuesta del Corolario Trump a la Doctrina Monroe, la decisión de establecer los acuerdos bilaterales sobre minerales críticos y la iniciativa Escudo de las Américas.

Caputo conoce la estrategia de Estados Unidos para contener la ofensiva regional diseñada por Xi Jinping, y ratificó que Milei avala cada una de las iniciativas lanzadas por Trump para contener a Beijing.

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Donald Trump y Javier Milei durante la firma de la iniciativa Escudo de las Américas en Miami, (Estados Unidos)

En este contexto, el asesor presidencial describió las decisiones políticas asumidas por Milei para evitar que China construya un puerto de aguas profundas en la Patagonia, multiplique sus inversiones en minerales críticos y uranio, y avance en proyectos vinculados a comunicaciones y tecnología.

Un influyente asesor de Trump, le transmitió a Caputo el deseo de Estados Unidos de clausurar la presunta base espacial que China instaló en Neuquén.

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La Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) considera que la instalación china en Neuquén es una base de espionaje que tiene como principal target a los Estados Unidos.

Caputo argumentó que hay un contrato bilateral vigente y que su denuncia podría causar daños diplomáticos y económicos a la Argentina.

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Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

A su turno, en las dos reuniones que mantuvo en la Casa Blanca, el asesor presidencial planteó que Argentina desplegó una legislación que facilita las inversiones de compañías de Estados Unidos.

Estas iniciativas se complementan con una orden ejecutiva firmada por Trump que combina casi 1.700 millones de dólares de financiación privada con un préstamo de 10.000 millones de dólares que aportará el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos(EXIM Bank),

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“Esto se hace para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez”, sostuvo Trump en el Salón Oval cuando firmó la creación del Project Vault, lanzado a principios de febrero.

El concepto de escasez que mencionó Trump, se vincula a la necesidad de Estados Unidos de garantizar el suministro constante de minerales críticos destinados a la fabricación de insumos civiles y militares.

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Argentina tiene los recursos y la decisión política para satisfacer la demanda creciente en Estados Unidos de minerales críticos, y así lo hizo saber Caputo durante su visita de 48 horas a DC.

Javier Milei y Santiago Caputo en un acto político en La Plata, (provincia de Buenos Aires)

Al margen de la ofensiva de China en Argentina y las posibles inversiones de Estados Unidos, Caputo enfatizó en Washington que la decisión de Milei en sus 18 meses de mandato que le quedan, es consolidar los vínculos con Estados Unidos.

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Caputo hizo referencia al concepto de relación sistémica, un significante que implica lograr la convergencia de los intereses nacionales con la agenda geopolítica de Estados Unidos.

El asesor presidencial explicó a sus anfitriones en la Casa Blanca y el Capitolio que ese objetivo estratégico va más allá de la ambición política de lograr que Milei obtenga su reelección en los comicios de 2027.

Caputo considera que la alianza con Estados Unidos es un proyecto estructural para la Argentina, al margen de los avatares políticos que pueden suceder en una elección presidencial.

En Washington observan con atención la merma de imagen positiva de Milei y como le impacta la causa abierta por presunta corrupción contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo llega hoy a Buenos Aires.