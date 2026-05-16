La reacción de Sofía Martínez al ser agredida por un hincha en una cancha de fútbol: “Sos un imbécil”

Sofía Martínez reaccionó luego de que un fanático del Barcelona la agrediera

Lejos de los rumores de romance que la vinculan con figuras de la música, Sofía Martínez se muestra enfocada en su carrera como periodista e influencer. En ese marco, en los últimos días, la joven viajó a España para vivir el clásico entre Barcelona y Real Madrid. Así las cosas, en las últimas horas, la comunicadora publicó el detrás de escena de la cobertura donde sufrió la agresión por parte de un hincha culé.

Todo comenzó cuando Martínez se disponía a ingresar al Camp Nou. Durante los momentos previos al inicio del clásico, la periodista se encontraba en las inmediaciones del estadio mostrando el ambiente y la expectativa de los hinchas, con la intención de transmitir la experiencia a su audiencia. Entre nervios y euforia, los hinchas sabían que el partido no solo definiría el campeonato de La Liga, sino que también marcaría un duelo más en la extensa historia entre ambos clubes.

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En ese instante, la periodista se encontró con un hincha de Real Madrid, el cual lucía su típica camiseta blanca con una bufanda. “Mario, ahí atrás te están gritando de todo”, le advirtió la joven al fanático, marcando que se encontraba como visitante. Luego, la joven continuó: “Pero vos también Mario, venís a la tribuna de Barcelona en un clásico. Vas con la de Real Madrid y te gritan”. Con la intención de justificarse, el hombre afirmó: “Nos perdimos, vamos a otra localidad”. La periodista dialogó con él sobre la particularidad de su presencia en una zona dominada por simpatizantes rivales, lo que despertó la atención de quienes estaban alrededor. La situación, inicialmente marcada por el humor y la sorpresa, cambió abruptamente con la agresión.

Un hincha interrumpe la experiencia de Sofía Martínez en el Camp Nou

En ese contexto, Martínez ascendía por una de las escaleras de acceso al estadio mientras registraba la efervescencia de los aficionados. Fue en ese momento cuando una persona que caminaba detrás de ella arrojó una lata que terminó impactándola. La reacción de Martínez quedó registrada en video y rápidamente circuló en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la periodista, sorprendida y molesta por la agresión, se da vuelta y exige una explicación al agresor, mientras otras personas intentan tranquilizarla. “¿Sos imbécil?”, le increpa con firmeza al autor del hecho. Pese a los intentos de terceros por minimizar la situación, la comunicadora continuó reclamando: “Ya sé, pero me pegaste a mí… no, pero sos un tarado”. Más adelante, aún afectada por lo ocurrido, expresó su indignación: “No entiende nada de fútbol”.

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A pesar del mal momento, Sofía Martínez logró recomponerse y continuar con su cobertura. Ingresó al estadio y fue testigo del desarrollo del partido, que terminó con victoria para el Barcelona gracias a los goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres. El resultado consagró al conjunto culé como campeón de La Liga, en una jornada celebrada intensamente por sus hinchas.

La agresión sufrida por Martínez generó repercusión tanto en redes sociales como en el ámbito periodístico, donde colegas y seguidores expresaron su solidaridad. El incidente pone en relieve los riesgos y desafíos que enfrentan los periodistas deportivos durante coberturas de grandes eventos, especialmente en escenarios de alta tensión como los clásicos del fútbol español.

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Sofía Martínez sorprende con su cobertura desde el clásico Barcelona-Real Madrid (Adrián Escándar)

Semanas atrás, Martínez fue consultada respecto a los rumores de romance con una estrella de la música. Todo comenzó cuando la periodista fue abordada por un colega, el cual le preguntó por su situación sentimental. “Surgió el rumor de que estas saliendo con uno de los chicos de Agapornis”, comenzó diciendo el cronista al momento de consultarle a la comunicadora. “Escuché la noticia. No es verdad. Lo conozco a Juan Cruz. Es un amor, pero me parece que lo que dijeron fue mucho más elevado que lo que es”, comenzó diciendo Martínez en diálogo con Intrusos (América).

Luego, el periodista se animó a analizar la situación a raíz de su respuesta: “¿Interpretaron que había una relación más consolidada? Pero te ha cuidado el perro”. Durante la entrevista, la comunicadora habló de su vínculo y sobre una de las versiones que había alimentado la teoría de su supuesto noviazgo: “Sí, me fui a Córdoba y él se quedó con mi perro”. Ese gesto de confianza fue uno de los puntos que despertó sospechas sobre un posible romance.

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Así, Sofía desmintió de manera directa la existencia de un romance con Juan Cruz Costabel y recalcó que no mantiene una pareja sentimental con el músico. Insistió en que, si bien lo conoce y le tiene estima, las versiones que circulan en medios y redes sociales no se corresponden con la realidad de su vida personal.