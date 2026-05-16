El Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA: "Me pone muy feliz"

El Indio Solari fue visto en la última imagen suya que publicó en sus redes soclales

En el Aula Magna de la Facultad de Medicina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó el Doctorado Honoris Causa al legendario músico Indio Solari el viernes 15 de mayo de 2026, en un acto presidido por autoridades académicas y transmitido en directo para cientos de seguidores en Plaza Houssay. El reconocimiento oficial a Solari constituyó un hito en la relación entre la academia y la cultura popular argentina.

El ex cantande de Los Redonditos de Ricota fue distinguido por su trayectoria de más de cinco décadas y su profunda influencia en la cultura y el rock nacional. La ceremonia, celebrada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA, estuvo marcada por la ausencia física del artista, quien envió un mensaje grabado, y por la participación activa de la comunidad universitaria y admiradores, que celebraron el homenaje dentro y fuera del recinto.

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El vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti y el rector Ricardo Gelpi le entregaron a Gaspar Benegas la distinción para el Indio Solari

Una ceremonia cargada de emoción en la UBA

El acto fue encabezado por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, quienes elogiaron el compromiso artístico y la originalidad de Solari. La resolución del Consejo Superior de la UBA fue leída ante un público integrado por miembros de la comunidad universitaria y seguidores del músico.

Yacobitti subrayó: “un artista que hizo de la originalidad una ética, que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad en la historia cultural del país”. Añadió que “la mayor ambición posible no es la fama ni el dinero sino la justificación de una vida entera a través del trabajo”. Destacó que las letras de Solari “merecerían estar en las aulas” y que la poesía de los recitales populares es una forma de conocimiento.

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La jornada incluyó la transmisión en directo hacia Plaza Houssay, donde cientos de personas siguieron la ceremonia y el reconocimiento. El evento concluyó con la entrega simbólica del diploma y la medalla, que fueron recibidos en nombre de Solari por Gaspar Benegas, guitarrista y miembro de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Posteriormente, Benegas encabezó un concierto junto a un octeto de cuerdas, interpretando clásicos como “El tesoro de los inocentes”, “Salando las heridas” y “Yo caníbal”, este último con la voz grabada del propio Indio, generando un intenso momento de emoción, según la crónica institucional.

El show acústico de Gaspar Benegas al término de la ceremonia oficial

El mensaje y el agradecimiento del Indio Solari

Aunque Carlos Solari no asistió personalmente, envió un mensaje grabado que fue proyectado como cierre de la ceremonia. El músico expresó: “Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, según la transmisión recogida por Infobae y la crónica institucional.

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El mensaje fue recibido con un aplauso prolongado por autoridades, músicos y seguidores presentes. La emoción se extendió también entre quienes participaron desde Plaza Houssay y en redes sociales, donde miles resaltaron la relevancia del homenaje. Benegas manifestó su satisfacción por el carácter colectivo del tributo recibido en nombre de Solari.

Un recorrido por la obra y el impacto cultural del Indio

La resolución del Consejo Superior de la UBA fundamentó la distinción al destacar la influencia de Solari en la cultura popular y la originalidad de su recorrido creativo. El documento subrayó su trayectoria de más de cinco décadas y la consolidación de un “lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público”.

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Solari, fundador y voz emblema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fue protagonista esencial del rock argentino desde la década de 1980. El Consejo Superior enumeró álbumes como “Gulp!” (1985), “Oktubre” (1986), “Un baión para el ojo idiota” (1988), “La mosca y la sopa” (1991), “Lobo suelto, cordero atado” (1993) y “Luzbelito” (1996), además de resaltar su etapa solista.

En su trabajo junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado destacan “El tesoro de los inocentes” (2004), “Porco Rex” (2007), “El perfume de la tempestad” (2010), “Pajaritos, bravos muchachitos” (2013) y “El ruiseñor, el amor y la muerte” (2018).

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La obra del Indio ha sido objeto de análisis filosóficos, literarios y sociológicos, reconociendo la densidad poética y simbólica de sus letras. Obtuvo distinciones como el Premio Konex 1995, el Konex de Platino 2015 y fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por su aporte al patrimonio cultural y social del país.

La decisión de la UBA de homenajear a Solari subraya la originalidad de su producción artística, su relevancia en la cultura nacional y su influencia en la construcción colectiva de sentidos.

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El acto en la UBA selló un reconocimiento sin precedentes a la potencia simbólica del arte popular. Con este homenaje, la universidad reafirmó el papel del artista en la cultura y el pensamiento crítico en Argentina y América Latina.