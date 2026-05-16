Manipulación, poder y ficción: las lecciones de ‘El mago del Kremlin’ sobre el teatro político moderno

Tráiler de "El mago del Kremlin", de Olivier Assayas

La historia está llena de relatos sobre “el hombre detrás del hombre”, aquel que movía los hilos, orquestaba los movimientos y observaba todo suceder. Aunque el texto al inicio de El mago del Kremlin, dirigida por Olivier Assayas, nos informa que esta película es “una obra de ficción con intenciones artísticas”, está basada, en parte, en la historia de uno de esos hombres: Vladislav Surkov, un político y empresario ruso que fue estrecho colaborador del presidente ruso Vladimir Putin hasta ser destituido abruptamente en 2020. Surkov fue considerado por algunos tanto una eminencia gris en el Kremlin como un gurú de la manipulación, manejando los medios para mantener el control.

Su avatar en esta película es Vadim Baranov (Paul Dano), un hombre de temperamento afable y refinado gusto por el arte y la literatura. El guion, escrito por Assayas junto a Emmanuel Carrère y basado en la novela de 2022 de Giuliano da Empoli, nos presenta a Baranov a través de un periodista estadounidense y estudioso de Rusia llamado Lawrence Rowland (Jeffrey Wright). Rowland ha publicado un artículo sobre Baranov en la revista Foreign Affairs: “Vadim Baranov y la invención de la democracia falsa”, y parece haber captado la atención del propio Baranov. Durante su estancia en Moscú en 2019, Rowland intercambia mensajes por redes sociales con una persona desconocida acerca de la novela proto-orwelliana Nosotros, escrita en 1924 por el bolchevique Yevgueni Zamiatin. Al aceptar la invitación de su interlocutor para conversar en persona, viaja hasta su casa de campo y descubre que se trata del propio Baranov.

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A partir de allí, “El mago del Kremlin” adopta, en gran medida, la forma de una historia dentro de otra historia. Baranov lleva a Rowland a través de su vida, explicando en qué acertó y en qué se equivocó en su artículo, aunque da la impresión de que Baranov revisa su vida en busca de la respuesta a una pregunta que ni siquiera él puede formular.

'El mago del Kremlin' explora la vida de un personaje inspirado en el consultor político Vladislav Surkov

Todo comienza con los días de estudiante de Baranov a principios de la década de 1990, en la vertiginosa “nueva Rusia”, justo después del colapso del comunismo soviético. Todo parecía posible y el dinero fluía libremente. Según recuerda Baranov, aquellos días parecían una fiesta interminable, o quizá una orgía, donde uno podía ver a un hombre desnudo atado con una correa siguiendo a una cantante punk en una fiesta en casa. Como estudiante vanguardista de teatro y luego director, Baranov vivía una vida de arte y poesía junto a su novia Ksenia (Alicia Vikander). Cuando el vulgar pero divertido Dmitri Sidorov (Tom Sturridge), inventor del primer banco comercial de Rusia, entra en sus vidas, las cosas primero se tornan más brillantes y después más amargas.

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Pero Baranov sigue adelante y acepta un trabajo en la producción de programas de telerrealidad de baja calidad, y es entonces cuando la historia real empieza a tomar forma. El mago del Kremlin es realmente una película sobre cómo Rusia pasó de aquellos vertiginosos días postsoviéticos, al auge de la oligarquía y, finalmente, al establecimiento de Vladimir Putin (un Jude Law mayormente inquietante) como presidente, un exagente de la KGB que valoraba el poder por encima del dinero. Los oligarcas que eligen a Putin como sucesor de Borís Yeltsin se dan cuenta demasiado tarde de que este hombre no será su marioneta. “Lo que me interesa es devolverle la integridad a la Federación Rusa”, le dice Putin a Baranov. Y eso significa consolidar el poder, en sí mismo.

Baranov, con su talento para tejer historias, resulta útil para Putin, y a esas alturas ya le queda poco idealismo. A medida que se vuelve nihilista, y cree que la verdad es lo que él decida que sea, su país también lo hace. Sus antecedentes en teatro y telerrealidad resultan útiles: demuestra ser un genio de la comunicación, capaz de manipular el teatro político no solo para representar la realidad, sino para inventarla. Lo llaman “el nuevo Rasputín”.

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Jude Law personifica a un inquietante Vladimir Putin

Como ya se habrá deducido por el reparto, El mago del Kremlin no está en ruso; los actores hablan en inglés, lo que sugiere que se trata de una historia de la historia rusa pensada para públicos no rusos. Incluso con sus 136 minutos de duración (2 horas con 16 minutos), hay mucho que cubrir, por lo que avanza a buen ritmo. Esto genera un curioso efecto dramático: vemos la historia a través de los ojos de Baranov en grandes arcos, y figuras como Putin, que suelen estar en los titulares cotidianos, terminan pareciendo más personajes de una obra de teatro.

Y aunque eso puede resultar en una simplificación excesiva de una persona, también puede ser útil al intentar entender por qué alguien hace lo que hace. En una obra o una película, los personajes tienen papeles, rasgos psicológicos y motivaciones que impulsan sus arcos narrativos. Aquí, la versión levemente ficticia de un autoritario no está impulsada por el deseo de algo como el dinero, como los oligarcas, sino por el deseo de poder. Proyectar una imagen de fuerza es parte de ese deseo; la propaganda es el medio para lograrlo.

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Es un marco útil para comprender a los líderes de todo el mundo, y Baranov es el cifrado ideal, alguien que comprende íntimamente cuán fácilmente pueden ser influenciadas y moldeadas las mentes de las personas. Ese vistazo tras el telón es la mayor fortaleza de El mago del Kremlin, y también su aspecto más aterrador: la noción de que, en una era en la que la verdad puede ser fabricada, quienes la fabrican tienen buena parte de la realidad en sus manos. Pero incluso ellos pueden ser descartados cuando dejan de ser útiles para los poderosos. Y entonces, ¿Cuál fue el sentido de toda esa magia?

Fuente: The New York Times

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