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Stephanie Demner confirmó que está embarazada y espera su segundo hijo con Guido Pella: “Se agranda la comunidad”

La modelo y el extenista compartieron en sus redes sociales la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia, acompañados de su hija Arianna y rodeados de felicitaciones de celebridades y amigos cercanos

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Stephanie Demner y Guido Pella esperan su segundo hijo y lo anuncian con emotivas fotos familiares
Stephanie Demner y Guido Pella esperan su segundo hijo y lo anuncian con emotivas fotos familiares (Instagram)

Este viernes, Stephanie Demner sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando su segundo hijo junto a Guido Pella. La modelo de 35 años, que suele mantener su vida privada alejada de los medios, eligió su cuenta oficial de Instagram para compartir la feliz noticia con sus fanáticos. “Se agranda la comunidad”, escribió como epígrafe de la publicación, en la que incluyó un carrusel de imágenes familiares que retratan este nuevo momento.

En la primera fotografía, Demner aparece frente a cámara con un pantalón de jean azul oscuro y una prenda superior de tul blanco, dejando ver su incipiente pancita de embarazo. Sostiene a Arianna, su hija de 3 años, en brazos. La pequeña también fue protagonista del anuncio: en una de las imágenes sostiene la primera ecografía del bebé, sonriente y vestida en tonos blancos, en sintonía con el look de su madre. La alegría de la familia se refleja en los gestos y miradas que comparten en las imágenes.

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Guido Pella, de 35 años, también participó en la sesión de fotos, optando por un estilo relajado con pantalón de jean azul y remera blanca. En una de las postales, la pareja y su hija unen sus manos sobre la ecografía, simbolizando la unión familiar y la expectativa ante la llegada de un nuevo integrante. En otra imagen, las manos de los tres reposan sobre el vientre de Demner, reforzando el mensaje de crecimiento y continuidad familiar.

La alegría de Stephanie Demner y Guido Pella: así fue el tierno anuncio de su embarazo
Stephanie Demner anunció en Instagram su segundo embarazo junto a Guido Pella y compartió imágenes familiares mostrando el crecimiento de la familia (Instagram)
La alegría de Stephanie Demner y Guido Pella: así fue el tierno anuncio de su embarazo
La modelo argentina, de 35 años, posó con su hija Arianna de tres años, quien se sumó al anuncio sosteniendo la primera ecografía del nuevo bebé (Instagram)
La alegría de Stephanie Demner y Guido Pella: así fue el tierno anuncio de su embarazo
Stephanie Demner ya superó los tres meses y medio de embarazo, tras una búsqueda planeada compartida y un deseo explícito de ampliar la familia (Instagram)
La alegría de Stephanie Demner y Guido Pella: así fue el tierno anuncio de su embarazo
El entorno de Demner y Pella reaccionó con numerosas felicitaciones de colegas y figuras del espectáculo tras el anuncio del segundo embarazo en redes sociales (Instagram)

Según reveló Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), la modelo ya superó los primeros tres meses y medio de embarazo. El panelista contó que la pareja había manifestado su deseo de agrandar la familia y que este embarazo era una búsqueda compartida desde hace tiempo. “La verdad es que están felices. Ellos ya venían queriendo esto y se les dio”, señaló Ochoa en el ciclo conducido por Ángel de Brito. Además, mencionó que conoce el sexo del bebé, pero prefirió no divulgarlo, dejando que sean Demner y Pella quienes lo anuncien públicamente.

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El anuncio no pasó desapercibido en el entorno de la pareja. Amigos y colegas se sumaron rápidamente a las felicitaciones en la sección de comentarios de la publicación. Lola Latorre escribió: “Aaaaaaa!!!!!! felicidades, qué lindos por Dios”, acompañado de emojis de corazones rojos. Lizardo Ponce sumó: “Los amo con todo mi corazonnnn, familia hermosa y vos una mamá increíble!! Se merecen todo”. Cami Homs, quien fue madre por tercera vez en enero de este año, también dejó su saludo: “Awwwww felicitaciones hermosa”.

Julieta Poggio manifestó su entusiasmo con un mensaje que decía: “Ayyyyyyyy me muero”. Otras figuras del espectáculo y las redes como Pía Shaw, Emily Lucius, Franco Poggio y Floppy Tesouro también expresaron su alegría por la noticia, celebrando junto a Demner y Pella esta nueva etapa que atraviesan como familia, tras haber formalizado su matrimonio en 2024.

El baby shower de Stephanie Demner y Guido Pella
La dedicación de Stephanie Demner y Guido Pella quedó reflejada en cada detalle de los eventos familiares, consolidando un mensaje de unión y ternura familiar
La familia celebró en 2025 el tercer cumpleaños de Arianna con una fiesta temática inspirada en Cars, diseñada especialmente para el disfrute de niños y adultos
La familia celebró en 2025 el tercer cumpleaños de Arianna con una fiesta temática inspirada en Cars, diseñada especialmente para el disfrute de niños y adultos

A mediados de 2025, la pareja celebró los tres años de su hija Arianna. En aquella oportunidad, con una ambientación inspirada en la película Cars, la pequeña celebró su fiesta al aire libre, pensada para el disfrute de chicos y grandes. El evento, que tuvo lugar en un espacio verde y luminoso, contó con propuestas lúdicas, estéticas y gastronómicas que reflejaron el universo del automovilismo infantil.

El festejo giró en torno a una recreación de Radiator Springs, con decoraciones en cada sector del predio. En el ingreso, un cartel personalizado con el nombre de la homenajeada marcaba el comienzo del recorrido. Allí se dispuso un circuito inflable gigante, decorado con banderines de cuadros, señales de tránsito y conos naranjas, simulando un podio de carrera donde los chicos podían subirse, correr con autos a pedal y sacarse fotos en un entorno temático.

En otra de las postales, se puede ver a la cumpleañera subida al primer lugar del podio, con un vestido blanco de tul, falda voluminosa y zapatillas doradas, mientras sus padres la acompañan con una sonrisa. La escena sintetiza el espíritu del festejo: una celebración cuidada en todos sus detalles, atravesada por la ternura familiar y la dedicación con que fue planeada.

El espacio fue segmentado en estaciones: una zona de inflables para trepar y deslizarse, un pelotero cubierto, una estación de maquillaje artístico, sectores de descanso decorados con almohadones con estampa de bandera a cuadros y zonas de juego libre. Todo pensado para que los más chicos pudieran moverse con comodidad y autonomía, mientras los adultos acompañaban de manera más tranquila.

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