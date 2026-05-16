Panamá responde a Costa Rica y defiende su postura comercial

El gobierno panameño solicitó evaluaciones técnicas recíprocas sobre sistemas sanitarios, propuesta rechazada por Costa Rica según la cancillería. (Fotografía de Archivo)

La República de Panamá defendió públicamente su posición frente a la reciente disputa comercial con Costa Rica, subrayando que la actual diferencia no responde a una acción unilateral ni arbitraria. El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño afirmó que el país ha sostenido una relación basada en respeto y confianza con su vecino, pero enfatizó que desde hace años los exportadores panameños han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales impuestas por las autoridades costarricenses.Según el pronunciamiento oficial, diversas plantas panameñas, incluidas aquellas con más de una década de exportaciones exitosas hacia Costa Rica y otros mercados exigentes como China, Japón y el Caribe, han visto suspendidos sus permisos o han sido inhabilitadas. Estas afectaciones ocurrieron pese a múltiples gestiones técnicas y diplomáticas realizadas por Panamá, que, según la cancillería, impactaron a empresas, empleos y sectores productivos nacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que Panamá tiene el derecho y la obligación soberana de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales, actuando bajo el marco del Derecho Internacional y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Nuestro país tiene el derecho y la obligación soberana de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales, actuando siempre conforme al Derecho Internacional y a las normas de la OMC”, señaló la cancillería panameña.

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Las autoridades panameñas resaltaron que han privilegiado el diálogo técnico y diplomático, y detallaron que solicitaron evaluaciones técnicas recíprocas de los sistemas sanitarios, proceso al que Costa Rica optó por no someterse.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá denuncia restricciones sanitarias y comerciales impuestas por autoridades costarricenses a exportadores panameños. (Cortesía: Cancillería de Panamá)

El comunicado oficial subraya que el recurso de apelación presentado por Panamá ante la OMC constituye el ejercicio legítimo de un derecho reconocido por el sistema multilateral de comercio. “Panamá continuará defendiendo, con serenidad, firmeza y dignidad, sus legítimos intereses comerciales y sanitarios, promoviendo siempre una relación bilateral basada en la reciprocidad, la buena fe y el respeto mutuo”, sostuvo el Ministerio. Además, reafirmó el compromiso del país con la integración centroamericana, el comercio justo y las reglas claras que permitan condiciones de competencia justas y no discriminatorias para sus productores y trabajadores.

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El pronunciamiento concluyó reiterando que Panamá rechaza cualquier narrativa que busque presentar la disputa como un acto arbitrario, y adelantó que el país mantendrá su defensa activa de los intereses nacionales en los espacios multilaterales y bilaterales correspondientes.

Relación bilateral entre Panamá y Costa Rica

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá comparten lazos diplomáticos desde la independencia panameña en 1903, con una historia de colaboración cercana y visión democrática convergente. La relación bilateral se refuerza en foros multilaterales como la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), donde ambos países figuran como socios estratégicos.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá denuncia restricciones sanitarias y comerciales impuestas por autoridades costarricenses a exportadores panameños. (Visuales IA)

El intercambio comercial se estructura a través del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Panamá, complementado por un Protocolo Bilateral que regula el flujo de mercancías. Datos oficiales citados por medios nacionales señalan que Costa Rica se mantiene como uno de los principales proveedores para el mercado panameño, con una amplia oferta de bienes industriales y agropecuarios.

La frontera terrestre, eje fundamental de la movilidad y el turismo, permite una circulación fluida de personas y mercancías. Ciudadanos costarricenses y panameños gozan de facilidades migratorias, lo que ha favorecido históricamente el comercio local y el tránsito regional.

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