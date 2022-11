Mapuches cortan accesos a Vaca Muerta y lanzaron una amenaza a las empresas: “No vamos a permitir el fracking”

Hombres y mujeres de la comunidad mapuche reclaman en Neuquén

Un grupo de mapuches interrumpe accesos a Vaca Muerta en un nuevo reclamo que complica la actividad en la zona. Bloquearon los ingresos a Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayen y Puesto Hernández, distintas explotaciones petrolíferas ubicadas en la provincia de Neuquén.

En ese contexto, advirtieron que esta es una “acción de aviso” y lanzaron una amenaza directa: “No permitiremos el fracking de ninguna empresa mientras no estén dadas las garantías constitucionales” y hasta no cesar con la “inseguridad territorial” que sienten.

“Ni el gobierno nacional ni la provincia de Neuquén quieren avanzar con el relevamiento territorial, no permiten a las comunidades acceder al mapeo de nuestras tierras y ello tiene que ver con los recortes que realizaron sobre nuestro territorio” explicaron a Infobae desde la Confederación Mapuche de Neuquén.

Cuestionaron además que se dilate la designación del presidente del INAI, organismo que tiene a su cargo el relevamiento mencionado: “No hay responsables y avanzan sobre nuestro territorio”.

Corte de ruta en Neuquén por un reclamo de mapuches que se complementa con una protesta de vecinos que piden agua potable

Conflicto por el agua potable

Los bloqueos que realizaron los pueblos indígenas se complementaron con los cortes de ruta que iniciaron los vecinos de Añelo, quienes exigen que se garanticen las obras de provisión de agua potable.

La manifestación se complementó con el reclamo mapuche, generando serios congestionamientos vehiculares en las rutas provinciales del lugar.

En relación a ese reclamo, el intendente de Añelo, Milton Morales, apuntó al gobierno neuquino – que conduce Omar Gutiérrez – por la falta de ejecución de los trabajos, a pesar de que se rubricaron distintas actas para confirmar el inicio de los trabajos.

En ese sentido, dijo que se anunció hace un tiempo la segunda parte de la plata potabilizadora y todavía no hubo ninguna concreción.

Referentes políticos de la provincia petrolera expresaron su preocupación por los cortes.

Por su parte, Fernando Banderet, concejal de UP, y representante de los manifestantes denunció: “Hace cuatro días que en el barrio La Meseta no hay agua y si siquiera nos están abasteciendo con camiones para llenar los tanques como habían hecho hasta hace un año atrás”.

