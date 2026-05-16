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Santiago del Moro defendió a Andrea del Boca y explicó por qué no asiste a los programas de tele: “Nadie tiene obligación”

El conductor de Gran Hermano se refirió a la llamativa salida de la actriz y su ausencia en los medios tras su recuperación

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Santiago del Moro defendió a Andrea del Boca en redes

Después de unas complicadas semanas, entre accidentes, discusiones y atención médica, Andrea del Boca parece lista para reaparecer en Gran Hermano. Sin embargo, tras su salida de la casa, la actriz se mantuvo en silencio, reaccionando al programa únicamente por redes sociales. Así las cosas, este viernes, algunos seguidores del ciclo se manifestaron en redes sociales, provocando la reacción de Santiago del Moro.

“Señor Santiago del Moro, ¿por qué le dan tanta prioridad a Andrea del Boca si desde que salió (2 veces) nunca fue a ningún programa de Telefe ni streams? ¿No le parece una falta de respeto y que no le están dando la misma posibilidad a todos?”, expresó una seguidora del programa a través de X.

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Lejos de dejar pasar el mensaje, el conductor del programa respondió: “Señora, en cuanto esté en condiciones y termine el tratamiento de su boca, ella vendrá como todos. Entre o no a la casa. Es decir, antes o después ahí estará. Eso espero, atentamente”.

La respuesta de Santiago del Moro a una usuaria que preguntó por el regreso de Andrea del Boca
La respuesta de Santiago del Moro a una usuaria que preguntó por el regreso de Andrea del Boca (X)

En esa línea, otro usuario cruzó a Del Moro por este tema: “El tratamiento más raro del mundo: no le permite asistir a programas ni cumplir con la rueda de prensa como todos, pero sí puede juntarse a comer y salir con los otros ex GH, grabar tiktoks, salir a hablar en el stream de su hija, ir a ver a Yipio al hotel, etc, etc, etc”.

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En línea con su anterior respuesta, el conductor sentenció diciendo: “Nadie tiene la obligación de nada. Relajen un poco”. Dos semanas atrás, la última información que había trascendido era que el regreso de del Boca a la casa era inminente.

“Ya está el okey para que Andrea Del Boca ingrese a la casa. A ver, ¿qué tiene que hacerse ahora, en los próximos días? temas médicos que tiene pendiente para ingresar de manera fabulosa, segura", aseguró Guido Zaffora, panelista de DDM el 1 de mayo.

El periodisra Guido Záffora anunció que Andrea del Boca tiene el alta médica para ingresar a Gran Hermano. Las pantallas muestran un rótulo de "Último Momento" y la afirmación de su alta médica. Se observa a la actriz caminando y sonriendo en un interior. Otra presentadora comenta sobre Grecia Colmenares y su permanencia en el reality. Este contenido forma parte de la cobertura de noticias de un programa en vivo.

Tras ello, el periodista explicó que “sigue con sus temas cardiológicos, sigue con el holter. Hay que cuidarla. Va a tener unos estudios en los próximos días que son cardiológicos y de presión. Apenas estén los resultados de esos estudios -que por lo que me dicen van a ser favorables porque ella se viene controlando-, Andrea ingresa a la casa. Hay que ver si es programa especial. Tema guita, chicos, está resuelto. Fioribello está on fire porque arregló buena guita. No sé todavía el monto exacto. Va a ser el sueldo más alto de Gran Hermano”.

La pausa en la participación de Andrea se produjo luego de un accidente doméstico en la cocina de la casa, donde una caída le provocó lesiones de consideración en la boca. El golpe, que no logró amortiguar con las manos, desplazó una de sus paletas y afectó la raíz de otro diente, causándole molestias constantes y exponiéndola a incomodidades tanto físicas como estéticas. Este episodio la obligó a ausentarse en uno de los momentos de mayor exposición mediática dentro del juego.

Así las cosas, la reincorporación de la actriz depende de dos factores principales: el visto bueno definitivo de los profesionales de la salud y el acuerdo alcanzado en torno a su contrato. En los últimos días, trascendió que ambas condiciones están prácticamente resueltas. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, confirmó que la recuperación avanza, aunque todavía persisten molestias en la zona dental. El desplazamiento de la paleta y los inconvenientes con la raíz nerviosa del diente siguen presentes, pero los médicos consideran que podría volver a la casa en breve, siempre y cuando los próximos estudios resulten favorables.

La situación médica de Andrea fue el eje de las decisiones recientes. Según relató su defensor legal, la actriz aún experimenta dolor, aunque en menor medida que al principio. El aval de los médicos es el paso pendiente y fundamental: una vez superado ese control, la producción tiene todo listo para su regreso. La atención está puesta en los estudios cardiológicos y de presión que se realizará en los próximos días, ya que Andrea mantiene controles constantes y utiliza un holter para monitorear su salud cardíaca.

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