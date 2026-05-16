Costa Rica

Costa Rica acelera vacunación contra influenza: casi 400 mil personas ya recibieron la dosis, pero preocupa baja cobertura en adultos mayores

CCSS reporta un avance del 26% en la campaña nacional contra la influenza estacional. Autoridades alertan sobre la baja respuesta en la población adulta mayor, uno de los grupos con más riesgo de hospitalización y muerte

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La CCSS reportó que 395,401 personas ya fueron vacunadas contra la influenza estacional en la campaña 2026. Crédito: CCSS
La CCSS reportó que 395,401 personas ya fueron vacunadas contra la influenza estacional en la campaña 2026. Crédito: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) intensificó el llamado a vacunarse contra la influenza estacional luego de reportar que 395,401 personas ya recibieron la dosis en todo el país, cifra que representa apenas un 26% de avance de la campaña nacional 2026.

El dato, con corte al 11 de mayo, refleja un avance importante en algunos sectores de la población, aunque las autoridades sanitarias manifestaron preocupación por la baja cobertura entre adultos mayores, precisamente uno de los grupos más vulnerables ante las complicaciones provocadas por este virus respiratorio.

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La campaña de vacunación busca proteger a la población antes del inicio más fuerte de la época lluviosa, periodo en el que históricamente aumentan las enfermedades respiratorias en Costa Rica.

De acuerdo con la CCSS, el virus de la influenza tiene una alta capacidad para provocar brotes y epidemias, razón por la cual la vacuna sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones e incluso muertes.

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Adultos mayores siguen siendo la principal preocupación

Según los datos institucionales, únicamente 120,868 personas mayores de 58 años se han vacunado hasta el momento, lo que equivale a una cobertura del 18,9%.

La cifra encendió las alertas dentro de la institución, debido a que este grupo enfrenta mayores riesgos conforme avanza la edad y el sistema inmunológico pierde capacidad de respuesta.

El doctor Elvis Delgado Delgado, coordinador nacional de Inmunizaciones de la CCSS, insistió en la necesidad de que esta población acuda cuanto antes a los centros de salud.

“Conforme pasan los años, el sistema inmunitario se va debilitando de forma natural, situación que eleva el riesgo de enfermar y complicarse a causa de este virus respiratorio”, explicó el especialista.

Ante este panorama, la institución aseguró que ha reforzado distintas estrategias para facilitar el acceso a la vacuna, incluyendo horarios vespertinos, jornadas durante fines de semana y campañas extramuros en distintas comunidades del país.

Una enfermera con barbijo prepara una vacuna en el brazo de un hombre de cabello gris, quien sonríe levemente en un entorno de vacunatorio.
Los adultos mayores presentan una cobertura de apenas 18,9%, lo que preocupa a las autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niños y embarazadas también muestran baja cobertura

Los datos oficiales reflejan además que en la población infantil mayor de seis meses y menor de ocho años apenas se han colocado 39,414 dosis, alcanzando una cobertura del 9,7%.

En mujeres embarazadas, uno de los grupos prioritarios definidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), se han aplicado 8,752 vacunas, equivalente a un 25,5% de cobertura.

Mientras tanto, la mayor cantidad de dosis colocadas corresponde a personas entre 8 y 57 años con enfermedades crónicas. En este grupo ya fueron vacunadas 206,564 personas, aunque la cobertura sigue siendo baja y alcanza únicamente un 5,6%.

La CCSS recordó que quienes padecen diabetes, cardiopatías, obesidad, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y otras condiciones médicas tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros severos asociados a la influenza.

La CCSS adquirió 1,5 millones de dosis para inmunizar a los grupos de riesgo en todo el país. EFE/ Orlando Barría
La CCSS adquirió 1,5 millones de dosis para inmunizar a los grupos de riesgo en todo el país. EFE/ Orlando Barría

¿Quiénes pueden vacunarse este año?

La campaña nacional 2026 contempla la inmunización gratuita para múltiples grupos de riesgo definidos por la CNVE.

Entre ellos se encuentran:

  • Niños mayores de seis meses y menores de ocho años.
  • Adultos mayores de 58 años.
  • Mujeres embarazadas, sin importar la etapa de gestación.
  • Personas con enfermedades crónicas.
  • Trabajadores del sector salud, Cruz Roja, Bomberos, cuerpos policiales y personal de emergencias.
  • Funcionarios de CEN-CINAI, Red CUDI e INCIENSA.
  • Estudiantes de ciencias de la salud que realicen campos clínicos.
  • Personal que trabaja con fauna silvestre, granjas avícolas y porcinas.
  • Docentes, cuidadores de adultos mayores y recolectores de residuos sólidos.

Además, la institución confirmó que también se vacuna al núcleo familiar cuando padres o madres llevan a sus hijos menores con antecedentes de vacunación en años anteriores.

La vacuna contra la influenza busca prevenir hospitalizaciones y cuadros graves durante la época lluviosa. Foto de archivo. EFE/ Jeffrey Arguedas
La vacuna contra la influenza busca prevenir hospitalizaciones y cuadros graves durante la época lluviosa. Foto de archivo. EFE/ Jeffrey Arguedas

CCSS compró 1,5 millones de dosis

Para la campaña de este año, la Caja adquirió 1,500,000 dosis de la vacuna contra la influenza estacional.

Las autoridades recordaron que las personas pertenecientes a los grupos priorizados pueden acudir a cualquier establecimiento de salud de la CCSS, siempre que exista disponibilidad del biológico, sin importar el lugar donde residan.

Los adultos deben presentarse con identificación vigente y, de ser posible, con el carné de vacunación. En el caso de los menores de edad, los encargados deberán portar el Carné de Desarrollo Integral del Niño y la Niña, conocido popularmente como el “librito azul”.

El llamado de la institución ocurre en momentos en que el país comienza a experimentar un aumento de las lluvias y de la circulación de virus respiratorios, un escenario que históricamente incrementa la presión sobre los servicios hospitalarios y las consultas médicas.

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