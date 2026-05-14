Quién es y cuánto cobra el diputado jujeño que llevó un Tesla Cybertruck al Congreso

La camioneta Tesla del diputado Manuel Quintar, integrante del partido La Libertad Avanza

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Quintar se volvió viral al asistir al Congreso en una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck, un vehículo de lujo cuyo valor estimado supera los 100.000 dólares, según el modelo y las condiciones de importación.

Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta redes sociales. “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.

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El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista”. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.

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La provocación en redes sociales del libertario Manuel Quintar

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

En sus redes sociales, el diputado hace gala de su afición por el motociclismo y su participación en competencias como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026.

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El patrimonio de Quintar

La última declaración jurada patrimonial que presentó Manuel Quintar fue el 1 de octubre de 2025, que correspondía al ejercicio de 2024. En ese registro, la camioneta Tesla Cybertruck no figura como tal en la presentación.

En ese trámite, el diputado reportó un total de 8 inmuebles, de ellos dos lotes en Salta y 6 en San Salvador de Jujuy, sobre los que declaró una superficie de “1 metro cuadrado″.

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También consignó 7 vehículos: una moto Husqvarna TE 300i, registrada en 2023, una camioneta pick-up Volkswagen Amarok que adquirió en 2019, una Toyota Hiace Wagon para transporte de pasajeros, una moto eléctrica Stark VARG, y una motocicleta KTM 990 Adventure, modelo 2011, y una Mercedes Benz ML 320 CDI 4Matic, todo terreno, modelo 2009 y un vehículo 2019 que aparece como “no informado”.

Otro dato singular: la casa habitación en Jujuy aparece en encabezados de ambos extremos del año, pero valuada en 3.538.979,13 pesos al inicio y en cero al cierre, lo cual sugiere un posible traspaso, venta o cambio de titularidad que el documento no detalla.

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En activos financieros, cuentas bancarias muestran cifras marginales, y el dinero en efectivo declarado tuvo una permanencia de 500.000 pesos. Tampoco declaró deudas en ninguna de las dos fechas de corte del año ni movimientos de herencias, donaciones o beneficios fiscales extraordinarios.

Un dato curioso es que su patrimonio disminuyó en el ejercicio, al pasar de 511 millones de pesos al iniciar el año a $231,6 millones al cierre del período fiscal 2024, según consta en el documento oficial.

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Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza, utilizando una de las motos de competición

Otro episodio que incomoda al Gobierno

La escena con la camioneta Tesla generó malestar dentro del oficialismo. Sobre todo porque coincide con un momento en el que el Gobierno enfrenta un claro desgaste por la investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, mientras continúa con un draconiano ajuste en el gasto público.

Esta semana, anunció una reducción de casi 2,5 billones de pesos en el gasto previsto para 2026, con el fin de garantizar el superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los recortes afectaron a áreas como educación, salud, programas de prevención del cáncer, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán.

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En este marco, fuentes legislativas señalaron a este medio que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habría solicitado a Manuel Quintar que retirara el vehículo del predio, cuando advirtió la incomodidad interna provocada por la situación.

Manuel Quintar, en una foto pública en una playa

En el entorno del legislador le restaron importancia al asunto y, en diálogo con Infobae, sostuvieron que “está en regla”. Explicaron que la falta de patente en el video se debe a la “falta de chapas del DNRPA”, y que la matrícula está en proceso de asignación. Las mismas fuentes enfatizaron que “él no tiene problema, la compró en Estados Unidos y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Además, aclararon que se trata de la versión “grande, la de más potencia” de la camioneta.

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En Estados Unidos, una Cybertruck tiene un precio base de 69.990 dólares, mientras que la versión más avanzada, la Cyberbeast, roza los 100 mil dólares. En Argentina, la marca no cuenta con representación oficial, por lo que Quintar debió pagar una suma superior para importarla.

El legislador, integrante del sector de LLA liderado por la secretaria de la Presidencia Karina Milei, es considerado adversario interno del senador Ezequiel Atauche, cercano al asesor Santiago Caputo. Antes de incorporarse a las filas libertarias, Quintar militó en el Partido Justicialista (PJ) y fue candidato a legislador provincial en las elecciones de 2021, ocupando el undécimo puesto en la lista del sector que encabezaba Rubén Rivarola.

En sus redes sociales, Quintar exhibe un apoyo constante a la gestión de Javier Milei. Además, suele publicar fotografías junto a figuras políticas, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien definió como “su amigo”.

El legislador busca posicionarse en la interna provincial como eventual candidato a la gobernación de Jujuy en 2027, en oposición a la gestión de Carlos Sadir, sucesor del radical Gerardo Morales.