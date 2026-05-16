El Salvador

El tribunal de San Salvador condena a líderes de clica vinculada a la MS-13

Justicia impuso penas históricas a doce miembros de la clica Villamariona Locos Salvatruchos, estructura de la MS-13 que, según el tribunal, buscó independizarse y crear sus propias redes de financiamiento y reclutamiento

Guardar
Google icon
Un mazo de madera en primer plano sobre un estrado, con diez hombres vestidos de blanco sentados en un tribunal de fondo con paneles de madera.
El Tribunal Cuarto de San Salvador condenó a 43 y 40 años de prisión a líderes de la clica Villamariona Locos Salvatruchos vinculada a la MS-13. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador sentenció a 43 años de prisión a Wilber Alexander G., conocido como “Pequeño de Villamariona”, por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, así informó la cuenta de Centros Judiciales este viernes.

La resolución, dictada tras una audiencia realizada en San Salvador, incluyó también penas de 40 años de cárcel para Rafael Antonio A., alias “Caballo, Twister, Triste o Liro Ranger”, y Óscar Alberto F., alias “Ciclón”, ambos reconocidos como corredores de clica dentro de la estructura criminal.

PUBLICIDAD

El Centro Judicial Isidro Menéndez, la investigación determinó que los condenados ostentaban rangos altos dentro de la clica Villamariona Locos Salvatruchos, parte del programa Libertad de la Mara Salvatrucha (MS-13).

De acuerdo con la información oficial, el tribunal valoró la abundancia de pruebas, entre ellas interceptaciones telefónicas y testimonios de colaboradores eficaces, que ubicaron a Wilber Alexander G. como líder operativo y coordinador de las actividades ilícitas de la agrupación. El juez detalló: “En el caso de alias Pequeño de Villamariona, existe una mayor cantidad de elementos que lo vinculan con la estructura criminal, además de poseer un nivel superior de mando dentro de la pandilla”.

PUBLICIDAD

Doce miembros de la MS-13 recibieron condenas por delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas bajo legislación especial antiterrorista. (Cortesía: centros Judiciales)
Doce miembros de la MS-13 recibieron condenas por delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas bajo legislación especial antiterrorista. (Cortesía: centros Judiciales)

Otras condenas a los miembros de clica Villamariona Locos Salvatruchos

De igual forma, la decisión judicial también incluyó la condena de seis integrantes más de la misma clica a 25 años de prisión, todos identificados como homeboys, es decir, miembros plenamente integrados a la organización. Estos sujetos, de acuerdo con el fallo del tribunal, cumplían funciones logísticas y operativas bajo las órdenes de los corredores de clica, contribuyendo al funcionamiento del grupo en la zona de Villa Mariona, al norte de San Salvador.

El proceso penal se desarrolló en el contexto del Régimen de Excepción, decretado por el Gobierno salvadoreño en respuesta al repunte de homicidios registrado en el mes de marzo de 2022.

Además, la sentencia incluyó otro bloque de tres condenas de 20 años de prisión, en este caso por el delito de organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado. Según la resolución, estos individuos desempeñaban tareas de vigilancia, cobro de extorsiones y control territorial en sectores asignados dentro del área de influencia de la clica.

Un grupo de hombres con la cabeza rapada y brazos tatuados, vistos de espalda, vistiendo camisetas blancas sin mangas. Están en fila con una pared clara al fondo.
La sentencia fue dictada en el contexto del Régimen de Excepción decretado tras el alza de homicidios en El Salvador en marzo de 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condena señala el intento de la clica por independizarse

Támbien, el juez destacó la capacidad criminal de la clica Villamariona Locos Salvatruchos, indicando que “el poderío de esta clica era tal que sus integrantes intentaron desafiar a los líderes históricos de la MS-13 con el fin de constituirse como un programa independiente, debido a su capacidad criminal”, según Centros Judiciales.

Este hecho fue corroborado por informes de inteligencia policial presentados en el juicio, que describieron intentos de la clica por expandir su área de operación y consolidar redes propias de financiamiento y reclutamiento.

El fallo aclara que la condena contra los doce miembros de la clica Villamariona Locos Salvatruchos es firme y se deriva de la aplicación de la legislación especial en materia de delitos de terrorismo y pandillas en El Salvador.

Temas Relacionados

Mara SalvatruchaSan SalvadorCrimen OrganizadoRégimen de ExcepciónEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente del Consejo Europeo visitará oficial a Guatemala

La llegada del máximo representante europeo a Guatemala marca el comienzo de una serie de reuniones orientadas a profundizar el vínculo institucional con América Latina en materia comercial, política y de seguridad, según fuentes diplomáticas europeas

El presidente del Consejo Europeo visitará oficial a Guatemala

El Salvador: Amplían a USD 90,000 el límite de reembolso para ahorrantes de COSAVI

A partir del sábado 16 de mayo, los ahorrantes de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) podrán solicitar el reembolso de depósitos hasta USD 90,000, informó la Superintendencia del Sistema Financiero

El Salvador: Amplían a USD 90,000 el límite de reembolso para ahorrantes de COSAVI

El Instituto Tecnológico de Las Américas y Fortinet firman acuerdo para fortalecer la ciberseguridad en la República Dominicana

La firma, que contó con la representación de ambas instituciones en Santo Domingo, impulsará el desarrollo de talento digital mediante programas de capacitación, certificación y vínculos con empresas en el sector tecnológico del país

El Instituto Tecnológico de Las Américas y Fortinet firman acuerdo para fortalecer la ciberseguridad en la República Dominicana

La Cruz Roja Salvadoreña conmemora 141 años de labor humanitaria con foro nacional

El evento, desarrollado en el marco del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, reunió a entidades nacionales e internacionales para reconocer el trabajo de los voluntarios y reafirmar los compromisos institucionales con la sociedad

La Cruz Roja Salvadoreña conmemora 141 años de labor humanitaria con foro nacional

Guatemala: El Ministerio de Cultura y Deportes conmemora el legado de Efraín Recinos en su 98 aniversario

La institución organizó una ceremonia en el principal centro cultural del país para recordar la vida y contribución del destacado artista, enfatizando la relevancia de sus obras como elementos integradores para la identidad nacional

Guatemala: El Ministerio de Cultura y Deportes conmemora el legado de Efraín Recinos en su 98 aniversario

TECNO

Así es el implante elástico impreso en 3D que demuestra reducir la presión arterial en pruebas iniciales

Así es el implante elástico impreso en 3D que demuestra reducir la presión arterial en pruebas iniciales

Tesla admite que registró dos accidentes de robotaxis conducidos por teleoperadores

Meta libera sus gafas inteligentes Ray-Ban Display y ahora son compatibles con apps de terceros

Qué significa X Æ A-12, el nombre del hijo de Elon Musk que lo acompañó durante su viaje a China

GTA Online tendrá a los autos como protagonistas: todas las novedades del juego para las próximas semanas

ENTRETENIMIENTO

Un amigo y una servilleta: la curiosa historia detrás del nombre de Metallica

Un amigo y una servilleta: la curiosa historia detrás del nombre de Metallica

La enigmática reunión de Liam Gallagher y John Squire en Abbey Road que desató rumores: qué se sabe

Austin Butler ya se prepara para Miami Vice: “Esa época tenía su propio código y quiero estar empapado en ese mundo”

Elton John, tras perder la visión: “Acabo de grabar un álbum muy diferente a todo lo que he hecho y me llena de alegría”

Nolan defendió a Travis Scott para La Odisea: “Quería un guiño a la poesía oral, que es análoga al rap”

MUNDO

A más de 1.900 años de distancia, la IA reconstruyó el rostro de una víctima de Pompeya

A más de 1.900 años de distancia, la IA reconstruyó el rostro de una víctima de Pompeya

Irán aseguró que las negociaciones con Estados Unidos siguen adelante: “Volvimos a recibir mensajes”

Arcos lunares, el fenómeno nocturno que ocurre casi cada año en Yosemite y pocos logran presenciar

Donald Trump se mostró confiado en que Cuba buscará acercarse a Estados Unidos: "Es una nación fallida"

“Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de intereses extranjeros”: la exigencia del primer ministro de Líbano a Hezbollah