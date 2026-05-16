El tribunal de San Salvador condena a líderes de clica vinculada a la MS-13

El Tribunal Cuarto de San Salvador condenó a 43 y 40 años de prisión a líderes de la clica Villamariona Locos Salvatruchos vinculada a la MS-13. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador sentenció a 43 años de prisión a Wilber Alexander G., conocido como “Pequeño de Villamariona”, por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, así informó la cuenta de Centros Judiciales este viernes.

La resolución, dictada tras una audiencia realizada en San Salvador, incluyó también penas de 40 años de cárcel para Rafael Antonio A., alias “Caballo, Twister, Triste o Liro Ranger”, y Óscar Alberto F., alias “Ciclón”, ambos reconocidos como corredores de clica dentro de la estructura criminal.

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El Centro Judicial Isidro Menéndez, la investigación determinó que los condenados ostentaban rangos altos dentro de la clica Villamariona Locos Salvatruchos, parte del programa Libertad de la Mara Salvatrucha (MS-13).

De acuerdo con la información oficial, el tribunal valoró la abundancia de pruebas, entre ellas interceptaciones telefónicas y testimonios de colaboradores eficaces, que ubicaron a Wilber Alexander G. como líder operativo y coordinador de las actividades ilícitas de la agrupación. El juez detalló: “En el caso de alias Pequeño de Villamariona, existe una mayor cantidad de elementos que lo vinculan con la estructura criminal, además de poseer un nivel superior de mando dentro de la pandilla”.

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Doce miembros de la MS-13 recibieron condenas por delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas bajo legislación especial antiterrorista. (Cortesía: centros Judiciales)

Otras condenas a los miembros de clica Villamariona Locos Salvatruchos

De igual forma, la decisión judicial también incluyó la condena de seis integrantes más de la misma clica a 25 años de prisión, todos identificados como homeboys, es decir, miembros plenamente integrados a la organización. Estos sujetos, de acuerdo con el fallo del tribunal, cumplían funciones logísticas y operativas bajo las órdenes de los corredores de clica, contribuyendo al funcionamiento del grupo en la zona de Villa Mariona, al norte de San Salvador.

El proceso penal se desarrolló en el contexto del Régimen de Excepción, decretado por el Gobierno salvadoreño en respuesta al repunte de homicidios registrado en el mes de marzo de 2022.

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Además, la sentencia incluyó otro bloque de tres condenas de 20 años de prisión, en este caso por el delito de organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado. Según la resolución, estos individuos desempeñaban tareas de vigilancia, cobro de extorsiones y control territorial en sectores asignados dentro del área de influencia de la clica.

La sentencia fue dictada en el contexto del Régimen de Excepción decretado tras el alza de homicidios en El Salvador en marzo de 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condena señala el intento de la clica por independizarse

Támbien, el juez destacó la capacidad criminal de la clica Villamariona Locos Salvatruchos, indicando que “el poderío de esta clica era tal que sus integrantes intentaron desafiar a los líderes históricos de la MS-13 con el fin de constituirse como un programa independiente, debido a su capacidad criminal”, según Centros Judiciales.

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Este hecho fue corroborado por informes de inteligencia policial presentados en el juicio, que describieron intentos de la clica por expandir su área de operación y consolidar redes propias de financiamiento y reclutamiento.

El fallo aclara que la condena contra los doce miembros de la clica Villamariona Locos Salvatruchos es firme y se deriva de la aplicación de la legislación especial en materia de delitos de terrorismo y pandillas en El Salvador.

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