Javier Milei recibe a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos y buscan una nueva agenda de propuestas para las próximas semanas

El Gobierno finaliza una nueva semana, que no estuvo exenta de novedades ligadas a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero como contraparte registró señales económicas que fueron festejadas desde el Ejecutivo: una de ellas es el dato de inflación de abril de 2,6%, que fue 0,8 puntos menor respecto del pico del mes anterior.

En la administración libertaria consideran que en las próximas semanas van a poder imponer una agenda más propositiva y relegar la fase defensiva en la que se los vio inmersos durante los últimos dos meses.

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En ese marco, Adorni se encuentra en la Quinta de Olivos reunido con el presidente Javier Milei, para repasar anuncios con miras a las próximas semanas y dar seguimiento a cada uno de los ministerios, confirmaron desde su entorno a Infobae.

La entrada de la Quinta de Olivos por Carlos Villate 1000

El encuentro comenzó a las 9.30 horas y configura uno de los habituales cara a cara que Adorni mantiene con el jefe de Estado en la Residencia Presidencial, lo que tira por la borda cualquier especulación sobre una reunión de último momento para tratar asuntos de urgencia. “Ya estaba planificada desde hace días y es sobre el repaso de la gestión en general”, afirman fuentes inobjetables. Quien también arribará en horas de la mañana a la Quinta de Olivos será el canciller Pablo Quirno.

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El jefe de Gabinete tiene el sostén absoluto de parte del Presidente. Así se ratificó exactamente una semana atrás en la reunión que mantuvo la cúpula de funcionarios y ministros en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Milei habló la primera media hora acerca del panorama de la gestión y sobre porqué había que apoyar a Adorni en medio del avance de sus causas judiciales. “No vamos a tirar a nadie por la ventana”, marcó, dando a entender que hacerlo iba a ser un daño hacia el sostenimiento de otras personas en su gobierno.

Pese a que hay un segmento importante de funcionarios que cree que Adorni debe tener la voluntad propia de dar un paso al costado hasta explicar su situación, el mensaje fue captado por la plana mayor del Gobierno.

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Fue así que al inicio de esta semana presidió la reunión de Mesa Política junto a la mayoría de los funcionarios de alto calibre del Gobierno y, luego, fue el representante de la Casa Rosada en la inauguración de una planta solar de YPF Luz en Mendoza, el cual configura un anuncio de alto componente simbólico para el mileismo por ser la primera inversión que logra estar operativa a partir de la aprobación del RIGI.

Manuel Adorni durante su intervención en la ceremonia de inauguración del Parque Solar El Quemado, un proyecto clave para YPF Luz y la energía renovable en la región.

Con ese marco, está tomada la decisión política de que Adorni se acomode nuevamente como un funcionario gravitante en el esquema de las actividades de Gobierno. Esto es algo que se quiso comenzar a hacer el lunes de la semana pasada con la conferencia que se realizó con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, pero las declaraciones del contratista Matías Tabar fueron un cimbronazo que afectaron la agenda libertaria de toda esa semana.

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Aquello configuró un pico de máxima tensión con parte del oficialismo, que vieron en esos episodios un nuevo intento fallido por instalar una normalidad política y la necesidad de que se generaran explicaciones contundentes de parte del otrora vocero presidencial. Quien lideró esa postura de manera pública fue Patricia Bullrich.

¿Puede ser la semana próxima un nuevo intento al respecto? Es lo que al interior del Gobierno eligen creer a sabiendas de que hay nuevos revelaciones en materia judicial al respecto de movimientos de fondos en billeteras de criptomonedas. En paralelo a eso, el jefe de Gabinete dice a los suyos que en cuestión de dos o tres semanas estaría en condiciones de entregar su declaración jurada bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA). Justo en ese momento esperan que la cercanía con el comienzo del Mundial baje el foco de la sociedad en las noticias políticas.

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En el plano de las prioridades presidenciales, Milei adelantó en una entrevista con el programa After Market de Neura que su gobierno busca aplicar una batería de reformas estructurales instrumentables por decreto o por vía legislativa, entre las que se destaca el “super RIGI”, orientado a atraer inversiones en sectores que aún no existen en la Argentina. El mandatario precisó que ese régimen apuntaría, en particular, a posicionar al país como un polo de inteligencia artificial, sin costo fiscal para el Estado dado que se trataría de actividades sin base imponible previa.

Ayer hubo una primera aproximación del oficialismo a lograr aprobaciones parlamentarias. El Senado sancionó ayer la Ley de Regularización de Armas, aprobó tratados internacionales y aprobó por extenso margen (más de dos tercios de la cámara) el pliego para extender el cargo judicial del camarista Carlos “Coco” Mahiques. En Diputados está la intención de sesionar la semana próxima con un temario que incluye la denominada “Ley de Hojarasca” —destinada a derogar legislación obsoleta—, y un proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de subsidios al gas natural en zonas frías.

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Pese a todo, no es una agenda que crean que sirva para modificar la realidad del metro cuadrado del electorado. “El foco sigue estando en la economía. Todo lo que hagamos para poder imponer desde la política nos ayuda a que el foco de las reformas y nuestro horizonte no se vea desviado”, analizó un funcionario a Infobae.

En su entrevista de ayer, Milei también ratificó que la baja de impuestos es un objetivo de gestión concreto, aunque condicionó su alcance a la evolución de la tasa de interés a la que el Tesoro pueda colocar deuda. “Si yo convalido una tasa más alta, descolocada con mi perfil de riesgo, tengo que retrasar la forma en la que voy a bajar impuestos. Y yo quiero bajar impuestos”, sostuvo el presidente en la entrevista. Esa lógica se entrelaza con otra señal de gestión: la continuidad del saneamiento del Banco Central mediante la capitalización sistemática de su balance, un proceso que Milei describió como condición para que el peso se consolide como moneda fuerte y para que, en el largo plazo, la discusión sobre el futuro de la institución monetaria quede abierta.

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Sobre la política de esterilización monetaria, el mandatario fue terminante: no habrá desesterilización de pesos hasta que la inflación converja a los niveles de Estados Unidos. “No voy a desesterilizar un puto mango hasta que la inflación no sea cero”, afirmó. También ratificó que la privatización de AySA forma parte del esquema de financiamiento de vencimientos de deuda, junto con la ya avanzada operación de Transener, con cobertura garantizada hasta octubre de 2027.