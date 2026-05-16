Economía

Chubut elimina Ingresos Brutos y Sellos por un año para la construcción y ampliación de viviendas familiares

El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto de ley que exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos a quienes edifiquen entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027

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Ignacio Torres, gobernador de Chubut
La iniciativa anunciada por Ignacio Torres, gobernador de Chubut, cuenta con el respaldo de las principales cámaras de la construcción y los gremios del sector.

El gobierno de Chubut presentó este viernes un proyecto de ley que establece la eliminación de dos cargas tributarias provinciales para quienes construyan o amplíen viviendas durante un período de poco más de un año. La iniciativa, respaldada por las cámaras de la construcción y los gremios del sector, apunta a reducir los costos de edificación, dinamizar la actividad de la industria y generar empleo en todo el territorio provincial.

El gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, fue el encargado de anunciar la medida. “El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa”, señaló.

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El proyecto contempla dos beneficios concretos. El primero es la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad de construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales. El segundo es una exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos sobre los contratos de obra, financiamiento y garantías vinculados a los proyectos. En este caso, el porcentaje de exención variará según la cantidad de empleados que tenga la empresa y la magnitud de la inversión.

Construir en terreno propio genera ahorro de hasta 40% en comparación a comprar una casa construída. (Foto: Agenncia Andina)
El proyecto alcanza a familias que construyan desde cero, propietarios que amplíen su vivienda y desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie esté destinada a vivienda. (Agenncia Andina)

Ambos beneficios regirán entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027. La reglamentación de la norma estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC).

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Quiénes pueden acceder

La iniciativa abarca distintos perfiles. Pueden acogerse a los beneficios las familias que construyan una vivienda desde cero, los propietarios que amplíen una vivienda existente y los desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie total esté destinada a vivienda.

También quedan incluidos los proyectos que ya se encuentran en ejecución, con la condición de que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. La norma excluye expresamente las construcciones con destino comercial, de oficinas o industrial.

Complemento al crédito hipotecario

Los beneficios impositivos no son la única vía que tienen los chubutenses para acceder a la vivienda propia. El crédito hipotecario constituye otra herramienta que, en el caso de Chubut, tuvo un desempeño destacado durante 2025.

Según datos elaborados en base al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Indec, Chubut registró 19,4 nuevos deudores hipotecarios cada 10.000 habitantes adultos a lo largo del año pasado. Ese número ubicó a la provincia patagónica en el segundo lugar del ranking nacional, detrás únicamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que encabezó la tabla con 46,3 nuevos deudores cada 10.000 adultos. Por detrás de Chubut se ubicaron Neuquén, con 16,5, y Tierra del Fuego, con 15,7.

En 2025, Chubut registró 19,4 nuevos deudores hipotecarios cada 10.000 habitantes adultos. (Canva)
En 2025, Chubut registró 19,4 nuevos deudores hipotecarios cada 10.000 habitantes adultos. (Canva)

El dato contrasta con la situación de otras provincias, donde el acceso al financiamiento hipotecario fue casi marginal. Formosa registró apenas 0,8 nuevos deudores cada 10.000 adultos, Santiago del Estero 0,9 y Misiones 1,3.

El respaldo del sector privado

El proyecto llegó al recinto con el aval de las principales cámaras de la construcción y los gremios que nuclean a los trabajadores del sector. El respaldo refleja la expectativa de que la reducción de costos tributarios se traduzca en un aumento de la actividad, tanto en obras particulares como en desarrollos de mayor escala.

La medida se enmarca en un momento en que la industria de la construcción atraviesa un proceso de recuperación a nivel nacional, impulsado en parte por la reactivación del crédito hipotecario y el aumento de la inversión privada en el sector inmobiliario.

En marzo -último dato disponible- la construcción registró un crecimiento del 12,7% en relación al mismo mes del 2025. Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió 4,7% y la tendencia a largo plazo registró un avance de 0,7 por ciento.

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