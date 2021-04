Tras su contagio de coronavirus, Alberto Fernández retomará mañana sus “actividades habituales”

Desde su aislamiento en Olivos, el Presidente anunció las restricciones que comenzaron a regir desde el 9 de abril

Tras cumplir con el correspondiente aislamiento en la Quinta de Olivos luego de haber dado positivo de coronavirus el viernes 2 de abril, Alberto Fernández retomará mañana sus “actividades habituales”.

“El señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel Fernández, se encuentra en buen estado de salud evolucionando en forma favorable, asintomático en el día de la fecha. Se informa que el día jueves 15 retomará sus actividades habituales” , se informó a través de un comunicado de la Unidad Médica Presidencial.

A su vez, se comunicó que el mandatario nacional “seguirá con los controles médicos habituales luego de haber padecido cuadro de COVID”.

Apenas terminado el 2 de abril, día en que cumplió 62 años, Alberto Fernández anunció que se realizó un test de antígeno que dio positivo por coronavirus y, en consecuencia, reveló que permanecería aislado en la Quinta de Olivos.

“Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, publicó recién comenzado el sábado 3 de abril en una serie de mensajes en sus redes sociales.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, concluyó el Presidente.

Luego, en diálogo con Infobae, Fernández remarcó: “Lo que me pasó a mí demuestra que todos nos tenemos que cuidar. Yo vivo cuidándome y sin embargo me dio positivo. Eso demuestra que todos tenemos que estar alerta y respetar todo lo que es necesario para evitar el contagio”.

Su resultado positivo disparó las alarmas y las dudas con respecto a la eficacia de las vacunas, dado que el Presidente ya había completado su inmunización con las dos dosis correspondientes de la Sputnik V rusa. Sin embargo, su caso sirvió para aclarar que esa es justamente la función de la vacuna: no impide el contagio, pero sí permite cursar la enfermedad con síntomas leves.

El mensaje de Alberto Fernández fue grabado bajo estrictos protocolos

A partir de ese momento, el mandatario nacional se mantuvo aislado y solo participó de algunas reuniones con sus funcionarios de manera telefónica o vía Zoom. Asimismo, la semana pasada grabó un mensaje, bajo estrictos protocolos, para anunciar las restricciones que comenzaron a regir el viernes 9 de abril.

Allí, solo frente a cámara, informó que quedaba prohibida la circulación por la vía pública entre las 0 y las 6, así como las reuniones sociales en viviendas particulares. Además, entre otras medidas, comunicó que los comercios deben cerrar a las 23 y que el uso del transporte público quedaba reducido al personal esencial.

Ante el sostenido crecimiento de los casos, el Presidente, vía telefónica, Santiago Cafiero y un puñado de funcionarios participaron ayer de una reunión en la que analizaron la posibilidad de endurecer las medidas. En el Gobierno asumieron que los 27.001 casos confirmados en el reporte epidemiológico del martes no serán un pico que se estabilice y tienda a bajar, sino que los contagios seguirán en aumento por lo que se deben decidir nuevas restricciones y el tiempo apremia.

Si bien se planteó la viabilidad de sumar medidas más duras pero focalizadas y temporales, a la hora de analizar el impacto de las restricciones establecidas la semana pasada hubo malestar con gobernadores e intendentes por no tomar determinaciones particulares en sus distritos de acuerdo a su realidad epidemiológica. Por ende, no se descarta que en los próximos días haya nuevos anuncios.

En ese sentido, esta mañana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que Argentina se encuentra en una “situación crítica” y le pidió a la sociedad que solo salga “para trabajar y llevar a los chicos a la escuela”.

