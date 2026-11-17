Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado

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La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados prevé firmar este martes el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027, luego de que La Libertad Avanza aceptara una serie de modificaciones reclamadas por los bloques aliados para garantizar los votos necesarios. El encuentro, presidido por el diputado Bertie Benegas Lynch, se da después de semanas de negociación con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Provincias Unidas y Argentina Federal.

El objetivo del oficialismo es llevar la iniciativa al recinto el miércoles 25 de noviembre, antes de que concluya el período ordinario de sesiones, el 30 de ese mes. El presidente de la Cámara, Martín Menem, confirmó al titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, la aceptación de varias de las exigencias planteadas por su espacio, en una gestión que avanzó en busca de destrabar las firmas y votos necesarios.

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Entre los cambios confirmados figura la incorporación de la prórroga de las leyes 27.263 y 27.686 de promoción del autopartismo, que extiende los beneficios del sector hasta 2032. La medida es una especie de “RIGI automotriz” que permitirá a las empresas fabricantes de autopartes acceder a devolución más rápida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), amortización acelerada en Ganancias y una alícuota del 0% de retenciones para sus exportaciones.

El Gobierno también acordó regularizar las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y autorizar operaciones de financiamiento porteño con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La negociación por los fondos de la Capital incluyó un diálogo directo entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Torrrendell y Alvares comisión de presupuesto

Otro de los puntos incorporados fue la reducción del IVA aplicado a la avicultura, un reclamo que impulsó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien pidió bajar del 21% al 10,5% la alícuota sobre los huevos y sus derivados.

Sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que las provincias reclamaban reducir por su incidencia en el mantenimiento de las rutas nacionales y porque la Nación no los reparte, el oficialismo no aceptó una rebaja general. En su lugar, propuso que la Nación negocie acuerdos bilaterales con cada distrito, fórmula que el PRO terminó por aceptar.

El oficialismo también cedió en materia de transparencia: la publicación de inversiones, plazos y tarifas de las concesiones viales, junto con informes trimestrales al Congreso, quedará bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones. La medida responde a un pedido explícito del PRO, que había incluido el reclamo entre los siete puntos que entregó a la Presidencia de la Cámara baja.

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Discapacidad

El financiamiento del sistema de discapacidad se mantuvo como uno de los puntos más sensibles de la negociación. El Gobierno finalmente eliminó del proyecto los artículos que derogaban disposiciones de la emergencia en discapacidad, en una concesión que el PRO y el MID habían fijado como condición para acompañar la ley.

Ambos bloques advirtieron que no respaldarán el Presupuesto si no se garantizan los recursos para sostener las prestaciones del sector, en sintonía con la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados y dictamen en el Senado.

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, reclamó partidas adicionales para Ciencia y Técnica y para las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige 11 billones de pesos para el sistema universitario, frente a los 7,3 billones previstos en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.

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Proyecciones

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla, según las proyecciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $ 1.847,60 para diciembre de 2027. La iniciativa busca además sostener el superávit fiscal como eje central de la política económica del Gobierno.

Mientras el oficialismo avanza en las tratativas con los bloques dialoguistas, Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda anticiparon su rechazo al proyecto y preparan dictámenes en minoría, con reclamos centrados en mayores partidas para discapacidad, universidades, salud y jubilaciones.

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