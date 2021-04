Alberto Fernández dio positivo de coronavirus y confirmó que se encuentra aislado

Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que se realizó un test de antígeno que dio positivo por coronavirus y reveló que permanecerá aislado.

Según reveló, presenta un cuadro de fiebre, con 37.7 grados, y leve dolor de cabeza. “Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, publicó en sus redes sociales.

Desde la Casa Rosada también informaron que fueron contactadas todas las personas con las que el mandatario estuvo reunido durante las últimas 48 horas para que también inicien el correspondiente aislamiento.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo” , dijo Fernández. Y agregó: “Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae, que la reunión con el jefe de Gobierno porteño quedó suspendida , aunque no descartan que se lleve adelante en modo virtual.

Noticia en desarrollo....