El acto de reconocimiento a Ricardo Lorenzetti será el martes 1° de diciembre, a las 9, en la ciudad de Buenos Aires (Gustavo Gavotti)

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La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) distinguirá al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, el próximo martes 1 de diciembre, en reconocimiento a su trayectoria y a su posición en defensa del Estado de Derecho.

El acto se realizará a las 9 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), ubicado en la avenida Figueroa Alcorta 3415, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte del evento anual de la entidad.

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Según informó la DAIA, el reconocimiento también contempla la búsqueda de justicia atribuida al magistrado y su compromiso con la lucha contra el antisemitismo y otras expresiones de odio.

Lorenzetti es abogado, jurista y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nació el 19 de septiembre de 1955 en Rafaela, Santa Fe, y se graduó como abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En esa misma casa de estudios obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1983, con una tesis dedicada a la responsabilidad civil médica.

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La DAIA reconocerá a Ricardo Lorenzetti durante su Evento Anual en el Malba (Maximiliano Luna)

Antes de incorporarse al máximo tribunal, desarrolló su actividad principalmente en el ejercicio privado de la abogacía, la producción académica y la docencia universitaria. Su formación se concentró en el derecho civil, los contratos, el derecho de daños, la responsabilidad profesional y el derecho ambiental. Fue profesor en la UNL y, posteriormente, titular de la cátedra de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también estuvo vinculado con propuestas de posgrado en derecho de daños y derecho ambiental.

Su ingreso al Poder Judicial ocurrió en diciembre de 2004, cuando asumió como juez de la Corte Suprema tras ser propuesto por el entonces presidente Néstor Kirchner y recibir acuerdo del Senado. Se trató de su primer cargo dentro de la magistratura. De acuerdo con la información institucional del tribunal, integra la Corte desde ese momento y es uno de sus miembros con mayor antigüedad.

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En enero de 2007 comenzó su presidencia de la Corte Suprema, función que ejerció hasta septiembre de 2018. Durante ese período, el tribunal implementó mecanismos de mayor visibilidad institucional, como la realización de audiencias públicas en causas de interés colectivo, la difusión de decisiones judiciales y la promoción de instancias de acceso a la justicia. También se consolidaron espacios de comunicación judicial, entre ellos el Centro de Información Judicial.

El ministro de la Corte Suprema recibirá una distinción por su compromiso con el Estado de Derecho y la lucha contra el antisemitismo (Maximiliano Luna)

Uno de sus principales aportes técnicos fue la presidencia de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de reforma, actualización y unificación de los códigos Civil y Comercial. El trabajo derivó en el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en 2015 y reunió en un único cuerpo normativo materias que hasta entonces se encontraban reguladas en dos códigos distintos. La comisión también contó con la participación de Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.

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Además de su tarea judicial, Lorenzetti publicó libros y artículos especializados, brindó conferencias y participó en ámbitos académicos nacionales e internacionales. Su trayectoria combina la actividad universitaria, la práctica jurídica y el ejercicio de responsabilidades institucionales en la Corte Suprema.