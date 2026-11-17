La senadora Patricia Bullrich ingresando a la Casa Rosada (Foto: Adrián Escandar)

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La Mesa Política del Gobierno retoma este martes sus reuniones en la Casa Rosada, luego de tres postergaciones consecutivas, con la reforma electoral como eje central de la discusión y la confirmación de la presencia de la senadora Patricia Bullrich, que desde hace semanas mantiene una suerte de guerra fría con importantes integrantes del oficialismo.

El encuentro, liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se realizará a las 11 de la mañana en Balcarce 50. Se prevé la presencia de todos sus integrantes: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

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La reunión se realizará al mismo tiempo que la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, que se adelantó dos horas respecto de su horario original debido a que la hermana del Presidente tendrá actividades en La Rural y en el Palacio Duhau durante la tarde. En ese mismo momento del día también se desarrollarán instancias clave en el Congreso, ya que se reúnen las comisiones que podrían dictaminar los dos proyectos más buscados por el oficialismo, el Presupuesto 2027 y la reforma política, en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente.

Martín Menem en una selfie junto ala mesa política reunida en Casa Rosada

Ambos temas serán centrales en el encuentro de hoy. “Vamos a poner sobre la mesa cuántos votos hay para cada uno de los proyectos”, afirmó ante Infobae uno de sus integrantes. Javier Milei les pidió expresamente que ambos textos tengan sanción del Congreso antes de que termine el año, ya que los considera vitales para la previsión económica y política que necesita de cara a 2027.

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La comisión de Asuntos Constitucionales busca reunir las firmas del dictamen

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside el libertario Agustín Coto, se reúne hoy a las 15 para debatir la reforma electoral. Con la certeza de que no existen los votos necesarios para suprimir las primarias de manera definitiva, el Gobierno resignó el espíritu original de la iniciativa y optó por una suspensión acotada a 2027.

Ese giro táctico, sin embargo, todavía no garantiza el acompañamiento pleno de socios como el PRO en la Cámara alta, un dato que la Mesa Política buscará resolver antes de que el proyecto llegue al recinto. La comisión tiene 19 integrantes y el oficialismo necesita que su proyecto reúna 10 firmas para avanzar. “Conseguir eso va a ser más fácil que los 37 senadores cuando lo queramos tratar en el recinto”, sostienen en una de las partes negociadoras. Pese a todo, en el oficialismo se muestran optimistas.

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El dictamen que se discute esta tarde incorpora la posibilidad de habilitar colectoras dentro de la Boleta Única de Papel, un mecanismo que permitiría competir con dos listas legislativas bajo el paraguas de una misma candidatura presidencial, de forma similar al viejo sistema de colectoras múltiples utilizado con las boletas partidarias, aunque limitado a solo dos nóminas por el formato de boleta única.

Comisión de Asuntos Constitucionales, en el salón Illia del Senado de la Nacion

Para Javier Milei, el esquema resulta conveniente porque permite traccionar los votos de ambas listas y evita que algún sector compita por fuera de la coalición. A los aliados, en tanto, les garantizaría presencia en la boleta en caso de quedar marginados en las nóminas libertarias, aunque de todos modos deberán disputar el espacio entre sí.

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La propuesta, no obstante, despertó resistencias puertas adentro del propio espacio gobernante. El exdiputado Gerardo Milman, estrecho colaborador de Bullrich, cuestionó públicamente la incorporación de las colectoras en el dictamen y advirtió que el esquema podría resultar inconstitucional para la categoría de senadores nacionales, al alterar el sistema de representación de mayoría y primera minoría.

Desde el entorno de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados aclararon que se trató de una postura personal de Milman, pero no son pocos los integrantes de la Casa Rosada que, evidentemente enojados, plantean que hubo una autorización política de Bullrich para realizar ese planteo.

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La tensión con Bullrich marca el clima del encuentro

Los desmarques múltiples que realizó Bullrich en los últimos meses fueron respondidos de manera sutil en las últimas semanas por diferentes integrantes del oficialismo. Aun así, días atrás se produjo la mayor ofensiva contra su figura. En la Casa Rosada indicaban este fin de semana que la reunión de comisión era una prueba para que la senadora “consiga los votos del dictamen”, una atribución que no está claro que se le haya dado realmente, dado que las negociaciones siempre pasaron por Santilli y los Menem.

Se trató de una suerte de advertencia de que podían desplazarla si no se cumplía el objetivo de las 10 firmas este martes o si se verificaba que buscaba empantanar esas gestiones políticas. Bullrich asegura que no romperá y que prefiere que la corran, aunque garantiza que votará a favor de suspender las PASO.

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Patricia Bullrich con Martín Menem y Karina Milei

La reunión de Mesa Política de esta mañana será también el reencuentro con todos estos dirigentes después de un mes. Tres integrantes de ese cuerpo confiaron a Infobae que el encuentro no tendrá tanta aspereza y que todas las partes buscarán disimular los múltiples enfrentamientos que mantienen entre sí. “Es en ese momento en el que todos nos ponemos las caretas y fingimos que podemos trabajar mutuamente. No va a pasar nada”, confió uno de ellos.

El Presupuesto 2027 corre contra el calendario legislativo

La Cámara de Diputados había previsto para hoy a las 16 una reunión destinada a dictaminar el Presupuesto 2027, en la que el oficialismo ya garantizó varios de los reclamos del PRO, entre ellos la prórroga de los regímenes de promoción autopartista y automotriz. Ayer se conoció que el diputado Eduardo Falcone, integrante de la comisión de Presupuesto y legislador del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), obtuvo la promesa de financiamiento para la obra de la Autovía N.° 5, en el tramo Mercedes-Suipacha.

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Pese a esas negociaciones, la hoja de ruta oficial sufrió modificaciones: el debate por el Presupuesto quedó postergado para la próxima semana, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada. Con los plazos al límite —el período ordinario de sesiones vence el 30 de noviembre—, en el Gobierno ya anticipan una convocatoria a sesiones extraordinarias para saldar los proyectos pendientes.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, "Bertie" Benegas Lynch

La Cámara baja celebrará este miércoles una sesión especial para sancionar la ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con modificaciones introducidas por el Senado.

El título “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones” requiere mayoría absoluta, es decir, 129 votos. Incluye el artículo que establece penas de cinco a doce años de prisión para quienes, financiados por actores extranjeros, interfieran en elecciones mediante desinformación o promuevan violencia o sabotaje, con exclusión expresa de la actividad diplomática, el periodismo y la investigación académica.

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En la misma sesión, Diputados aprobará el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y la transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores a la Ciudad de Buenos Aires. El jueves, el Senado proyecta sancionar la Ley de Discapacidad, avalar el Tratado de Patentes reclamado por Estados Unidos y ratificar la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la restitución de la Ley de Tierras. La reunión de Labor Parlamentaria de esta tarde definirá los términos de esa sesión.