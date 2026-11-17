La visita del papa León a la Argentina incluyó actos públicos, encuentros con jóvenes y una escala en una cárcel

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La visita del papa León a Argentina dejó, entre actos públicos, encuentros con jóvenes y una escala en la cárcel, una discusión que excedió la agenda eclesiástica. El mensaje que atravesó la gira fue una convocatoria al “diálogo, la escucha y la búsqueda de acuerdos”, en un país donde la confrontación suele imponerse sobre los matices y los consensos.

A partir de esa lectura, María Migliore, analista, sostuvo que el pontífice habló de asuntos con consecuencias políticas sin ingresar en la disputa partidaria. Su mirada, explicó, se apoyó en “la humanización, las personas y el bien común”, una perspectiva que, según remarcó, interpela a la dirigencia y a la sociedad sin convertirse en una toma de posición electoral.

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El recorrido de León por el país se organizó, de acuerdo con Migliore, alrededor de gestos y escenarios que también funcionaron como mensajes. En lugar de poner el foco en figuras previsibles del poder, en la Universidad Católica Argentina (UCA) dio lugar a un empresario menos conocido, una cartonera y un sindicalista; allí quedó planteada la intención de correr la conversación de las identidades partidarias y atender experiencias diversas.

María Migliore sostuvo que el pontífice abordó temas de impacto político sin tomar una posición partidaria o electoral Daniel Dal Zennaro/Pool vía REUTERS

León evitó personalizar sus cuestionamientos a la confrontación

La analista entendió que el papa dejó críticas claras sobre el clima de época, aunque sin señalar al presidente Javier Milei ni a otros referentes políticos. “Cuestionó a todos y a la vez a nadie”, resumió Migliore, al describir un mensaje que habló del odio y de las formas en que se vinculan los argentinos, pero evitó ofrecer un blanco concreto para la disputa.

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Esa decisión, afirmó, limitó la posibilidad de que un sector se apropiara de sus palabras. El planteo fue, más bien, que cada interlocutor revisara su lugar en la conversación pública y encontrara una disposición distinta para tramitar los desacuerdos. La invitación, según su interpretación, fue a “cambiar el chip” para construir consensos sin borrar las diferencias que existen en la política y en la sociedad.

El pontífice convocó en la Universidad Católica Argentina a un empresario, una cartonera y un sindicalista REUTERS/Yara Nardi

La escucha ocupó un lugar central en las actividades de la gira

Migliore señaló que León eligió escuchar antes de fijar posición en varias de sus intervenciones. Ese método se vio en la UCA y también durante la vigilia con jóvenes, donde el pontífice priorizó voces de distintos ámbitos antes de desarrollar su propio mensaje. La selección de participantes buscó, según la analista, evitar que el encuentro quedara asociado a “figuras ya vinculadas con sectores políticos”.

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Desde esa lógica, el contenido político de la gira no dependió de respaldos explícitos ni de una alineación con partidos. Migliore consideró que León expuso críticas dirigidas a varios actores, pero sostuvo la decisión de no personalizarlas. La clave estuvo en hablar de “una mirada centrada en las personas”, aun cuando los temas abordados rozaran tensiones que atraviesan a la política argentina.

El diálogo aparece como una decisión con costos políticos

La conversación sobre la visita también se detuvo en las redes sociales y en el papel de la dirigencia ante la expansión de discursos hostiles. Migliore sostuvo que las plataformas alientan muchas veces una confrontación permanente, aunque advirtió que el problema no se agota en los políticos.

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La analista reconoció que esa conducta puede tener consecuencias para quienes la adoptan. “Hay que romper esa lógica y hay que pagar costo para hacerlo”, afirmó, al referirse a los incentivos que empujan a la dirigencia a sostener marcos partidarios rígidos.

Las críticas del papa a la confrontación evitaron menciones directas al presidente Javier Milei y a otros dirigentes

Migliore retomó otra frase atribuida a León, “La patria se hereda”, para plantear que los dirigentes reciben una historia nacional con logros, conflictos y deudas. Esa idea discute la pretensión de refundar el país de manera constante y propone que cada gobierno identifique qué parte de lo construido puede continuar, corregir o ampliar.

La analista también ubicó la visita en una búsqueda social de sentido, trascendencia y pertenencia que, a su juicio, no se expresa solo en las prácticas religiosas tradicionales. La peregrinación a Luján, los voluntariados y otros encuentros dan cuenta de esa necesidad de comunidad, mientras la Iglesia católica puede canalizar una parte de esa demanda bajo modalidades diferentes de las del pasado.

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