Gustavo Sáenz reclamó la falta de ayuda del Gobierno nacional tras el fuerte temporal que afectó el norte de Salta

Guardar

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de ayuda en el temporal que afectó a la localidad de Embarcación y dejó más de 150 heridos con cientos de destrozos en viviendas.

En un video que subió a sus redes sociales, el mandatario salteño visitó la localidad afectada y remarcó: “Estamos en Embarcación, hay que trabajar muchísimo para levantar todo esto. Agradezco muchísimo la solidaridad del pueblo, de los privados, de los públicos, del intendente, de las empresas privadas, de Edesa, de Agua del Norte, de todos los ministerios, de la Policía, de Defensa Civil. Pero hay algo que es importante y hay que resaltarlo. Hay una Agencia Federal de Emergencias que se creó para este tipo de situaciones cuando hay crisis de estos tipos. Y, lamentablemente, desde la Nación nadie se ha comunicado ni con nosotros ni con ningún gobernador para ver cómo podían acompañar y ayudar”.

PUBLICIDAD

Y añadió: “¿Cómo no han trabajado coordinadamente esta Agencia con nosotros? No sé para qué existe y sería importante que se comuniquen y que muestren un poco de empatía con el interior de la Argentina. Es fundamental, se ha creado para eso y es importante que trabajen en equipo, trabajemos mancomunados para poder traerles solución a la gente. Esto no es culpa de nadie, son fenómenos que van a afectar y van a seguir afectando, sabíamos que esto podía ocurrir en toda la provincia y ocurrió, pero lamentablemente la Agencia Federal de Emergencias brilla por su ausencia”.

Gustavo Sáenz reclamó la falta de ayuda del Gobierno nacional tras el fuerte temporal en Salta

El temporal se registró durante la tarde del jueves 13 de noviembre en Embarcación, localidad ubicada en el norte de Salta, y se extendió también a la localidad de Senda Hachada. El fenómeno combinó lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica, con consecuencias visibles en distintos sectores de ambas comunidades: techos volados, árboles y postes de media tensión caídos, cables cortados en la vía pública y calles anegadas. También se registraron daños en viviendas y comercios. Las autoridades provinciales y municipales activaron el Comité de Emergencia Climática y desplegaron operativos de asistencia, relevamiento y seguridad en la zona.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas y ráfagas para el departamento General José de San Martín, donde se ubica Embarcación. Durante las horas de mayor actividad, se recomendó a los vecinos evitar circular por sectores con tendido eléctrico dañado, árboles caídos o acumulación de agua en la calzada.

El gobernador Gustavo Sáenz cuestionó la falta de auxilio de la Agencia Federal de Emergencias tras el temporal en Salta

El impacto del temporal obligó al sistema sanitario a responder de forma inmediata. El Hospital San Roque de Embarcación atendió a 150 personas lesionadas como consecuencia directa de la tormenta. Para sostener esa demanda, el Ministerio de Salud Pública de la provincia reforzó las guardias del nosocomio con ambulancias y profesionales médicos provenientes de las áreas operativas de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán.

PUBLICIDAD

Entre los casos más graves, cuatro pacientes se encontraban bajo evaluación y en proceso de derivación por traumatismos. Los diagnósticos iniciales incluyeron una fractura de fémur, una fractura de muñeca y una lesión en la ingle. Otros cuatro pacientes recibieron asistencia por heridas cortantes en brazos y piernas. El caso de mayor complejidad fue el de un niño trasladado en código rojo al hospital de Orán con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave, para recibir atención de mayor nivel de especialización.

En simultáneo, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia movilizó equipos de Emergencia para asistir a las familias con voladuras de techo. Los operativos incluyeron recorridas por los barrios, relevamientos domiciliarios y la preparación logística para distribuir elementos de primera necesidad. Las autoridades también evaluaron la habilitación de un posible centro de evacuados, en caso de que el estado de las viviendas afectadas exigiera el traslado de familias damnificadas.

PUBLICIDAD

El fenómeno climático provocó voladuras de techos, calles anegadas y caída de árboles en Embarcación y Senda Hachada

El Ministerio de Seguridad envió personal de la Subsecretaría de Defensa Civil para colaborar con los equipos municipales. Los operativos policiales tuvieron como objetivo facilitar el acceso de ambulancias y cuadrillas de asistencia, ordenar la circulación en los sectores comprometidos y prevenir accidentes en áreas con cables en la vía pública o estructuras inestables.

En lo que respecta a la infraestructura eléctrica, EDESA informó que los vientos y las precipitaciones provocaron la caída de numerosos árboles sobre instalaciones de media tensión, lo que afectó el suministro en Embarcación y Senda Hachada. Las cuadrillas de la empresa trabajaban para reparar los daños en la red. Para el viernes 14 de noviembre, el SMN mantuvo condiciones de inestabilidad en distintos sectores de la provincia, con posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y caída ocasional de granizo. Para las zonas bajo alerta, se estimaron acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores de forma localizada.

PUBLICIDAD