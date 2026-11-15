El kirchnerismo volvió a rechazar la eliminación de las PASO y desafió al Gobierno: “Vamos a ganar en primera vuelta”

Germán Martínez analizó la interna del peronismo y el debate sobre la eliminación de las PASO

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El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió al próximo debate que se aproxima en el Congreso de la Nación con el tratamiento del proyecto para eliminar las elecciones PASO. Además, sostuvo que la interna peronista no le interesa a la sociedad y dejó una reflexión sobre la visita del papa León XIV al país: “Su mensaje tiene que llegar a la gente”.

En diálogo con Romina Manguel por Radio Splendid, el diputado primero remarcó cómo ve al Gobierno y afirmó que “no hay ningún eje en el cual esté ganando la agenda”. “No lo está ganando en el territorio de lo económico, no lo está ganando en el territorio de lo social, no lo está ganando en el territorio parlamentario, no lo está ganando en ningún territorio”, señaló.

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Seguido a esto, se refirió al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo para quitar las elecciones primarias el año que viene, en el marco de los comicios presidenciales, y enfatizó: “A nosotros no solamente nos parece que es un elemento que juega a favor de la vida democrática. Eso no solamente le sirve al peronismo. Vos ves lo que está pasando dentro del gobierno y no encontrás una cosa muy ordenada tampoco. Pero no me voy a meter ni voy a pontificar sobre lo demás”.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria defendió la vigencia de las PASO como una herramienta a favor de la vida democrática (REUTERS/Matias Baglietto)

“El Gobierno está obsesionado por la eliminación de las PASO porque siente que no gana ningún balotaje. Entonces, ¿qué quiere? Generar como sea una situación donde pueda ganar con cuarenta puntos y diez de diferencia. Y en cualquier ocasión, lo que no sabe el gobierno es que nosotros siempre vamos a tener una propuesta articular y unificada y que nosotros vamos a ganar la primera vuelta”, apuntó.

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Todo se da después de que, durante dos meses de silencio, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, citó para el próximo martes 17 de noviembre desde las 15:00 en el Salón Arturo Illia, para debatir el proyecto que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero que incluye otros aspectos como, por ejemplo, la apertura a capitales privados para el financiamiento electoral y la eliminación de los debates presidenciales.

Sin embargo, Martínez también habló sobre la interna peronista y la disputa para ver quién será el candidato a presidente del principal espacio opositor al Gobierno. En esa línea, ante la imposibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata, aseguró: “Hay una corriente de enorme acompañamiento y solidaridad con ella y donde también sabemos que tenemos que enfrentar el proceso del año que viene en estas condiciones”.

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“Uno no hace política en el aire, uno hace política en un aquí y un ahora. El aquí y ahora es esta situación, que a mí no me gusta y que estoy trabajando para que sea distinta, para que tengamos todas las posibilidades abiertas y que sea el peronismo en su conjunto el que pueda resolver la situación”, añadió.

Y puntualizó: “La gente no está pensando en nuestras discusiones internas. No existe esta conversación cuando vos andás por la Argentina. Esta es una discusión de cuadros informados y periodistas. Nadie más. La sociedad no está pensando eso, no tiene tiempo de dedicarle energía a eso”.

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Martínez reconoció que el peronismo debe afrontar el proceso electoral ante la imposibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner

Asimismo, enfatizó: “Estoy convencido de que vamos a ganar, porque todo esto que yo te estoy diciendo es lo que va a generar una situación de confianza en nuestra propuesta política. Creo que hoy las sociedades tienen niveles de complejidad muy alto, donde están los que te acompañan porque no les gusta Milei, los que te acompañan porque les gusta tu propuesta, los que te acompañan porque les gustan tus candidatos, los que te acompañan porque históricamente acompañaron al peronismo en determinadas cosas. Hay una enorme cantidad de elementos sobre la mesa y nosotros tenemos que hacer que todo eso confluya en una propuesta competitiva que gane la elección”.

Por último, se refirió a lo que dejó la visita del papa León XIV y aseguró que el sumo pontífice “no es ni mío, ni de los otros”. Sobre el mensaje que dejó su viaje a la Argentina, indicó que es “sumamente interesante para poderlo hacer dialogar con la vida cotidiana de los argentinos”.

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