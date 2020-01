¿Aceptará Moyano una tregua salarial? No sólo siente que le impiden negociar libremente su paritaria, sino que tampoco consiguió espacios concretos de poder: no logró ubicar a Del Punta en Transporte ni a su hijo Facundo como ministro de Turismo y Deportes, ni que se designara a alguien propio en la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo (área estratégica porque define conflictos de encuadramiento, intervenciones a sindicatos y otorga o no personerías gremiales).