Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro se encontraron en Entre Ríos con la visita de Macri y la salida de la crisis en la agenda

Rogelio Frigerio recibió a Maximiliano Pullaro en Entre Ríos

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro son dos de aquellos 10 gobernadores que consiguió Juntos por el Cambio en 2023, antes de implotar. El reposicionamiento ante el gobierno de Javier Milei y la reconstrucción de los espacios propios los puso en un movimiento fluctuante. Pero más allá de los vaivenes políticos, siempre mantuvieron un buen vínculo personal e institucional. Este miércoles, el mandatario de Entre Ríos recibió al de Santa Fe para trazar una agenda común que incluye la visita de Mauricio Macri a la región en unos días y la crisis que atraviesa la Casa Rosada.

El hermanamiento de las ciudades de Libertador San Martín, en Entre Ríos, y Las Tunas, en Santa Fe, fue el motivo de un nuevo encuentro este miércoles. Frigerio fue el anfitrión.

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El próximo paso

Durante las pausas de la actividad, fueron repasando algunos temas de agenda nacional. Entre ellos, la próxima visita de Mauricio Macri a la región, según confiaron a Infobae testigos presenciales del diálogo. Es probable que Frigerio y Pullaro coincidan otra vez en esa actividad.

El expresidente tiene agendado un acto de su gira “El Próximo Paso” en Santa Fe. Pero también es probable que aproveche y recorra los 40 kilómetros que separan esa ciudad de Paraná y concrete una actividad en la capital entrerriana. Algo similar hizo hace unas semanas entre Resistencia y Corrientes.

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Frigerio y Pullaro trazaron una agenda común que incluye la próxima visita de Mauricio Macri a la región y la crisis que atraviesa el gobierno nacional

Macri llegará a la capital de Santa Fe el viernes 5 de junio. Su acto tendrá características regionales. La idea es que convoque a la dirigencia de la zona centro.

Será una de las dos visitas previstas para la provincia. Su equipo baraja la posibilidad de que pise Rosario en julio, tras el cierre del Mundial de fútbol.

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En la actividad ya agendada, el expresidente realizará un acto en el salón Ríos de Gula a las 18.30. Luego, podría trasladarse a Paraná. Fuentes del PRO Entre Ríos dijeron a este medio que aún es una posibilidad, pero no hay nada concreto.

El límite de la crisis

Otro tópico de las charlas entre Frigerio y Pullaro fue la situación del gobierno nacional. La administración Milei atraviesa momentos convulsionados. El combo incluye una crisis interna, los cuestionamientos al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su patrimonio y los arrastres de los escándalos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el caso $Libra.

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Ambos mandatarios coincidieron en el diagnóstico de que el Presidente y su gobierno están dejando atrás este escenario. “Comentaron que ven signos de que la crisis está llegando a un piso y que es una buena señal. Los gobernadores desearon que esa dinámica se sostenga”, comentó un funcionario entrerriano que presenció la charla.

La agenda institucional

Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio, en un encuentro de la Región Centro (Foto de archivo)

El acto de hermanamiento del municipio de Libertador y la comuna de Las Tunas se realizó en la Universidad Adventista del Plata. Pullaro también acompañó a Frigerio a una recorrida por las localidades cercanas de Camps y General Ramírez.

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Durante el acto en la casa de altos estudios, el gobernador entrerriano aseguró que “esta es una historia de hermanos y de esperanza”. Luego, subrayó los principios compartidos entre ambas provincias. “Nos unen el trabajo, el mérito y la honestidad. Son valores que hicieron grande a esta zona y que hoy estamos intentando recuperar”, señaló.

Además, definió que la Región Centro, que ambas provincias integran junto a Córdoba, representa “el modelo de país que apuesta al desarrollo y al federalismo”. “Tenemos la esperanza de que la Argentina vuelva a mirar al interior productivo y recupere una visión federal”, afirmó.

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El mandatario santafesino, por su parte, destacó los valores compartidos entre ambas comunidades y los vinculó con la identidad histórica de la Región Centro. “Nos une una cultura del esfuerzo y del trabajo que identifica tanto a Santa Fe como a Entre Ríos. Mucha gente llegó desde muy lejos a la Argentina con la convicción de que podía construir un futuro mejor a partir del sacrificio y del crecimiento económico. Ese mensaje nos hizo fuertes a quienes vivimos en el interior”, expuso.