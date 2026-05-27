Intendentes y dirigentes afines a Kicillof presionan con medidas para frenar cambios a la ley de Zona Fría

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en Torquinst, donde reclamó por el sostenimiento de la tarifa de gas bajo el régimen de Zona Fría

Tras la aprobación en Diputados a los cambios al régimen tarifario del gas conocido como Zona Fría, algunos dirigentes peronistas de distritos donde se aplica dicha discriminación tarifaria empezaron a tejer distintas estratagias con el objetivo de torcer la voluntad del Senado. Este miércoles, un grupo cuya mayoría responde al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizó una reunión en el distrito de Villa Gesell, en la que acordaron distintas acciones para instalar el tema y se acordó conformar una “red de ciudades en Defensa de la Zona Fría”. También hubo presencia del Frente Renovador de Sergio Massa, con la diputada nacional Jimena López, oriunda de Necochea.

La legisladora nacional consignó en ese encuentro que “el sentido de la Zona Fría es que nosotros -los distritos bonaerenses a los que alcanza el esquema ampliado de tarifa espacial- tenemos más días de frío y consumimos más metros cúbicos de gas. Mientras que un vecino de la CABA tiene mayores consumos durante casi 3 meses, nosotros podemos consumir esa misma cantidad durante 8 o 9 meses”.

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Más allá del encuentro, las miradas se posan sobre el futuro inmediato y la votación en el Senado del proyecto que elimina el régimen de Zona Fría en distintas provincias e impacta en 94 distritos en la provincia de Buenos Aires, que fueron incluidos en este grupo con la modificación hecha a la ley en 2021, por impulso del diputado nacional Máximo Kirchner. Ahora, de aprobarse los cambios en el régimen de Zona Fría, solo Carmen de Patagones quedará bajo este esquema. Grandes distritos del interior bonaerense como Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría, Tandil, Azul, Pergamino o San Nicolás, entre otros, volverán al esquema tarifario regular con las excepciones subsidiarias que alcanzan a quienes perciban ingresos iguales o menores a tres veces el valor de la Canasta Básica Total para un “hogar tipo 2”, de acuerdo con el cálculo realizado por el Indec. En abril de este año, esto representa un monto mensual de $4,4 millones. Según estimaciones, cerca de 1 millón setecientos mil usuarios en todo el país perderían el beneficio si la iniciativa se aprueba en el Senado. El gobierno nacional habla de un ahorro fiscal de $ 272.000 millones. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires hay 1.317.340 usuario alcanzados por el régimen tarifario.

En este esquema, concejales del peronismo y algunos intendentes empezaron a generar acciones. Tras la reunión de este miércoles, se acordó hacer una campaña de recolección de firmas en los distritos afectados. En principio, en los de la Quinta sección electoral, donde hay grandes conglomerados, principalmente en General Pueyrredón (Mar del Plata) o Tandil. Con ese material, más presentaciones ante el Defensor del Pueblo bonaerense, buscarán ver a los tres senadores nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires. Se trata de Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, por Fuerza Patria, ambos referenciados en Cristina Kirchner y en el radical Maximiliano Abad.

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El intendente de Gesell, Gustavo Barrera; la diputada nacional, Jimena López; el concejal y ex intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Gustavo Pulti

“Propongamos que el consejo deliberante de cada una de nuestras ciudades cree su pertenencia a una red de ciudades en defensa de la Zona Fría, presentemos proyectos de resolución en todos los consejos deliberantes para dirigirnos a los ciento treinta y cinco municipios de la provincia de Buenos Aires”, planteó en ese encuentro el ex intendente y actual concejal de Mar del Plata, Gustavo Pulti; un dirigente que responde directamente a Kicillof.

En ese marco, el referente del MDF dijo: “Dirijámonos a los senadores y las senadoras con nombre y apellido y pidámosle que activen en defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires, de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Y si tienen alguna duda, le pueden preguntar a Jimena -López- cómo se defiende. Ella sabe hacerlo, se los va a explicar. Queda cerquita una cámara de la otra. Y también queda cerca es una ciudad de la otra y quedan cerca los domicilios nuestros, unos de otros, de los senadores y senadoras de la provincia de Buenos Aires”. Las palabras de Pulti tenían como destinatario implícito al también marplatense Maxi Abad.

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El radicalismo bonaerense tomó distancia de los cambios al régimen de Zona Fría que aprobó Diputados la semana pasada. Por caso, el presidente del bloque UCR-Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, marcó posición: “La decisión de eliminar el régimen de Zona Fría tiene un solo resultado: millones de hogares de la provincia de Buenos Aires van a pagar más por el gas que necesitan para calefaccionar sus hogares en invierno. No es una adecuación tarifaria. Es un ajuste que golpea a muchas familias bonaerenses y de otras muchas provincias argentinas”, planteó y también envió un mensaje a los senadores nacionales al plantear que “deben evitar la sanción de esta ley y mantener el subsidio”, ya que -según considera- “no es una cuestión técnica ni tarifaria. Es una decisión política que recae sobre quienes menos margen tienen para absorber un aumento”. Garciarena se mueve en tándem con Abad.

El senador nacional, Maximiliano Abad, junto al diputado provincial, Diego Garciarena y la senadora Nerina Neumann

Concejales e intendentes anunciaron que harán un “frazadazo” cuando la ley se discuta en el Senado. El intendente de Villa Gesell, el axelista Gustavo Barrera, advirtió que el distrito que gobierna cuenta con alrededor de 12 mil medidores de gas y que actualmente más de 7 mil hogares presentan problemas para pagar, con deudas y avisos de corte. “Si a esto se le suma un incremento mayor a la tarifa, va a ser catastrófico. La situación es realmente preocupante. Hay aumentos constantes y muchas familias ya no llegan. Por eso creemos que tiene que haber la fuerza necesaria para que esta quita, que ya tiene media sanción, no se apruebe en el Senado”, señaló.

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Días atrás, Kicillof también se refirió al tema y habló desde la localidad de Tornquist al respecto. Con un video al aire libre aseguró: “Son las nueve de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo cuatro grados, fin de mayo, y así en buena parte del territorio y así marcan las estadísticas. El gobierno de Milei quiere quitar la Zona Fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de tres millones de hogares”, lo que afectaría a “aproximadamente un millón trescientos mil hogares” bonaerenses, es decir, “cinco millones de personas”.

El video recibió distintos comentarios. El diputado nacional por el PRO y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, describió: “Con cuatro grados, Néstor Kirchner estaría en musculosa”. Yeza votó a favor de los cambios a la tarifa de la Zona Fría. Explicó que “van a seguir gozando de los beneficios del sistema las personas que perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4.4 millones de pesos mensuales”, considerando que “la gran mayoría de jubilados y de trabajadores mantendrían el beneficio”. Además, de “las personas inscriptas en el RENABAP; los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de la familia con un familiar con discapacidad”. Su votación generó algunos cruces en redes entre él y el jefe comunal gesllino.

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