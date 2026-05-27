América Latina

“Nunca nos dejaron verlo”: la hija de Brooklyn Rivera contradijo la versión oficial del régimen de Ortega y Murillo

Tininiska Rivera rechazó como falsas las afirmaciones de la dictadura nicaragüense sobre las condiciones médicas y de detención del líder indígena miskito, cuya existencia fue reconocida oficialmente por primera vez desde su captura en 2023.

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Imagen dividida con una mujer de cabello oscuro y blusa azul a la izquierda; a la derecha, un hombre mayor en cama de hospital con tubos y una mujer que le toma la mano
Tininiska Rivera responsabilizó al régimen nicaragüense del deterioro de la salud de su padre, Broopklyn Rivera, líder indígena.

Una hija de Brooklyn Rivera rechazó como “falsas” las afirmaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las condiciones de salud y detención del histórico dirigente indígena, luego de que el Gobierno divulgara este miércoles una supuesta prueba de vida del opositor desaparecido desde septiembre de 2023.

Tininiska Rivera aseguró en un comunicado público que el régimen intenta ahora desligarse del deterioro físico de su padre, pese a que ha permanecido bajo custodia estatal durante casi tres años. “El día que se llevaron a mi padre, el 29 de septiembre de 2023, él salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta”, afirmó.

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La reacción ocurrió pocas horas después de que el régimen rompiera casi tres años de silencio sobre Rivera y reconociera oficialmente que el líder indígena de 73 años permanece detenido y en estado crítico.

En un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, las autoridades afirmaron que Rivera se encuentra hospitalizado, conectado a ventilación mecánica invasiva y con “falla múltiple de órganos”, tras sufrir neumonía bacteriana, infecciones pulmonares y cirrosis hepática.

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El informe oficial sostuvo además que Rivera habría recibido atención médica permanente y visitas regulares de familiares, incluyendo encuentros semanales con su exsuplente parlamentaria Nancy Henríquez y visitas quincenales de uno de sus hijos. Esa versión fue desmentida de inmediato por su familia.

Un hombre mayor, Brooklyn Rivera, está en una cama de hospital con un tubo en la nariz y cuello; una mujer sostiene su mano, mirando hacia abajo
La esposa de Brooklyn Rivera sostiene su mano mientras el líder indígena miskito permanece hospitalizado en estado delicado en Nicaragua.

“Desde su secuestro y desaparición forzada no se ha permitido visita alguna de ningún familiar”, respondió Tininiska Rivera, quien denunció que la familia ha vivido durante todo este tiempo “bajo incertidumbre, angustia y silencio oficial”.

La hija del dirigente sostuvo además que las fotografías divulgadas por el régimen no prueban un supuesto trato humanitario, sino “las condiciones indignas, inhumanas y degradantes” en las que permanece detenido. “Las imágenes evidencian el grave deterioro físico de un hombre de 73 años bajo total control del régimen dictatorial de Ortega y Murillo”, afirmó.

Tininiska responsabilizó directamente a Ortega, Murillo y “los colaboradores necesarios” por el deterioro de la salud física y psicológica de su padre y exigió su liberación inmediata, acceso de médicos independientes y una prueba de vida verificable. También pidió a la comunidad internacional gestionar urgentemente su traslado a otro país para recibir atención médica fuera del control estatal.

Tininiska Rivera tuvo que salir al exilio después del arresto de Brooklyn Rivera, porque fue acusada de ciberdelitos luego de una entrevista en la que exigió la liberación de su padre.

Brooklyn Rivera es uno de los dirigentes indígenas más influyentes de la historia contemporánea de Nicaragua. Nacido en 1952 en la comunidad de Lidaukra, dedicó más de cinco décadas a la defensa de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Fue fundador y principal dirigente del partido indígena Yatama y diputado de la Asamblea Nacional.

Brooklyn Rivera Nicaragua
El diputado y líder Miskito Brooklyn Rivera gozaba de buena salud cuando fue capturado en septiembre de 2023, asegura su hija, Tininiska Rivera. (Foto archivo)

Durante los años ochenta lideró guerrillas indígenas miskitas que combatieron al primer gobierno sandinista. Décadas después, se convirtió en una figura clave en la defensa jurídica de los territorios indígenas ante instancias internacionales. En 2005, Yatama obtuvo una sentencia histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció la violación de los derechos políticos de los pueblos indígenas en Nicaragua.

Su confrontación más reciente con el régimen comenzó en abril de 2023, cuando denunció ante el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas la invasión de colonos en territorios indígenas y la falta de protección estatal. Tras ese viaje, el régimen le impidió regresar legalmente a Nicaragua. Rivera ingresó posteriormente por la Mosquitia y permaneció oculto durante varios meses para evitar su captura.

Finalmente fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, cuando agentes policiales irrumpieron en la vivienda donde se escondía. Desde entonces, organismos internacionales de derechos humanos consideraron su caso como una “desaparición forzada” debido a que el régimen nunca confirmó oficialmente su paradero ni permitió contacto con familiares, abogados o médicos independientes.

Hasta este miércoles, ni siquiera existía confirmación oficial de que Rivera seguía con vida. Durante meses, organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas exigieron pruebas de vida y denunciaron que el dirigente indígena permanecía incomunicado bajo custodia estatal.

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